Hyundai Tucson 2026 tháng 5: Ưu đãi 68 triệu đồng, gia tăng sức ép lên Mazda CX-5 Với mức giá khởi điểm từ 769 triệu đồng cùng gói khuyến mại hấp dẫn, Hyundai Tucson 2026 củng cố vị thế dẫn đầu phân khúc CUV 5 chỗ nhờ thiết kế Sensuous Sportiness và công nghệ Smartstream vượt trội.

Hyundai Tucson 2026 tiếp tục là một trong những lựa chọn hàng đầu trong phân khúc CUV cỡ C tại Việt Nam. Bước sang tháng 5/2026, mẫu xe này nhận được chương trình ưu đãi lớn lên tới 68 triệu đồng, tạo lợi thế cạnh tranh đáng kể trước các đối thủ trực tiếp như Mazda CX-5 hay Honda CR-V.

Bảng giá niêm yết và lăn bánh tạm tính Hyundai Tucson tháng 5/2026

Dưới đây là chi tiết giá niêm yết và chi phí lăn bánh tạm tính cho các phiên bản Hyundai Tucson đang được phân phối chính hãng bởi Hyundai Thành Công:

Phiên bản Giá niêm yết (triệu VND) Lăn bánh Hà Nội (triệu VND) Lăn bánh TP.HCM (triệu VND) Ưu đãi Tucson 2.0 Xăng Tiêu chuẩn 769 877 862 Tới 68 triệu đồng Tucson 2.0 Xăng Đặc biệt 859 978 961 Liên hệ đại lý Tucson 2.0 Dầu Đặc biệt 989 1.123 1.104 Liên hệ đại lý Tucson 1.6 Turbo HTRAC 979 1.112 1.093 Liên hệ đại lý Tucson N Line 989 1.123 1.104 Liên hệ đại lý

*Lưu ý: Giá lăn bánh chỉ mang tính chất tham khảo, có thể thay đổi tùy theo khu vực và trang bị cụ thể.

Thiết kế ngoại thất: Triết lý Sensuous Sportiness đột phá

Hyundai Tucson 2026 sở hữu kích thước tổng thể 4.630 x 1.865 x 1.695 mm, tăng đáng kể so với thế hệ cũ, giúp xe trông bề thế và cơ bắp hơn. Điểm nhấn lớn nhất là lưới tản nhiệt Parametric Jewel với đèn định vị LED ẩn, chỉ hiện rõ khi xe khởi động.

Thân xe gây ấn tượng với những đường gân dập nổi góc cạnh và mâm xe kích thước 17-19 inch tạo hình cánh quạt thể thao. Đuôi xe hoàn thiện vẻ hiện đại với cụm đèn hậu LED Parametric Jewel Hidden Lights nối liền dải LED chạy ngang, cùng gạt mưa ẩn tinh tế dưới cánh lướt gió.

Riêng phiên bản N Line mang đậm phong cách xe đua với cản trước/sau hầm hố hơn, huy hiệu N Line đặc trưng và mâm 19 inch thiết kế riêng biệt.

Nội thất và công nghệ: Trải nghiệm số hóa cao cấp

Khoang cabin của Tucson 2026 được tái thiết kế theo hướng sang trọng và tiện nghi. Vô-lăng 3 chấu thể thao tích hợp logo dạng mã morse độc đáo. Điểm nhấn là cụm màn hình cong gồm hai màn hình 12,3 inch nối liền, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây.

Các tiện nghi hàng đầu phân khúc bao gồm: Hệ thống âm thanh 8 loa Bose, cửa sổ trời toàn cảnh, điều hòa tự động 2 vùng tích hợp lọc không khí, sưởi và làm mát ghế, cùng cần số điện tử dạng nút bấm hiện đại. Đặc biệt, hệ thống bản đồ dành riêng cho thị trường Việt Nam có khả năng hoạt động offline qua GPS là một điểm cộng lớn.

Hiệu năng vận hành và an toàn SmartSense

Tucson 2026 cung cấp 3 tùy chọn động cơ Smartstream tối ưu hiệu suất:

Động cơ 1.6L T-GDi: Công suất 180 mã lực, mô-men xoắn 265 Nm, hộp số 7 cấp DCT.

Công suất 180 mã lực, mô-men xoắn 265 Nm, hộp số 7 cấp DCT. Động cơ Diesel D2.0: Công suất 186 mã lực, mô-men xoắn 416 Nm, hộp số 8 cấp AT.

Công suất 186 mã lực, mô-men xoắn 416 Nm, hộp số 8 cấp AT. Động cơ Xăng 2.0L MPI: Công suất 156 mã lực, mô-men xoắn 192 Nm, hộp số 6 cấp AT.

Về an toàn, gói SmartSense mang đến sự an tâm tuyệt đối với kiểm soát hành trình thích ứng (ACC), hỗ trợ giữ làn đường (LFA), phòng tránh va chạm trước (FCA) và camera 360 độ. Lần đầu tiên, hệ thống phòng chống va chạm khi lùi/đỗ (PCA) được trang bị, đưa Tucson trở thành mẫu xe an toàn bậc nhất phân khúc.

Nhìn chung, với thiết kế thời thượng, công nghệ ngập tràn và mức giá đang được ưu đãi mạnh, Hyundai Tucson 2026 là lựa chọn đáng cân nhắc cho những khách hàng tìm kiếm một mẫu CUV đa dụng và hiện đại.