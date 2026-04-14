Iga Swiatek tiết lộ sự hỗ trợ từ Rafael Nadal và xác định các cặp đấu Play-in NBA Tay vợt số một thế giới Iga Swiatek chia sẻ về tầm ảnh hưởng của Rafael Nadal trong việc tìm kiếm huấn luyện viên mới, cùng những diễn biến đáng chú ý tại NBA và Golf.

Thế giới thể thao sáng 14/4 chứng kiến những chia sẻ đầy cảm hứng từ Iga Swiatek về mối quan hệ với huyền thoại Rafael Nadal. Bên cạnh đó, làng golf ghi nhận cột mốc lịch sử của Rory McIlroy tại sân Augusta National, trong khi giải bóng rổ nhà nghề Mỹ (NBA) chính thức xác định các cặp đấu sinh tử tại vòng Play-in.

Sự hỗ trợ âm thầm từ Rafael Nadal dành cho Iga Swiatek

Trong những chia sẻ mới nhất, tay vợt nữ số một thế giới Iga Swiatek đã hé lộ về quá trình hợp tác và sự giúp đỡ quý báu từ đàn anh Rafael Nadal. Swiatek thừa nhận cô từng cảm thấy lưỡng lự khi ngỏ lời nhờ vả huyền thoại người Tây Ban Nha do lịch trình bận rộn của anh.

"Tôi biết Rafa đang rất bận rộn với gia đình nhỏ và các dự án cá nhân, nhưng thật vinh dự khi anh ấy đã đồng ý hỗ trợ tôi trong vài ngày. Nadal không chỉ truyền cảm hứng mà còn là cầu nối quan trọng giúp tôi kết nối với huấn luyện viên mới," Swiatek khẳng định. Sự hỗ trợ này được xem là bước ngoặt quan trọng giúp tay vợt người Ba Lan củng cố tâm lý và chiến thuật trong giai đoạn quan trọng của mùa giải.

Rory McIlroy đi vào lịch sử The Masters

Tại sân golf Augusta National, Rory McIlroy đã thiết lập một cột mốc vĩ đại khi trở thành tay golf châu Âu thứ hai trong lịch sử bảo vệ thành công danh hiệu Masters. Với chiến thắng thuyết phục lần này, golfer người Bắc Ireland chính thức sánh ngang với những huyền thoại bất tử của làng golf thế giới như Jack Nicklaus, Tiger Woods và Sir Nick Faldo về thành tích vô địch The Masters hai năm liên tiếp.

Kỷ lục gây tranh cãi tại NBA và lịch thi đấu vòng Play-in

Mikal Bridges vừa chính thức thiết lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu tại NBA với 638 trận ra sân liên tiếp. Tuy nhiên, cột mốc này đang trở thành tâm điểm của những sự chế giễu từ cộng đồng người hâm mộ. Trong trận đấu gần nhất, Bridges chỉ thi đấu vỏn vẹn 23 giây trước khi được rút ra nghỉ, một động thái bị chỉ trích là nhằm "lách luật" để duy trì chuỗi trận kỷ lục thay vì đóng góp chuyên môn thực tế.

Trong khi đó, cục diện vòng Play-in NBA 2025/26 đã chính thức ngã ngũ với những cặp đấu đầy kịch tính:

Khu vực miền Đông:

Tranh hạng 7: Philadelphia 76ers gặp Orlando Magic (06h30 ngày 15/4).

Philadelphia 76ers gặp Orlando Magic (06h30 ngày 15/4). Tranh hạng 8: Đội thua cặp 76ers/Magic sẽ gặp đội thắng trong cặp Charlotte Hornets và Miami Heat (06h30 ngày 16/4).

Khu vực miền Tây:

Tranh hạng 7: Phoenix Suns đối đầu Portland Trail Blazers (09h00 ngày 15/4).

Phoenix Suns đối đầu Portland Trail Blazers (09h00 ngày 15/4). Tranh hạng 8: Đội thua cặp Suns/Blazers sẽ gặp đội thắng trong cặp đấu có sự góp mặt của Los Angeles Clippers (09h00 ngày 16/4).

Các trận chiến cuối cùng để tranh tấm vé hạng 8 chính thức của cả hai miền sẽ diễn ra vào ngày 18/4, hứa hẹn mang đến những màn so tài nghẹt thở trước khi vòng Play-off bắt đầu.