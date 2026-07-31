Hyundai Tucson 2026: Nâng cấp công nghệ toàn diện đi kèm ưu đãi tới 85 triệu đồng Hyundai Tucson 2026 khẳng định vị thế trong phân khúc C-SUV nhờ thiết kế Sensuous Sportiness sắc sảo, cabin công nghệ cùng chương trình ưu đãi tới 85 triệu đồng.

Hyundai Tucson 2026 tiếp tục khẳng định vị thế cốt lõi trong phân khúc CUV 5 chỗ nhờ ngôn ngữ thiết kế Sensuous Sportiness được tinh chỉnh, bổ sung phiên bản N Line thể thao cùng hàng loạt công nghệ vận hành và an toàn hiện đại. Với mức giá niêm yết dao động từ 769 triệu đến 989 triệu đồng cùng chương trình ưu đãi hấp dẫn lên tới 85 triệu đồng trong tháng 7/2026, mẫu xe Hàn Quốc tiếp tục tạo sức ép lớn lên các đối thủ cạnh tranh như Mazda CX-5 hay Honda CR-V.

Hyundai Tucson 2026 sở hữu diện mạo hiện đại cùng nhiều nâng cấp công nghệ đáng giá.

Bảng giá niêm yết và chi phí lăn bánh Hyundai Tucson 2026

Xe tiếp tục được lắp ráp trong nước với 4 phiên bản tiêu chuẩn cùng bản N Line mới, đi kèm 8 lựa chọn màu sơn ngoại thất bao gồm: Đen, Trắng Winter, Xám, Xanh trời, Đỏ, Trắng kem và Nâu. Dưới đây là bảng giá niêm yết và giá lăn bánh tạm tính trong tháng 7/2026:

Mẫu xe Giá niêm yết (triệu VND) Lăn bánh Hà Nội (triệu VND) Lăn bánh TP.HCM (triệu VND) Lăn bánh Tỉnh/TP khác (triệu VND) Hyundai Tucson 2.0 Xăng Tiêu chuẩn 769 877 862 848 Hyundai Tucson 2.0 Xăng Đặc biệt 859 978 961 947 Hyundai Tucson 2.0 Dầu Đặc biệt 989 1.123 1.104 1.090 Hyundai Tucson 1.6 Turbo HTRAC 979 1.112 1.093 1.079 Hyundai Tucson N Line 989 1.123 1.104 1.090

*Lưu ý: Giá lăn bánh mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm các chương trình khuyến mại trực tiếp tại đại lý và có thể thay đổi tùy thuộc vào trang bị cụ thể của từng xe.

Ngoại thất Sensuous Sportiness sắc sảo và biến thể N Line đậm chất thể thao

Ở thế hệ thứ 4 bản nâng cấp, Hyundai Tucson 2026 giữ kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là 4.640 x 1.865 x 1.665 mm, chiều dài cơ sở đạt 2.755 mm cùng khoảng sáng gầm xe 181 mm. Thiết kế tổng thể tiếp tục theo đuổi ngôn ngữ Sensuous Sportiness với điểm nhấn là lưới tản nhiệt tạo hình tam giác độc đáo. Đèn ban ngày ẩn Parametric Jewel Hidden Lights chỉ xuất hiện rõ khi xe khởi động, kết hợp cùng hệ thống chiếu sáng full-LED Projector hiện đại.

Đầu xe ấn tượng với hệ thống đèn định vị ẩn Parametric Jewel Hidden Lights.

Thân xe sở hữu những đường dập nổi góc cạnh khỏe khoắn. Mâm xe có kích thước từ 17 đến 19 inch với tạo hình cánh quạt mới. Đuôi xe nổi bật với dải đèn hậu LED kéo dài, gạt nước mưa được ẩn tinh tế dưới cánh gió sau giúp tối ưu tính thẩm mỹ.

Bên cạnh đó, phiên bản Tucson N Line đem lại diện mạo thể thao hơn nhờ cản trước/sau thiết kế hầm hố, mặt ca-lăng gắn huy hiệu N Line, mâm 19 inch độc quyền cùng cánh gió phía sau tinh chỉnh lấy cảm hứng từ các dòng xe đua.

Phiên bản Tucson N Line nổi bật với các chi tiết thiết kế khí động học và logo N Line đặc trưng.

Không gian cabin số hóa với màn hình cong đôi 12,3 inch

Bên trong khoang lái, Hyundai Tucson 2026 mang đến trải nghiệm cao cấp nhờ thiết kế tối giản và hiện đại. Vô-lăng 3 chấu thể thao loại bỏ logo truyền thống, thay bằng 4 chấm vuông biểu thị chữ H theo mã Morse. Phía sau là cụm màn hình cong tích hợp màn hình đa thông tin và màn hình giải trí trung tâm đồng kích thước 12,3 inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây.

Khoang cabin hiện đại nổi bật với cụm màn hình cong đôi 12,3 inch và khu vực táp-lô tinh chỉnh.

Bảng điều khiển trung tâm táp-lô được thiết kế dạng thác nước, trang bị hệ thống điều hòa tự động 2 vùng độc lập kết hợp cửa gió đa chiều lọc không khí. Danh sách tiện nghi cao cấp bao gồm: dàn âm thanh 8 loa Bose, cửa sổ trời toàn cảnh, phanh tay điện tử tích hợp Autohold, sưởi và làm mát hàng ghế trước, hệ thống đèn viền nội thất 64 màu và bản đồ định vị vệ tinh GPS tối ưu riêng cho giao thông Việt Nam.

Nội thất bản N Line sử dụng ghế da phối vải dệt cùng chỉ khâu màu đỏ tạo điểm nhấn.

Riêng phiên bản N Line nâng cấp không gian cabin với ghế bọc da phối vải dệt, thêu chỉ đỏ tương phản, logo N khắc trên lưng ghế cùng bộ bàn đạp ga/phanh mạ inox sáng bóng.

Hiệu suất vận hành với ba tùy chọn động cơ Smartstream

Hyundai Tucson 2026 cung cấp ba lựa chọn cấu hình động cơ Smartstream đã được tối ưu hóa hiệu suất và mức tiêu hao nhiên liệu:

Động cơ Smartstream 1.6L T-GDi: Công suất tối đa 180 mã lực, mô-men xoắn cực đại 265 Nm, đi kèm hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp (7 DCT) và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian AWD (HTRAC).

Công suất tối đa 180 mã lực, mô-men xoắn cực đại 265 Nm, đi kèm hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp (7 DCT) và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian AWD (HTRAC). Động cơ Smartstream Diesel D2.0: Công suất tối đa 186 mã lực, mô-men xoắn cực đại 416 Nm, kết hợp hộp số tự động 8 cấp (8 AT) cùng hệ dẫn động cầu trước.

Công suất tối đa 186 mã lực, mô-men xoắn cực đại 416 Nm, kết hợp hộp số tự động 8 cấp (8 AT) cùng hệ dẫn động cầu trước. Động cơ Smartstream Xăng 2.0L MPI: Công suất 156 mã lực, mô-men xoắn cực đại 192 Nm, đi kèm hộp số tự động 6 cấp (6 AT).

Khối động cơ Smartstream giúp xe vận hành mượt mà và tối ưu mức tiêu thụ nhiên liệu.

Mẫu xe sử dụng hệ thống khung gầm thế hệ mới giúp triệt tiêu độ rung, tiếng ồn (NVH) hiệu quả hơn, mang đến sự êm ái khi di chuyển ở tốc độ cao trên nhiều điều kiện địa hình.

Hệ thống an toàn chủ động Hyundai SmartSense

Về mặt an toàn, Hyundai Tucson 2026 tiếp tục duy trì gói công nghệ chủ động Hyundai SmartSense với các tính năng quan trọng như: Hỗ trợ giữ làn đường (LFA), Giám sát & phòng tránh va chạm điểm mù (BVM & BCA), Phòng tránh va chạm phía trước (FCA), và Kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) Stop & Go.

Đặc biệt, Tucson là mẫu xe đầu tiên trong phân khúc C-SUV tại Việt Nam trang bị hệ thống phòng chống va chạm khi lùi/đỗ (PCA). Xe cũng đi kèm loạt trang bị tiêu chuẩn bao gồm: Hệ thống cân bằng điện tử (ESC), Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC), Hỗ trợ xuống dốc (DBC), Cảm biến áp suất lốp (TPMS), Camera 360 độ và 6 túi khí an toàn.

Đánh giá chung

Tựu trung lại, Hyundai Tucson 2026 là lựa chọn rất đáng cân nhắc trong phân khúc SUV cỡ C nhờ thiết kế thời trang, hàm lượng công nghệ tiện nghi phong phú và đa dạng tùy chọn động cơ. Mặc dù dung tích khoang hành lý chưa thực sự tối ưu so với một số đối thủ cùng tầm giá, sự cân bằng giữa chi phí sở hữu, trang bị an toàn và ưu đãi giá bán vẫn giúp Tucson giữ vững vị thế hàng đầu trên thị trường.