IEA giải phóng kỷ lục 400 triệu thùng dầu dự trữ để bình ổn thị trường Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) triển khai đợt xả kho dầu chiến lược lớn nhất lịch sử nhằm bù đắp gián đoạn nguồn cung và hạ nhiệt giá năng lượng toàn cầu.

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) vừa thông báo quyết định giải phóng 400 triệu thùng dầu từ kho dự trữ khẩn cấp, đánh dấu đợt xả kho lớn nhất trong lịch sử tổ chức này. Động thái này nhằm đối phó với sự gián đoạn nguồn cung nghiêm trọng xuất phát từ các xung đột tại Iran và khu vực Trung Đông, đồng thời kiềm chế đà tăng giá năng lượng đang gây áp lực lên nền kinh tế thế giới.

Lộ trình cung ứng dầu dự trữ theo khu vực

Theo thông báo ngày 15/3 từ IEA, lộ trình giải phóng kho dự trữ được phân bổ dựa trên kế hoạch chi tiết của từng quốc gia thành viên. Cụ thể, các kho dự trữ tại khu vực châu Á và châu Đại Dương sẽ được cung ứng ngay lập tức để đáp ứng nhu cầu thị trường. Trong khi đó, nguồn dự trữ từ các quốc gia thành viên tại châu Mỹ và châu Âu dự kiến sẽ bắt đầu được đưa ra thị trường từ cuối tháng 3/2026.

Giám đốc điều hành IEA Fatih Birol nhấn mạnh, xung đột tại Trung Đông đang gây ra những hệ lụy lớn đối với an ninh năng lượng và khả năng chi trả của người tiêu dùng. Ông cho biết việc xả kho khẩn cấp là cần thiết để giảm bớt tác động tức thời, nhưng đồng thời nhấn mạnh hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz cần sớm được khôi phục để đảm bảo dòng chảy dầu khí ổn định bền vững.

Nhật Bản cam kết xả kho 80 triệu thùng dầu

Trong nỗ lực phối hợp toàn cầu, Chính phủ Nhật Bản ngày 15/3 đã cam kết giải phóng mức kỷ lục 80 triệu thùng dầu từ kho dự trữ quốc gia. Con số này tương đương với khoảng 45 ngày cung ứng nội địa và làm giảm 17% tổng lượng dự trữ chiến lược của nước này. Các nhà chức trách Nhật Bản đã yêu cầu các đơn vị lọc dầu ưu tiên sử dụng lượng dầu thô này để đảm bảo ổn định thị trường trong nước.

Ngoài lượng dự trữ quốc gia, Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản (METI) cho biết có thể xả thêm 12 triệu thùng dầu dự trữ chung. Đây là lượng dầu do Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc A-rập Thống nhất (UAE) và Kuwait đang ký gửi tại các cơ sở hạ tầng của Nhật Bản.

Vai trò của IEA trong an ninh năng lượng

Đợt huy động nguồn lực lần này một lần nữa khẳng định vai trò của IEA, tổ chức được thành lập từ năm 1974 sau cuộc khủng hoảng dầu mỏ toàn cầu. Với thành viên chủ yếu là các nền kinh tế phát triển tại châu Âu, Bắc Mỹ và Đông Bắc Á, mục tiêu cốt lõi của IEA là đảm bảo an ninh năng lượng và ứng phó với các kịch bản gián đoạn nguồn cung tương tự như lệnh cấm vận dầu mỏ năm 1973.

Khu vực/Quốc gia Quy mô giải phóng Thời điểm triển khai Tổng quy mô IEA 400 triệu thùng Bắt đầu từ 15/3 Châu Á & Châu Đại Dương Theo kế hoạch quốc gia Ngay lập tức Nhật Bản 80 triệu thùng Ngay lập tức Châu Mỹ & Châu Âu Theo kế hoạch quốc gia Cuối tháng 3/2026

Nhìn chung, quyết định xả kho của IEA và các quốc gia thành viên như Nhật Bản được kỳ vọng sẽ tạo ra một tấm đệm đủ lớn để thị trường năng lượng chờ đợi các tín hiệu hạ nhiệt, trong bối cảnh các rủi ro địa chính trị tại Trung Đông vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.