IEA hạ dự báo nhu cầu dầu toàn cầu năm 2026, cảnh báo dư cung 3,73 triệu thùng/ngày IEA hạ dự báo nhu cầu dầu năm 2026 xuống 850.000 thùng/ngày. Thị trường đối mặt dư cung 3,73 triệu thùng/ngày, đẩy giá dầu Brent xuống dưới ngưỡng 70 USD/thùng.

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) ngày 12/02 đã điều chỉnh giảm dự báo nhu cầu dầu thế giới năm 2026. Theo báo cáo mới nhất, nhu cầu dầu toàn cầu sẽ tăng trưởng chậm hơn so với các ước tính trước đó, trong khi thị trường vẫn đối mặt với tình trạng dư cung đáng kể mặc dù có những gián đoạn tạm thời vào đầu năm.

Thị trường đối mặt áp lực dư cung lớn

IEA ước tính nguồn cung dầu toàn cầu sẽ vượt nhu cầu khoảng 3,73 triệu thùng/ngày trong năm 2026, tương đương gần 4% tổng nhu cầu thế giới. Mức dư cung này cao hơn nhiều so với dự báo của các tổ chức năng lượng khác. Ngay sau khi báo cáo được công bố, giá dầu Brent trong phiên giao dịch cùng ngày đã giảm xuống dưới ngưỡng 70 USD/thùng.

Mặc dù giá dầu hiện đang chịu áp lực giảm, nhưng tính từ đầu năm 2026, giá dầu vẫn tăng khoảng 14%. Nguyên nhân chủ yếu do căng thẳng địa chính trị giữa Mỹ và Iran, kết hợp với các đợt bão tuyết khắc nghiệt tại Bắc Mỹ và sự cố nguồn cung tại Kazakhstan khiến thị trường có những thời điểm biến động tăng.

Điều chỉnh giảm triển vọng tăng trưởng nhu cầu

IEA dự báo nhu cầu dầu toàn cầu năm 2026 sẽ tăng 850.000 thùng/ngày, giảm 80.000 thùng/ngày so với báo cáo tháng trước. Mức dự báo này thấp hơn đáng kể so với con số mà OPEC đưa ra. Theo các chuyên gia của IEA, "những bất định về kinh tế và mặt bằng giá dầu cao hơn" đang là rào cản chính gây áp lực lên tiêu thụ năng lượng toàn cầu.

Về phía nguồn cung, sản lượng được dự báo tăng nhanh hơn nhu cầu do OPEC+ có kế hoạch nâng sản lượng từ tháng 04/2025. Thêm vào đó, các quốc gia ngoài khối như Mỹ, Guyana và Brazil cũng đang gia tăng sản lượng khai thác. Hiện tại, tám thành viên chủ chốt của OPEC+ dự kiến sẽ họp vào ngày 01/03 để quyết định lộ trình sản lượng cho giai đoạn tiếp theo.

Bảng thống kê số liệu thị trường dầu theo báo cáo IEA

Chỉ số thị trường Giá trị dự báo/thực tế Tăng trưởng nhu cầu năm 2026 850.000 thùng/ngày Mức dư cung toàn cầu 2026 3,73 triệu thùng/ngày Tổng nguồn cung tháng 01/2026 106,6 triệu thùng/ngày Sản lượng khai thác của OPEC+ (tháng 01/2026) 43,3 triệu thùng/ngày Dự báo tăng trưởng nguồn cung năm 2026 2,4 triệu thùng/ngày

Trong tháng 01/2026, tổng nguồn cung dầu toàn cầu đã giảm mạnh 1,2 triệu thùng/ngày xuống còn 106,6 triệu thùng/ngày do sự cố tại Kazakhstan. Tuy nhiên, IEA nhận định lượng dầu khai thác của OPEC+ vẫn cao hơn nhiều so với nhu cầu thực tế đối với dầu thô của nhóm này, ước tính ở mức 39,7 triệu thùng/ngày trong quý I và 39,6 triệu thùng/ngày trong quý II/2026.