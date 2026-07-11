id Software âm thầm phát triển hậu bản DOOM mới bất chấp làn sóng sa thải tại Xbox id Software được cho là đang trong giai đoạn đầu phát triển một tựa game DOOM mới. Dù chịu ảnh hưởng từ đợt cắt giảm nhân sự tại Xbox Game Studios, studio này khẳng định vẫn duy trì đủ nguồn lực nòng cốt để tiếp nối thương hiệu bắn súng huyền thoại.

Thương hiệu DOOM huyền thoại dường như sắp có chương mới khi các báo cáo gần đây xác nhận id Software đang bắt tay vào dự án tiếp theo. Thông tin này xuất hiện trong bối cảnh cộng đồng game thủ đang lo ngại về tương lai của studio sau đợt cắt giảm nhân sự quy mô lớn tại Xbox Game Studios.

Doom Slayer.

id Software và nỗ lực bảo vệ bản sắc studio trước biến động

Theo báo cáo từ Tom Warren của The Verge, những đợt sa thải gần đây tại Microsoft không biến id Software thành một "studio hỗ trợ" (support studio) như nhiều lời đồn đoán. Thay vào đó, đội ngũ này vẫn giữ vững quyền tự chủ và đang tập trung nguồn lực cho giai đoạn sơ khởi của một tựa game DOOM mới.

Trước đó, việc nhiều nhân viên tại các studio thuộc Xbox bị mất việc đã dấy lên lo ngại rằng id Software có thể phải tạm dừng các dự án lớn để hỗ trợ các thương hiệu khác của Microsoft. Tuy nhiên, tuyên bố mới nhất từ phía studio trên mạng xã hội X đã phần nào trấn an người hâm mộ. Họ thừa nhận có chịu ảnh hưởng từ việc thay đổi nhân sự, nhưng nhấn mạnh rằng các vị trí bị cắt giảm nằm rải rác ở nhiều nhóm khác nhau và không làm suy yếu năng lực phát triển cốt lõi.

Quy mô đội ngũ tương đương thời kỳ DOOM 2016

Đáng chú ý, id Software khẳng định quy mô đội ngũ hiện tại của họ vẫn tương đương với thời điểm phát triển phiên bản DOOM (2016) - tác phẩm đã tái định nghĩa dòng game bắn súng góc nhìn thứ nhất hiện đại. Điều này cho thấy studio vẫn sở hữu đầy đủ nhân lực và công nghệ cần thiết để duy trì tiêu chuẩn chất lượng vốn có của mình.

Việc duy trì quy mô nhân sự ổn định là yếu tố then chốt để id Software tiếp tục tối ưu hóa bộ engine id Tech - nền tảng sức mạnh đằng sau những trải nghiệm mượt mà và hiệu ứng hình ảnh ấn tượng của dòng game này. Dù chưa có thông tin chi tiết về cốt truyện hay bối cảnh, việc dự án đang ở giai đoạn đầu cho thấy Microsoft vẫn đặt niềm tin lớn vào giá trị thương hiệu của DOOM.

Kỳ vọng lộ diện thông tin mới tại QuakeCon

Hiện tại, các chi tiết cụ thể như tên chính thức, lối chơi hay ngày phát hành vẫn được giữ kín. Tuy nhiên, id Software đã hé lộ sự quan tâm đặc biệt tới sự kiện QuakeCon diễn ra vào tháng 8 tới. Đây thường là nơi studio công bố những bước đi chiến lược hoặc giới thiệu các bản demo kỹ thuật mới nhất.

Với việc dự án mới chỉ bắt đầu, người hâm mộ có thể sẽ phải chờ đợi một thời gian dài trước khi được thấy những hình ảnh thực tế đầu tiên. Tuy nhiên, sự xác nhận về việc id Software vẫn đang "xây dựng những trò chơi và công nghệ định hình danh tiếng của mình" là tín hiệu tích cực cho thấy dòng game bắn súng tốc độ cao này vẫn là ưu tiên hàng đầu của hãng.