IEA cảnh báo tồn kho dầu toàn cầu có thể giảm xuống mức nguy cấp trước cao điểm mùa hè IEA nhận định tồn kho dầu thế giới đối mặt rủi ro sụt giảm kỷ lục khi bước vào giai đoạn tiêu thụ cao điểm năm 2026, bất chấp nguồn cung tại châu Mỹ tăng trưởng.

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) vừa đưa ra cảnh báo về tình trạng tồn kho dầu toàn cầu có khả năng rơi xuống mức thấp kỷ lục ngay trước giai đoạn tiêu thụ nhiên liệu cao điểm vào mùa hè tại Bắc bán cầu. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh hoạt động du lịch và đi lại gia tăng mạnh mẽ, đẩy nhu cầu năng lượng lên cao trong khi tốc độ rút kho dự trữ vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

Rủi ro thiếu hụt nguồn cung và rào cản vận tải

Phát biểu tại Hội nghị Năng lượng Trung Đông của S&P Global diễn ra tại London ngày 02/06, bà Toril Bosoni, người đứng đầu bộ phận công nghiệp và thị trường dầu mỏ của IEA, nhấn mạnh nếu xu hướng hiện nay kéo dài, thị trường sẽ đối mặt với tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng. Đáng chú ý, ngay cả khi các bên đạt được thỏa thuận ổn định, việc khôi phục hoàn toàn hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz dự kiến phải mất từ 6-8 tháng trong kịch bản thuận lợi nhất.

Biểu đồ diễn biến nguồn cung dầu trên thị trường quốc tế.

Mặc dù IEA từng phối hợp triển khai xả kho dự trữ khẩn cấp với quy mô 400 triệu thùng từ tháng 03/2026, nhưng hiện vẫn chưa có các cuộc thảo luận mới về việc xả thêm. Nguyên nhân là do khoảng một nửa lượng dầu từ đợt xả trước vẫn chưa được hấp thụ hết vào thị trường. IEA khẳng định đây chỉ là giải pháp tạm thời và không thể giải quyết triệt để gốc rễ của tình trạng thiếu hụt nguồn cung hiện nay.

Thị trường tự cân bằng qua sự suy giảm nhu cầu

Theo phân tích của IEA, khi quy mô nguồn cung bị mất đi quá lớn, thị trường cuối cùng buộc phải tự cân bằng thông qua việc suy giảm nhu cầu tiêu thụ. Giá năng lượng duy trì ở mức cao kéo dài sẽ khiến người tiêu dùng và doanh nghiệp buộc phải cắt giảm sử dụng nhiên liệu. Thực tế cho thấy, giá dầu tăng cùng triển vọng kinh tế yếu đi đã bắt đầu tác động trực tiếp đến nhu cầu vận tải toàn cầu.

Chỉ số thị trường Giá trị / Biến động Giá dầu Brent (ngày 02/06) ~94 USD/thùng Mức giảm nguồn cung vùng Vịnh 14 triệu thùng/ngày Nhập khẩu dầu Trung Quốc (tháng 05/2026) Giảm 6 triệu thùng/ngày Dự báo tăng trưởng cung châu Mỹ (2026) +1,5 triệu thùng/ngày

Tại Trung Quốc, lượng dầu thô nhập khẩu trong tháng 05/2026 đã giảm khoảng 6 triệu thùng/ngày so với tháng 03/2026. Sự sụt giảm nhu cầu tại thị trường lớn này được xem là yếu tố quan trọng giúp kiềm chế đà tăng của giá dầu, giữ mức giá Brent dao động quanh ngưỡng 94 USD/thùng, thấp hơn nhiều so với mức đỉnh 126 USD/thùng từng ghi nhận trong năm 2026.

Nguồn cung từ châu Mỹ tăng trưởng vượt kỳ vọng

Bên cạnh những tín hiệu tiêu cực, điểm sáng của thị trường đến từ khu vực châu Mỹ. Sản lượng tại Mỹ, Argentina, Brazil và Venezuela đều đang ghi nhận mức tăng trưởng vượt dự báo ban đầu. Trong báo cáo mới nhất, IEA đã nâng dự báo tăng trưởng nguồn cung dầu của khu vực này lên mức 1,5 triệu thùng/ngày cho năm 2026, tăng thêm 600.000 thùng/ngày so với ước tính hồi đầu năm.

Tuy nhiên, bà Toril Bosoni lưu ý rằng mức tăng trưởng này chỉ bù đắp được một phần rất nhỏ so với con số 14 triệu thùng/ngày bị mất đi từ các nước sản xuất dầu vùng Vịnh kể từ cuối tháng 02/2026. Sự gián đoạn nguồn cung tại khu vực phía đông kênh đào Suez vẫn là bài toán nan giải đối với an ninh năng lượng toàn cầu trong ngắn hạn.