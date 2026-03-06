IEA cảnh báo tồn kho dầu toàn cầu có thể giảm xuống mức nguy cấp trước cao điểm mùa hè Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) nhận định lượng dự trữ dầu thế giới có thể xuống mức thấp kỷ lục do nhu cầu đi lại tăng mạnh trong khi nguồn cung vẫn bị gián đoạn.

Phát biểu tại Hội nghị Năng lượng Trung Đông của S&P Global ở London ngày 02/06, bà Toril Bosoni, người đứng đầu bộ phận công nghiệp và thị trường dầu mỏ của IEA, cho biết lượng dầu tồn kho toàn cầu đang tiếp tục suy giảm khi bước vào giai đoạn nhu cầu nhiên liệu tăng cao tại Bắc bán cầu. Xu hướng này nếu kéo dài sẽ đẩy tồn kho dầu xuống các mức thấp kỷ lục ngay trước thời điểm tiêu thụ đạt đỉnh vào mùa hè.

Biểu đồ phân tích thị trường dầu mỏ thế giới.

Khả năng xả kho dự trữ khẩn cấp và rào cản logistics

Theo phân tích từ IEA, ngay cả khi một thỏa thuận được ký kết ngay lập tức, việc khôi phục hoàn toàn hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz vẫn có thể mất từ 6 đến 8 tháng trong kịch bản thuận lợi nhất. Sự chậm trễ này làm dấy lên khả năng IEA phải phối hợp triển khai thêm một đợt xả kho dự trữ khẩn cấp trong tương lai.

Tuy nhiên, bà Bosoni lưu ý hiện chưa có cuộc thảo luận chính thức nào về vấn đề này. Nguyên nhân do khoảng một nửa trong tổng số 400 triệu thùng dầu được các nước phối hợp giải phóng từ tháng 03/2026 vẫn chưa được đưa hết ra thị trường. IEA nhấn mạnh các đợt xả kho dự trữ chiến lược chỉ là giải pháp tạm thời và không thể giải quyết triệt để tình trạng thiếu hụt nguồn cung hiện nay.

Thị trường tự cân bằng thông qua sụt giảm nhu cầu

Bà Bosoni nhận định quy mô nguồn cung bị mất là quá lớn, khiến thị trường cuối cùng phải tự cân bằng thông qua sự suy giảm nhu cầu tiêu thụ. Khi giá năng lượng duy trì ở mức cao, người tiêu dùng và doanh nghiệp buộc phải cắt giảm sử dụng nhiên liệu. Thực tế, triển vọng kinh tế suy yếu đã bắt đầu tác động đến nhu cầu nhiên liệu vận tải toàn cầu.

Tại Trung Quốc, lượng dầu thô nhập khẩu trong tháng 05/2026 đã giảm khoảng 6 triệu thùng/ngày so với tháng 03/2026. Đây là yếu tố quan trọng giúp hạ nhiệt thị trường và lý giải tại sao giá dầu chưa tăng mạnh hơn dù eo biển Hormuz vẫn bị gián đoạn.

Bảng: Diễn biến giá dầu và biến động cung cầu

Chỉ số thị trường Giá trị / Biến động Ghi chú Giá dầu Brent ~94 USD/thùng Thấp hơn mức đỉnh 126 USD (2026) Nguồn cung vùng Vịnh mất mát -14 triệu thùng/ngày Tính từ cuối tháng 02/2026 Tăng trưởng cung châu Mỹ +1,5 triệu thùng/ngày Nâng dự báo thêm 600.000 thùng Nhập khẩu dầu Trung Quốc -6 triệu thùng/ngày So sánh tháng 05/2026 với tháng 03/2026

Nguồn cung từ châu Mỹ tăng trưởng vượt kỳ vọng

Ở chiều ngược lại, nguồn cung từ châu Mỹ đang có tốc độ tăng trưởng nhanh hơn dự kiến. Các quốc gia như Mỹ, Argentina, Brazil và Venezuela đều ghi nhận sản lượng vượt kỳ vọng của các nhà phân tích. IEA đã nâng dự báo tăng trưởng nguồn cung dầu của khu vực này trong năm 2026 lên mức 1,5 triệu thùng/ngày.

Mặc dù ghi nhận tín hiệu tích cực từ Tây bán cầu, bà Bosoni cho rằng mức tăng này chỉ bù đắp được một phần rất nhỏ lượng dầu đã bị mất khỏi thị trường toàn cầu do các gián đoạn tại khu vực phía đông kênh đào Suez. Thị trường dầu mỏ thế giới được dự báo sẽ còn đối mặt với nhiều áp lực trong ngắn hạn khi bước vào mùa cao điểm du lịch.