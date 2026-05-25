IEA cảnh báo thị trường dầu mỏ toàn cầu có nguy cơ rơi vào vùng đỏ từ tháng 7/2026 Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) dự báo nguồn cung dầu thô thắt chặt nghiêm trọng do nhu cầu mùa hè tăng cao và đứt gãy chuỗi cung ứng chiến lược tại Trung Đông.

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) vừa đưa ra cảnh báo về tình trạng thắt chặt nguồn cung trên thị trường dầu mỏ toàn cầu. Theo dự báo, thị trường có thể bước vào "vùng đỏ" trong giai đoạn tháng 7 - 8/2026 khi nhu cầu nhiên liệu mùa hè đạt đỉnh, trong bối cảnh tồn kho toàn cầu suy giảm nhanh chóng.

Khủng hoảng nguồn cung lớn nhất lịch sử

Tổng Giám đốc IEA, ông Fatih Birol, nhận định thị trường dầu hiện vẫn chưa thể vượt qua cú sốc từ các xung đột địa chính trị tại Trung Đông. Dù nhiều quốc gia đã liên tục xả kho dự trữ chiến lược (SPR) và sử dụng tồn kho thương mại để bù đắp, tình hình vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Đáng chú ý, các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng và việc siết chặt vận tải qua eo biển Hormuz đã khiến hơn 14 triệu thùng dầu/ngày bị gián đoạn. Đây được đánh giá là cuộc khủng hoảng nguồn cung dầu lớn nhất trong lịch sử. Theo IEA, việc khôi phục hoàn toàn hoạt động vận tải qua tuyến đường chiến lược này là giải pháp then chốt hiện nay.

Áp lực từ việc cạn kiệt kho dự trữ chiến lược

Số liệu từ IEA cho thấy chương trình xả kho dự trữ chiến lược phối hợp quy mô 400 triệu thùng đang được triển khai với tốc độ khoảng 2,5 - 3 triệu thùng/ngày. Với cường độ này, lượng dầu dự trữ dự kiến sẽ cạn kiệt vào đầu tháng 8/2026.

Mặc dù IEA khẳng định sẵn sàng phối hợp xả thêm dự trữ nếu cần thiết, nhưng cơ quan này cũng lo ngại về khả năng khôi phục sản xuất thực tế tại các quốc gia Trung Đông. Quá trình tái khởi động các nhà máy lọc dầu và giếng dầu được dự báo sẽ diễn ra chậm và không đồng đều giữa các khu vực.

Phân hóa khả năng phục hồi giữa các quốc gia

Quốc gia Tình trạng phục hồi dự kiến Nguyên nhân chính Iraq Chậm/Khó khăn Thiếu năng lực lưu trữ, thiệt hại về tài chính buộc đóng cửa nhiều mỏ dầu. Ả Rập Xê Út Nhanh Tiềm lực tài chính mạnh và sở hữu công nghệ hiện đại. UAE Nhanh Hệ thống cơ sở hạ tầng và công nghệ lọc hóa dầu tiên tiến.

Đặc biệt, IEA bày tỏ sự lo ngại đối với trường hợp của Iraq. Do nước này chịu thiệt hại lớn về nguồn thu và thiếu hạ tầng lưu trữ, việc đóng cửa các mỏ dầu có thể khiến quá trình tái vận hành gặp nhiều rào cản kỹ thuật. Ngược lại, Ả Rập Xê Út và UAE có triển vọng phục hồi sớm hơn nhờ vị thế tài chính và công nghệ vượt trội.