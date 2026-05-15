Hyundai Santa Fe 2026: Ưu đãi tới 220 triệu đồng trong tháng 5/2026 Mẫu SUV hạng D Hyundai Santa Fe thế hệ thứ 5 đang nhận mức khuyến mại lớn kỷ lục, đưa giá lăn bánh trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết cho cả 5 phiên bản xăng và hybrid.

Hyundai Santa Fe, mẫu SUV hạng D mang tính biểu tượng được đặt tên theo một thành phố tại bang New Mexico, Mỹ, tiếp tục khẳng định vị thế vững chắc tại thị trường Việt Nam. Hiện tại, xe đang ở vòng đời thứ 5 - thế hệ lột xác hoàn toàn so với các phiên bản tiền nhiệm, được lắp ráp tại nhà máy Ninh Bình và phân phối với 5 phiên bản cùng 7 tùy chọn màu sắc ngoại thất đa dạng.

Bảng giá niêm yết và lăn bánh Hyundai Santa Fe tháng 5/2026

Trong tháng 5/2026, Hyundai Santa Fe ghi nhận mức ưu đãi mạnh mẽ, cao nhất lên tới 220 triệu đồng tùy phiên bản và đại lý. Điều này giúp mẫu xe Hàn Quốc gia tăng sức cạnh tranh trước các đối thủ cùng phân khúc như Honda CR-V, Ford Everest hay Mazda CX-8.

Phiên bản Giá niêm yết (tỷ VND) Lăn bánh Hà Nội (tỷ VND) Lăn bánh TP.HCM (tỷ VND) Lăn bánh tỉnh/TP khác (tỷ VND) Exclusive 1,069 1,220 1,198 1,179 Prestige 1,265 1,439 1,414 1,395 Calligraphy (6 chỗ) 1,315 1,495 1,469 1,450 Calligraphy (7 chỗ) 1,315 1,495 1,469 1,450 Calligraphy Turbo 1,365 1,551 1,524 1,505 Hybrid 1,369 1,555 1,528 1,509

*Lưu ý: Giá lăn bánh trên chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi tùy theo chính sách ưu đãi thực tế của từng đại lý.

Thiết kế ngoại thất: Ngôn ngữ hình khối Boxy hiện đại

Hyundai Santa Fe 2026 sở hữu sự thay đổi toàn diện về diện mạo với phong cách thiết kế khối hộp (boxy), gợi liên tưởng đến các dòng SUV hạng sang. Kích thước tổng thể của xe đạt 4.830 x 1.900 x 1.720 (mm), dài hơn 45 mm và cao hơn 50 mm so với thế hệ cũ. Trục cơ sở cũng được kéo dài thêm 50 mm, đạt mức 2.815 mm, mang lại không gian rộng rãi hơn.

Điểm nhấn đặc trưng là hệ thống đèn LED trước và sau tạo hình chữ "H" đồng nhất. Lưới tản nhiệt có khả năng đóng/mở thông minh giúp tối ưu khí động học, đưa hệ số cản gió xuống mức lý tưởng 0,298 Cd. Tùy từng phiên bản, xe được trang bị mâm xe kích thước từ 18 inch đến 21 inch - lớn nhất trong phân khúc hiện nay.

Nội thất sang trọng và tiện nghi đẳng cấp

Khoang cabin của Santa Fe thế hệ mới là sự kết hợp giữa công nghệ và vật liệu cao cấp. Táp-lô được thiết kế theo phương ngang với cụm màn hình cong tích hợp đồng hồ kỹ thuật số và màn hình giải trí 12,3 inch. Vô-lăng thiết kế mới tích hợp cần số điện tử phía sau, giúp không gian bệ tì tay trung tâm trở nên thoáng đãng hơn.

Đáng chú ý, đây là mẫu xe duy nhất trong phân khúc cung cấp cấu hình 6 chỗ ngồi với hàng ghế giữa kiểu thương gia. Các tiện nghi nổi bật khác bao gồm: cửa sổ trời độc lập, sạc không dây kép, hệ thống 12 loa Bose cao cấp, gương chiếu hậu kỹ thuật số và điều hòa tự động 3 vùng.

Động cơ mạnh mẽ và hệ thống an toàn Smart Sense

Tại thị trường Việt Nam, Hyundai Santa Fe 2026 đã loại bỏ hoàn toàn tùy chọn động cơ dầu, thay thế bằng các khối động cơ xăng và hybrid hiệu quả:

Động cơ xăng 2.5 Smartstream: Công suất 194 mã lực, mô-men xoắn 246 Nm, đi kèm hộp số 8 cấp.

Động cơ xăng tăng áp 2.5 Turbo: Công suất lên tới 281 mã lực, mô-men xoắn 422 Nm, kết hợp hộp số ly hợp kép ướt 8DCT.

Động cơ Hybrid: Kết hợp máy xăng 1.6 Turbo và mô-tơ điện, tổng công suất 235 mã lực.

Về an toàn, xe được trang bị gói công nghệ ADAS (Hyundai Smart Sense) với đầy đủ các tính năng: Kiểm soát hành trình thích ứng (ACC), hỗ trợ giữ làn (LFA & LKA), phòng tránh va chạm phía trước (FCA) và camera 360 độ sắc nét.

Đánh giá chung

Với sự lột xác về thiết kế và nâng cấp mạnh mẽ về công nghệ, Hyundai Santa Fe 2026 tiếp tục là lựa chọn hàng đầu trong nhóm SUV 7 chỗ. Dù thiết kế đuôi xe vẫn còn gây tranh cãi, nhưng những giá trị về không gian và vận hành mà mẫu xe này mang lại là không thể phủ nhận.