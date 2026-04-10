Hyundai Stargazer 2026: Ưu đãi hơn 100 triệu đồng, giá khởi điểm từ 489 triệu VNĐ Hyundai Stargazer tháng 4/2026 ghi nhận mức giảm giá sâu tại đại lý, giúp mẫu MPV 7 chỗ nhập khẩu Indonesia trở thành lựa chọn kinh tế hàng đầu phân khúc nhờ trang bị an toàn vượt trội và thiết kế tương lai.

Hyundai Stargazer là mẫu xe đa dụng MPV cỡ nhỏ 7 chỗ đầu tiên của Hyundai Motor, được nghiên cứu kỹ lưỡng về thiết kế và tiện nghi để phù hợp với đặc thù thị trường Đông Nam Á. Tại Việt Nam, dòng xe này được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia với 4 phiên bản, cạnh tranh trực tiếp cùng Mitsubishi Xpander và Suzuki XL7.

Bảng giá niêm yết và lăn bánh Hyundai Stargazer tháng 4/2026

Trong tháng 4/2026, Hyundai Stargazer tiếp tục duy trì sức hút nhờ chương trình ưu đãi lớn, đặc biệt phiên bản tiêu chuẩn có mức giảm kỷ lục lên tới 107 triệu đồng.

Hyundai Stargazer 2026 sở hữu diện mạo hiện đại tại thị trường Việt Nam

Mẫu xe Giá niêm yết (triệu VNĐ) Lăn bánh tại Hà Nội (triệu VNĐ) Lăn bánh tại TP.HCM (triệu VNĐ) Lăn bánh Tỉnh/TP khác (triệu VNĐ) Hyundai Stargazer Tiêu chuẩn 489 563 554 540 Hyundai Stargazer X 559 642 631 617 Hyundai Stargazer X Cao cấp 599 687 675 661

*Lưu ý: Giá lăn bánh trên chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm các khuyến mại riêng tại đại lý và có thể thay đổi theo trang bị thực tế của từng xe.

Thông số kỹ thuật chi tiết

Dưới đây là bảng thông số kỹ thuật cơ bản của dòng Hyundai Stargazer 2026, cho thấy sự khác biệt về kích thước và trang bị giữa các phiên bản:

Thông số Stargazer Tiêu chuẩn Stargazer X Stargazer X Cao cấp Kích thước (D x R x C) (mm) 4.460 x 1.780 x 1.695 4.495 x 1.815 x 1.710 4.495 x 1.815 x 1.710 Khoảng sáng gầm (mm) 185 200 200 Động cơ Smartstream G1.5 Smartstream G1.5 Smartstream G1.5 Công suất cực đại (hp/vòng/phút) 115/6.300 115/6.300 115/6.300 Mô-men xoắn cực đại (Nm/vòng/phút) 144/4.500 144/4.500 144/4.500 Hộp số CVT CVT CVT Tiêu thụ nhiên liệu (lít/100 km) 6,1 6,3 6,3

Kích thước xe Hyundai Stargazer được tối ưu cho không gian gia đình

Thiết kế ngoại thất: Ngôn ngữ "One Curve Gesture"

Hyundai Stargazer X mang phong cách SUV mạnh mẽ với lưới tản nhiệt 3D mạ crom và nắp ca-pô dập nổi gân guốc. Điểm nhấn đáng chú ý là dải đèn định vị ban ngày LED mảnh chạy ngang ôm trọn nắp ca-pô, kết hợp cùng đèn pha full LED 4 chóa đặt thấp tạo vẻ ngoài thể thao.

Phần đầu xe Hyundai Stargazer X với lưới tản nhiệt mạ crom sang trọng

Thân xe sở hữu các đường cắt xẻ táo bạo giúp gia tăng tính khí động học. Xe sử dụng mâm 17 inch Diamond Cut cuốn hút, được bảo vệ bởi vòm bánh xe vuông vức. Đuôi xe gây ấn tượng mạnh với cụm đèn hậu LED tạo hình chữ H khổng lồ, mang lại khả năng nhận diện cao khi di chuyển trong đêm.

Cụm đèn hậu LED tạo hình chữ H đặc trưng của Hyundai Stargazer

Không gian nội thất tối giản và tiện dụng

Cabin của Stargazer 2026 đề cao sự rộng rãi nhờ trục cơ sở dài 2.780 mm. Táp-lô được thiết kế nhô cao, tích hợp màn hình giải trí 10,25 inch hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto không dây. Xe trang bị hệ thống âm thanh 8 loa Bose cao cấp trên bản đặc biệt, mang lại trải nghiệm giải trí ấn tượng.

Khoang lái hiện đại với màn hình giải trí trung tâm cỡ lớn

Hàng ghế thứ hai có độ trượt và ngả linh hoạt, trong khi hàng ghế thứ ba vẫn đảm bảo không gian cho hai người lớn. Các tiện ích đáng giá khác bao gồm: phanh tay điện tử tích hợp Auto Hold, sạc không dây chuẩn Qi, điều hòa tự động và cửa gió riêng cho hàng ghế sau.

Không gian hàng ghế sau rộng rãi đáp ứng nhu cầu gia đình

Động cơ và trang bị an toàn

Hyundai Stargazer sử dụng động cơ Smartstream G 1,5 lít mới, sản sinh công suất 115 mã lực và mô-men xoắn 144 Nm, đi kèm hộp số vô cấp biến thiên thông minh iVT. Hệ dẫn động cầu trước (FWD) giúp xe vận hành mượt mà và tiết kiệm nhiên liệu trong đô thị.

Động cơ Smartstream G 1.5L trên Hyundai Stargazer

Về an toàn, xe được trang bị đầy đủ các hệ thống cơ bản như ABS, EBD, BA và cân bằng điện tử ESC. Phiên bản cao cấp nhất sở hữu 6 túi khí cùng gói an toàn chủ động, bao gồm hỗ trợ giữ làn, cảnh báo điểm mù và cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi.

Đánh giá chung

Với mức giá sau ưu đãi cực kỳ cạnh tranh, Hyundai Stargazer 2026 là mẫu MPV dung hòa tốt giữa yếu tố giá thành, không gian và công nghệ an toàn. Dù thiết kế ngoại thất có phần phá cách kén người nhìn, nhưng giá trị sử dụng thực tế mà mẫu xe này mang lại là điều không thể phủ nhận trong phân khúc xe gia đình 7 chỗ.