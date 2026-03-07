Ibrahimovic chỉ trích VAR: Trọng tài đang dọn đường để Ronaldo vô địch World Cup Zlatan Ibrahimovic đã có những phát biểu gây sốc sau khi Croatia bị tước bàn gỡ ở phút 90+12, cho rằng các quyết định trọng tài tại World Cup 2026 đang có dấu hiệu thiên vị Cristiano Ronaldo.

Trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Croatia tại vòng 1/16 World Cup 2026 sáng 3/7 đã kết thúc với kịch bản không thể điên rồ hơn. Khi đồng hồ điểm sang phút bù giờ thứ 12 của hiệp hai, cả khán đài như nổ tung khi Croatia đưa được bóng vào lưới, thắp lên hy vọng về một cuộc lội ngược dòng thần kỳ. Thế nhưng, niềm vui ngắn chẳng tày gang, công nghệ VAR đã can thiệp và hủy bỏ bàn thắng, trực tiếp đưa Bồ Đào Nha vào vòng trong với chiến thắng sát nút 2-1.

Bồ Đào Nha đi tiếp sau loạt tình huống tranh cãi cuối trận. Ảnh: Reuters.

Cáo buộc gây sốc về sự ưu ái dành cho Ronaldo

Ngay sau tiếng còi mãn cuộc, Zlatan Ibrahimovic – người vốn nổi tiếng với những phát ngôn thẳng thắn và không kiêng nể – đã tạo nên một cơn địa chấn trên sóng truyền hình Fox Sports. Cựu tiền đạo Thụy Điển không ngần ngại khẳng định có một sự sắp đặt đằng sau những quyết định của đội ngũ cầm cân nảy mực.

"Các trọng tài đang làm mọi cách để Ronaldo vô địch World Cup, nhưng rồi họ lại nói Messi mới là người được FIFA ưu ái," Ibrahimovic gay gắt chia sẻ. Theo ông, tình huống việt vị bị thổi phạt ở phút cuối là không hề thuyết phục. Ibrahimovic lập luận rằng nếu tổ VAR phải mất quá nhiều thời gian để dừng hình, phóng to và kẻ từng đường kẻ li ti trên màn hình, thì tình huống đó không thể được coi là "rõ ràng và hiển nhiên" (clear and obvious) theo tinh thần của luật chơi.

Khi công nghệ lấn át cảm xúc bóng đá

Phân tích sâu hơn về mặt chuyên môn, Ibrahimovic cho rằng bóng đá đang dần mất đi bản sắc vì sự can thiệp quá sâu của máy móc. Với một danh thủ đã dành cả sự nghiệp để cống hiến những khoảnh khắc bùng nổ, việc một bàn thắng bị tước bỏ bởi những sai số milimet là điều khó chấp nhận.

"Người hâm mộ đến sân không phải để xem những đường kẻ trên màn hình, mà để chứng kiến các khoảnh khắc kịch tính và cảm xúc chân thật," cựu tiền đạo AC Milan nhấn mạnh. Ông bày tỏ sự cảm thông sâu sắc với các cầu thủ Croatia, những người đã chiến đấu kiên cường để rồi bị dập tắt hy vọng bởi một quyết định mà ông cho là sai lầm của cả trọng tài chính lẫn phòng VAR.

Tâm điểm Cristiano Ronaldo: Từ quả phạt đền đến danh hiệu hay nhất trận

Bên cạnh những tranh cãi về trọng tài, Cristiano Ronaldo vẫn là cái tên chiếm trọn sự chú ý. Trước khi thực hiện thành công quả phạt đền gỡ hòa 1-1, siêu sao này dường như đã thốt lên từ "Bismillah" (Nhân danh Thượng đế) – một khoảnh khắc đang gây bão trên mạng xã hội.

Dù ghi bàn quan trọng, màn trình diễn tổng thể của Ronaldo vẫn gây chia rẽ lớn. Việc ban tổ chức bầu chọn anh là "Cầu thủ hay nhất trận" đã vấp phải nhiều ý kiến trái chiều, nhất là khi anh tỏ rõ thái độ không hài lòng lúc bị thay ra ở những phút cuối.

Chiến thắng của Bồ Đào Nha có thể đã được ghi vào sử sách, nhưng dư âm về những quyết định của VAR và phát biểu đanh thép của Ibrahimovic chắc chắn sẽ còn ám ảnh giải đấu trong nhiều ngày tới. Liệu đây là sự công bằng của công nghệ, hay thực sự là một "kịch bản" đang được viết sẵn cho chương cuối sự nghiệp của một huyền thoại?