Hyundai Tucson 2026: SUV Hàn Quốc giảm giá 68 triệu đồng, bứt phá bằng công nghệ Hyundai Tucson 2026 gia tăng sức cạnh tranh với ưu đãi tới 68 triệu đồng. Mẫu CUV sở hữu thiết kế Sensuous Sportiness, động cơ Smartstream và hệ thống an toàn SmartSense hàng đầu phân khúc.

Hyundai Tucson 2026 hiện là một trong những lựa chọn hấp dẫn nhất phân khúc CUV 5 chỗ tại Việt Nam với mức giảm giá trực tiếp lên đến 68 triệu đồng. Bước sang thế hệ thứ 4 với bản cập nhật giữa vòng đời, Tucson không chỉ thay đổi về diện mạo mà còn được nâng cấp mạnh mẽ về nền tảng khung gầm và công nghệ an toàn, tạo ra áp lực lớn lên các đối thủ như Mazda CX-5 hay Honda CR-V.

Bảng giá niêm yết và lăn bánh Hyundai Tucson mới nhất

Tại thị trường Việt Nam, Hyundai Tucson 2026 được lắp ráp trong nước với 4 phiên bản tiêu chuẩn và bổ sung thêm biến thể N Line thể thao. Dưới đây là chi tiết giá niêm yết và chi phí lăn bánh tạm tính sau khi áp dụng các chương trình ưu đãi tháng 6/2026:

Phiên bản Giá niêm yết (triệu VND) Lăn bánh Hà Nội (triệu VND) Lăn bánh TP.HCM (triệu VND) 2.0 Xăng Tiêu chuẩn 769 877 862 2.0 Xăng Đặc biệt 859 978 961 2.0 Dầu Đặc biệt 989 1.123 1.104 1.6 Turbo HTRAC 979 1.112 1.093 N Line 989 1.123 1.104

*Lưu ý: Giá lăn bánh trên chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm các khuyến mại riêng biệt tại đại lý.

Hyundai Tucson 2026 tiếp tục duy trì vị thế nhờ mức giá cạnh tranh và thiết kế đột phá.

Ngôn ngữ thiết kế Sensuous Sportiness: Sự lột xác đầy táo bạo

Hyundai Tucson 2026 sở hữu kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là 4.640 x 1.865 x 1.665 mm. So với thế hệ tiền nhiệm, xe được mở rộng về mọi mặt: dài hơn 150 mm, rộng hơn 15 mm và cao hơn 35 mm. Chiều dài cơ sở đạt mức 2.755 mm mang lại không gian cabin rộng rãi hàng đầu phân khúc.

Điểm nhấn ấn tượng nhất ở ngoại thất là lưới tản nhiệt thiết kế theo phong cách Parametric Jewel với các họa tiết tam giác độc đáo. Hệ thống đèn định vị LED được tích hợp ẩn vào lưới tản nhiệt, chỉ phát sáng khi xe khởi động. Ở phía sau, cụm đèn hậu LED Parametric Jewel Hidden Lights nối liền mạch, kết hợp cùng gạt mưa ẩn dưới cánh gió giúp đuôi xe trở nên thanh thoát và hiện đại hơn.

Thiết kế đầu xe đầy ấn tượng với dải đèn LED ẩn độc đáo.

Đáng chú ý, phiên bản N Line vừa ra mắt mang đến phong cách hầm hố hơn với cản trước/sau tinh chỉnh, mâm 19 inch thiết kế riêng và huy hiệu N Line đặc trưng, lấy cảm hứng từ các mẫu xe hiệu suất cao của Hyundai.

Khoang lái kỹ thuật số và trải nghiệm tiện nghi cao cấp

Bên trong cabin, Hyundai Tucson 2026 gây ấn tượng với triết lý thiết kế hiện đại và thân thiện. Vô-lăng 3 chấu thể thao tích hợp logo dạng mã morse độc đáo. Điểm nhấn trung tâm là cụm màn hình cong kép, bao gồm màn hình thông tin và màn hình giải trí đồng kích thước 12,3 inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây.

Khoang lái hiện đại với sự kết hợp của các vật liệu cao cấp và công nghệ kỹ thuật số.

Hệ thống tiện nghi trên xe được chăm chút kỹ lưỡng với điều hòa tự động 2 vùng độc lập, dàn âm thanh 8 loa Bose, cửa sổ trời toàn cảnh và hệ thống đèn viền nội thất 64 màu. Đặc biệt, Tucson trang bị bản đồ dành riêng cho thị trường Việt Nam có khả năng hoạt động offline qua vệ tinh GPS, giúp người lái không phụ thuộc vào kết nối internet.

Hiệu suất vận hành với công nghệ Smartstream mới

Hyundai cung cấp cho Tucson 2026 ba tùy chọn động cơ Smartstream tối ưu hóa hiệu suất và tiết kiệm nhiên liệu:

Động cơ Smartstream 1.6L T-GDi: Công suất 180 mã lực, mô-men xoắn 265 Nm, đi kèm hộp số ly hợp kép 7 cấp DCT và hệ dẫn động 4 bánh HTRAC.

Công suất 180 mã lực, mô-men xoắn 265 Nm, đi kèm hộp số ly hợp kép 7 cấp DCT và hệ dẫn động 4 bánh HTRAC. Động cơ Smartstream Diesel D2.0: Công suất 186 mã lực, mô-men xoắn cực đại lên tới 416 Nm, kết hợp hộp số tự động 8 cấp.

Công suất 186 mã lực, mô-men xoắn cực đại lên tới 416 Nm, kết hợp hộp số tự động 8 cấp. Động cơ Smartstream Xăng 2.0L MPI: Công suất 156 mã lực, mô-men xoắn 192 Nm, đi kèm hộp số tự động 6 cấp.

Hệ thống khung gầm mới không chỉ giúp giảm trọng lượng mà còn cải thiện đáng kể khả năng cách âm và độ rung (NVH), mang lại cảm giác lái chắc chắn và êm ái hơn trên nhiều địa hình.

An toàn chủ động SmartSense hàng đầu phân khúc

Về an toàn, Hyundai Tucson 2026 được trang bị gói công nghệ SmartSense tiên tiến, bao gồm: kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) Stop & Go, hỗ trợ giữ làn đường (LFA), phòng tránh va chạm phía trước (FCA) và giám sát điểm mù (BVM). Đặc biệt, Tucson là mẫu xe duy nhất trong phân khúc sở hữu hệ thống phòng chống va chạm khi lùi/đỗ (PCA), giúp tối ưu hóa an toàn trong các không gian hẹp.

Hệ thống an toàn thông minh giúp Tucson bảo vệ hành khách tối đa.

Đánh giá chung

Với thiết kế thời thượng, danh sách trang bị tiện nghi phong phú và đa dạng tùy chọn động cơ, Hyundai Tucson 2026 tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những mẫu SUV đô thị đáng tiền nhất. Dù khoang hành lý có phần khiêm tốn so với một số đối thủ, nhưng mức giá bán hợp lý cùng các chương trình ưu đãi mạnh tay vẫn giúp Tucson duy trì sức hút lớn tại thị trường Việt Nam.