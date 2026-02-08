Ian Wright: Màn trình diễn của Kobbie Mainoo làm bẽ mặt Ruben Amorim tại Man United Ian Wright tin rằng phong độ của Kobbie Mainoo dưới thời Michael Carrick làm bẽ mặt Ruben Amorim, người từng suýt để tài năng trẻ này rời Manchester United.

Màn trình diễn thăng hoa của Kobbie Mainoo trong chiến thắng 2-0 trước Tottenham Hotspur đêm qua không chỉ giúp Manchester United củng cố vị thế mà còn làm dấy lên những tranh cãi về cách quản trị nhân sự của người tiền nhiệm Ruben Amorim. Huyền thoại Ian Wright khẳng định, phong độ hiện tại của tiền vệ 20 tuổi là lời đáp trả đanh thép nhất cho việc anh từng bị bỏ rơi tại Old Trafford.

Sự đối lập giữa hai triều đại

Dưới sự dẫn dắt của Michael Carrick, Kobbie Mainoo đã lột xác hoàn toàn để trở thành nhạc trưởng nơi tuyến giữa của Quỷ đỏ. Anh được trao suất đá chính trong cả 4 trận đấu gần nhất, trực tiếp điều tiết lối chơi và mang lại sự cân bằng cho đội bóng. Điều này trái ngược hoàn toàn với hình ảnh một Mainoo bị "ghẻ lạnh" hồi đầu mùa giải.

Mainoo bùng nổ mạnh mẽ dưới thời Carrick.

Đáng chú ý, trong triều đại ngắn ngủi của Ruben Amorim, Mainoo gần như trở thành người thừa. Anh không được đá chính bất kỳ trận đấu nào tại Ngoại hạng Anh cho đến khi nhà cầm quân người Bồ Đào Nha bị sa thải vào ngày 5/1. Sự thất sủng nghiêm trọng này từng khiến tài năng trẻ sinh năm 2005 cân nhắc nghiêm túc về việc ra đi ngay trong kỳ chuyển nhượng tháng Giêng để cứu vãn sự nghiệp.

Sự bức xúc của huyền thoại Ian Wright

Phân tích trên Premier League Productions, Ian Wright không ngần ngại chỉ trích quyết định của Amorim. Ông cho rằng việc một cầu thủ từng đá chính cho đội tuyển Anh tại EURO khi mới 18 tuổi lại bị ngó lơ là một điều khó hiểu.

"Mọi người đều cảm thấy bối rối với những gì đã xảy ra dưới thời Ruben Amorim. Đây chính là đẳng cấp thực sự của Kobbie Mainoo. Tôi nghĩ điều này thật đáng xấu hổ cho Amorim. Chúng ta đang chứng kiến một sản phẩm ưu tú của lò đào tạo không được trao cơ hội và suýt nữa đã phải rời đi", Ian Wright bày tỏ sự bức xúc.

Tương lai hứa hẹn dưới thời Michael Carrick

Việc Michael Carrick tiếp quản ghế nóng đã thay đổi hoàn toàn cục diện cho Mainoo. Không chỉ giúp Man United giữ chân được "viên ngọc quý", Carrick còn đang xây dựng lối chơi xoay quanh sự linh hoạt của tiền vệ này. Sự hồi sinh của Mainoo được kỳ vọng sẽ là chìa khóa giúp Quỷ đỏ duy trì ổn định trong giai đoạn khốc liệt nhất của mùa giải.

Nhìn chung, quyết định đặt niềm tin vào sức trẻ của Carrick đang mang lại quả ngọt, đồng thời phơi bày những hạn chế trong cách đánh giá nhân sự của người tiền nhiệm tại Old Trafford.