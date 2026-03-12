IEA đề xuất xả kho dự trữ dầu kỷ lục vượt 182 triệu thùng để hạ nhiệt giá Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) đề xuất giải phóng lượng dầu dự trữ lớn nhất lịch sử nhằm ổn định thị trường toàn cầu trước áp lực từ cuộc xung đột Trung Đông.

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) đang đề xuất một kế hoạch giải phóng dầu từ kho dự trữ chiến lược với quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Động thái này được kỳ vọng sẽ làm giảm áp lực lên giá dầu vốn đang tăng mạnh do những diễn biến phức tạp của cuộc xung đột tại khu vực Trung Đông.

Quy mô xả kho dự trữ dầu vượt mức kỷ lục năm 2022

Theo nguồn tin từ Wall Street Journal, lượng dầu được đề xuất đưa ra thị trường lần này sẽ vượt qua cột mốc 182 triệu thùng. Đây là con số lớn hơn tổng lượng dầu mà các nước thành viên IEA từng huy động trong hai đợt vào năm 2022 khi xung đột Nga – Ukraine bùng phát.

Để triển khai kế hoạch này, IEA đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp của các quốc gia thành viên vào ngày 10/3. Dự kiến, quyết định cuối cùng về việc có thông qua đề xuất hay không sẽ được đưa ra vào ngày 11/3. Theo quy định, kế hoạch sẽ chính thức có hiệu lực nếu đạt được sự đồng thuận tuyệt đối; chỉ cần một quốc gia thành viên phản đối, việc triển khai có thể bị trì hoãn đáng kể.

Phản ứng của thị trường năng lượng toàn cầu

Ngay sau khi thông tin về đề xuất xả kho dự trữ được công bố, thị trường đã có những phản ứng tức thì. Giá dầu WTI của Mỹ và dầu Brent đều ghi nhận mức giảm nhẹ, xoa dịu phần nào đà tăng nóng trước đó. Ghi nhận vào ngày 9/3, giá dầu đã leo thang lên mức cao nhất trong gần 4 năm, trước khi hạ nhiệt vào ngày 10/3 sau các phát biểu về khả năng sớm kết thúc xung đột của Tổng thống Donald Trump.

Trong khi đó, các bộ trưởng năng lượng thuộc nhóm G7 hiện vẫn chưa đạt được thỏa thuận chung về việc đơn phương giải phóng dầu từ kho dự trữ chiến lược của mỗi quốc gia. Thay vào đó, nhóm G7 đã yêu cầu IEA thực hiện đánh giá kỹ lưỡng về tình hình cung - cầu và các rủi ro địa chính trị trước khi đưa ra bất kỳ hành động can thiệp trực tiếp nào vào thị trường.

Việc xả kho dự trữ dầu chiến lược là một công cụ mạnh mẽ nhưng thường chỉ được sử dụng trong các tình huống khẩn cấp để bù đắp sự thiếu hụt nguồn cung hoặc ổn định tâm lý thị trường. Nếu kế hoạch này được thông qua, đây sẽ là một tín hiệu quan trọng cho thấy nỗ lực của các cường quốc năng lượng trong việc kiểm soát lạm phát và duy trì ổn định kinh tế toàn cầu.