IEA đề xuất xả kho dự trữ dầu kỷ lục vượt mức 182 triệu thùng để bình ổn giá Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) đang xem xét kế hoạch giải phóng dầu dự trữ quy mô lớn nhất lịch sử nhằm hạ nhiệt giá dầu thế giới do căng thẳng tại Trung Đông.

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) đang đề xuất phương án giải phóng dầu từ kho dự trữ chiến lược với quy mô lớn nhất trong lịch sử. Theo báo cáo từ Wall Street Journal, động thái này nhằm mục tiêu trực tiếp là hạ nhiệt giá dầu đang tăng cao do tác động từ các cuộc xung đột tại khu vực Trung Đông.

Kế hoạch xả kho dự trữ dầu của IEA nhằm ổn định thị trường năng lượng toàn cầu

Quy mô xả kho vượt mức kỷ lục năm 2022

Lượng dầu được đề xuất đưa ra thị trường lần này dự kiến sẽ vượt qua cột mốc 182 triệu thùng – con số mà các nước thành viên IEA từng tung ra trong hai đợt vào năm 2022 khi xung đột Nga – Ukraine bùng phát. Đây được xem là nỗ lực can thiệp thị trường mạnh mẽ nhất của tổ chức này từ trước đến nay nhằm cân bằng nguồn cung toàn cầu.

Cơ chế thông qua và thời điểm quyết định

IEA đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp với sự tham gia của các quốc gia thành viên vào ngày 10/3. Dự kiến, quyết định cuối cùng về đề xuất xả kho kỷ lục này sẽ được đưa ra vào ngày 11/3. Theo các nguồn tin thân cận, kế hoạch sẽ chính thức được thông qua nếu không có quốc gia nào phản đối. Tuy nhiên, chỉ cần một quốc gia thành viên phản đối cũng có thể khiến kế hoạch này bị trì hoãn.

Phản ứng của thị trường năng lượng toàn cầu

Ngay sau khi thông tin về đề xuất của IEA được công bố, giá dầu thô WTI của Mỹ và dầu Brent đều ghi nhận mức giảm nhẹ. Trước đó, vào ngày 9/3, giá dầu đã chạm ngưỡng cao nhất trong gần 4 năm qua. Xu hướng giảm tiếp tục duy trì trong ngày 10/3 sau khi Tổng thống Donald Trump đưa ra những nhận định về việc các cuộc xung đột có thể sớm kết thúc.

Đáng chú ý, các bộ trưởng năng lượng thuộc nhóm G7 hiện vẫn chưa đạt được thỏa thuận chung về việc giải phóng dầu từ kho dự trữ chiến lược. Thay vào đó, nhóm này đã yêu cầu IEA thực hiện các đánh giá kỹ thuật về tình hình thị trường trước khi đưa ra bất kỳ hành động phối hợp cụ thể nào tiếp theo.