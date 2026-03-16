IEA giải phóng kỷ lục 400 triệu thùng dầu dự trữ chiến lược nhằm ổn định giá toàn cầu Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) xả kho khẩn cấp lớn nhất lịch sử nhằm bù đắp gián đoạn từ Iran. Nhật Bản đóng góp 80 triệu thùng để hạ nhiệt giá xăng dầu nội địa.

Ngày 15/3, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) chính thức thông báo kế hoạch giải phóng 400.000.000 thùng dầu từ kho dự trữ khẩn cấp. Đây là đợt xả kho có quy mô lớn nhất trong lịch sử của tổ chức này nhằm đối phó với tình trạng gián đoạn nguồn cung nghiêm trọng do xung đột tại Iran gây ra.

Lộ trình cung ứng dầu dự trữ trên toàn cầu

Theo thông báo từ IEA, kế hoạch triển khai sẽ được phân chia theo khu vực địa lý để đảm bảo tính kịp thời. Cụ thể, các kho dự trữ tại khu vực châu Á và châu Đại Dương sẽ được cung ứng ngay lập tức cho thị trường. Trong khi đó, nguồn dự trữ từ các quốc gia thành viên tại châu Mỹ và châu Âu dự kiến sẽ bắt đầu được giải phóng từ cuối tháng 3/2026.

Giám đốc điều hành IEA Fatih Birol cho biết xung đột tại Trung Đông đang gây ra những hệ lụy lớn đối với an ninh năng lượng và khả năng chi trả của người tiêu dùng. Việc tung ra lượng dự trữ khẩn cấp kỷ lục lần này là nỗ lực trực tiếp nhằm giảm bớt tác động tức thời từ sự thiếu hụt nguồn cung.

Nhật Bản cam kết xả kho 80.000.000 thùng dầu

Trong khuôn khổ phối hợp với IEA, Chính phủ Nhật Bản ngày 15/3 tuyên bố sẽ giải phóng mức kỷ lục 80.000.000 thùng dầu. Con số này tương đương với khoảng 45 ngày cung ứng cho quốc gia này và sẽ làm giảm 17% tổng lượng dự trữ quốc gia của Nhật Bản. Các nhà chức trách Nhật Bản đã yêu cầu các đơn vị lọc dầu ưu tiên sử dụng lượng dầu thô này để ổn định thị trường nội địa.

Bên cạnh đó, Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản (METI) cho biết có thể xả thêm 12.000.000 thùng dầu dự trữ chung của Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc A-rập Thống nhất (UAE) và Kuwait đang ký gửi tại nước này. Mục tiêu then chốt là đảm bảo dòng chảy dầu khí ổn định trong bối cảnh eo biển Hormuz đang gặp trở ngại vận chuyển.

Vai trò bảo trợ an ninh năng lượng của IEA

IEA được thành lập từ năm 1974 với mục tiêu cốt lõi là đảm bảo an ninh năng lượng toàn cầu. Thành viên của tổ chức chủ yếu là các nền kinh tế phát triển tại châu Âu, Bắc Mỹ và Đông Bắc Á. Động thái can thiệp thị trường lần này tái khẳng định vai trò của IEA trong việc điều tiết các cú sốc cung ứng tương tự như giai đoạn lệnh cấm vận dầu mỏ năm 1973.

Dù việc xả kho dự trữ giúp hạ nhiệt tâm lý thị trường, ông Fatih Birol nhấn mạnh rằng việc khôi phục hoạt động vận chuyển tàu chở dầu ổn định qua các điểm huyết mạch vẫn là yếu tố quyết định để duy trì an ninh năng lượng bền vững cho nền kinh tế thế giới.