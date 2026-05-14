IEA dự báo thiếu hụt 1,78 triệu thùng dầu mỗi ngày trong năm 2026 Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cảnh báo thị trường dầu mỏ toàn cầu sẽ rơi vào tình trạng thiếu hụt nguồn cung nghiêm trọng do xung đột tại Trung Đông gây gián đoạn hoạt động sản xuất.

Trong báo cáo thị trường dầu mỏ tháng 5/2026 công bố ngày 13/5, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) dự báo thế giới sẽ đối mặt với tình trạng thiếu hụt nguồn cung dầu mỏ nghiêm trọng. Nguyên nhân chính được xác định do xung đột tại khu vực Trung Đông tiếp tục gây gián đoạn hoạt động sản xuất và xuất khẩu dầu tại các quốc gia vùng Vịnh.

Cú sốc nguồn cung lớn nhất lịch sử

Dữ liệu từ IEA cho thấy lượng tàu chở dầu qua eo biển Hormuz hiện vẫn bị hạn chế, khiến tổng nguồn cung bị gián đoạn từ các nhà sản xuất vùng Vịnh đã vượt ngưỡng 1 tỷ thùng. Hiện có hơn 14 triệu thùng dầu/ngày đang phải ngừng khai thác, đây được đánh giá là một trong những cú sốc nguồn cung lớn chưa từng có đối với thị trường năng lượng toàn cầu.

Mặc dù IEA nhận định hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz có thể dần được nối lại từ quý III/2026, tuy nhiên, nguồn cung dầu toàn cầu trong cả năm vẫn được dự báo thấp hơn nhu cầu khoảng 1,78 triệu thùng/ngày. Con số này cho thấy sự đảo ngược hoàn toàn so với các dự báo trước đó của tổ chức này.

Thay đổi dự báo mạnh mẽ

Thị trường dầu mỏ đang chứng kiến những điều chỉnh dự báo đáng kể từ phía IEA trong thời gian ngắn. Cụ thể, trong báo cáo tháng 12/2025, cơ quan này từng dự báo thị trường dư cung gần 4 triệu thùng/ngày. Đến tháng 4/2026, mức dư cung được điều chỉnh giảm xuống còn 410.000 thùng/ngày trước khi chính thức chuyển sang kịch bản thiếu hụt trong báo cáo tháng 5.

Thời điểm báo cáo Dự báo thị trường (Thùng/ngày) Tháng 12/2025 Dư cung 4.000.000 Tháng 04/2026 Dư cung 410.000 Tháng 05/2026 Thiếu hụt 1.780.000

Nguồn cung dầu toàn cầu trong năm 2026 có thể giảm khoảng 3,9 triệu thùng/ngày do tác động trực tiếp từ xung đột Trung Đông, cao hơn đáng kể so với mức giảm 1,5 triệu thùng/ngày dự báo trước đó.

Tác động kép đến nhu cầu tiêu thụ

Ở chiều ngược lại, nhu cầu tiêu thụ dầu mỏ cũng đang có dấu hiệu suy yếu do giá năng lượng tăng cao gây áp lực lên tăng trưởng kinh tế toàn cầu. IEA hiện dự báo nhu cầu dầu thế giới năm 2026 sẽ giảm khoảng 420.000 thùng/ngày, mạnh hơn nhiều so với mức giảm 80.000 thùng/ngày đưa ra trong các kỳ báo cáo trước.

Nhìn chung, thị trường dầu mỏ toàn cầu đang phải chịu tác động kép: sự sụt giảm nguồn cung nghiêm trọng tại Trung Đông và nhu cầu tiêu thụ chậm lại do mặt bằng giá neo ở mức cao. Các chuyên gia phân tích cảnh báo tình trạng này sẽ tiếp tục gây áp lực lên chi phí sản xuất và lạm phát toàn cầu trong thời gian tới.