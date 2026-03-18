IEA sẵn sàng xả thêm dầu từ kho dự trữ 1,4 tỷ thùng để hạ nhiệt thị trường Giám đốc IEA Fatih Birol khẳng định các nước thành viên có thể tiếp tục xả kho dầu dự trữ chiến lược nhằm bù đắp thiếu hụt nguồn cung và ổn định giá năng lượng.

IEA khẳng định còn đủ nguồn lực để can thiệp thị trường

Giám đốc điều hành Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), ông Fatih Birol, cho biết các quốc gia thành viên sẵn sàng đưa thêm dầu từ kho dự trữ chiến lược ra thị trường "khi và nếu cần thiết". Tuyên bố này được đưa ra sau khi IEA thống nhất đợt xả kho lớn nhất lịch sử vào tuần trước nhằm bù đắp thiếu hụt nguồn cung và hạ nhiệt giá dầu thế giới.

Dầu từ kho dự trữ chiến lược đã bắt đầu được đưa ra thị trường tại khu vực Châu Á.

Theo ông Fatih Birol, đợt xả kho vừa qua chỉ tương đương khoảng 20% tổng lượng dự trữ của các nước thành viên. Hiện tại, các quốc gia vẫn đang nắm giữ khoảng 1,4 tỷ thùng dầu trong kho. Ông nhấn mạnh rằng hành động nhanh chóng của IEA đã góp phần ổn định tâm lý thị trường, giúp giá dầu hiện thấp hơn so với một tuần trước đó.

Biến động giá dầu Brent và áp lực từ eo biển Hormuz

Trên thị trường năng lượng, giá dầu Brent giao dịch quanh mức 102,00 USD/thùng vào ngày 16/3. Mức giá này tăng khoảng 10,00 USD so với thời điểm công bố kế hoạch xả kho ngày 11/3, nhưng vẫn thấp hơn đáng kể so với mức đỉnh 119,50 USD/thùng ghi nhận vào ngày 9/3.

Áp lực nguồn cung trở nên trầm trọng do xung đột khiến eo biển Hormuz bị đóng cửa. Đây là tuyến đường vận chuyển quan trọng, chiếm khoảng 1/5 lượng dầu toàn cầu mỗi ngày, gây ra cú sốc nguồn cung lớn. Ông Fatih Birol nhận định việc khôi phục vận chuyển qua eo biển này là yếu tố quan trọng nhất để thị trường thực sự ổn định trở lại.

Thách thức về khoảng trống nguồn cung toàn cầu

Dù IEA nỗ lực can thiệp, nhiều nhà phân tích vẫn hoài nghi về khả năng bù đắp hoàn toàn sự gián đoạn. Theo ước tính từ Sparta Commodities, tổng lượng dầu giải phóng từ kho dự trữ chiến lược và tồn kho thương mại có thể đạt từ 4 - 6 triệu thùng/ngày. Tuy nhiên, mức thiếu hụt nguồn cung toàn cầu thực tế có thể lên tới 5 - 8 triệu thùng/ngày, tạo ra một khoảng trống đáng kể.

Hiện tại, dầu từ kho dự trữ đã bắt đầu được đưa ra thị trường tại Châu Á. Ông Fatih Birol cảnh báo rằng các nền kinh tế đang phát triển tại Nam và Đông Nam Á, cùng các nước sản xuất dầu như Iraq, đang là những đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do mất nguồn thu xuất khẩu và chi phí nhập khẩu tăng cao. Ông nhấn mạnh việc xả kho chỉ là giải pháp ngắn hạn và thế giới cần thời gian để chuỗi cung ứng phục hồi hoàn toàn.