Igor Tudor đến Tottenham: Canh bạc pressing rực lửa và triết lý 3 trung vệ Tottenham Hotspur chính thức bước vào chương mới với Igor Tudor, chiến lược gia mang theo hệ thống 3-4-2-1 và triết lý áp sát tầm cao đầy mạo hiểm để cứu vãn mùa giải.

Tottenham Hotspur đang trải qua một trong những giai đoạn biến động nhất về mặt bản sắc. Sau những triết lý đối lập từ sự thực dụng của Jose Mourinho đến lối chơi phóng khoáng của Ange Postecoglou, đội bóng Bắc London vừa đạt thỏa thuận miệng với Igor Tudor. Nhà cầm quân người Croatia sẽ dẫn dắt "Gà trống" dưới vai trò huấn luyện viên tạm quyền đến cuối mùa giải, mang theo một phong cách bóng đá quyết liệt và đầy rủi ro.

Tudor sẽ dẫn dắt Tottenham đến thành công?

Sơ đồ 3 trung vệ và bài toán nhân sự tại North London

Điểm đặc trưng không thể nhầm lẫn trong triết lý của Igor Tudor là sơ đồ 3-4-2-1. Đây là hệ thống yêu cầu sự cơ động cực cao từ các vị trí, đặc biệt là các trung vệ và wing-back. Tại Tottenham, bộ ba Cristian Romero, Radu Dragusin và Micky van de Ven được đánh giá là những nhân tố lý tưởng để vận hành sơ đồ này nhờ khả năng tranh chấp và tốc độ ấn tượng.

Tuy nhiên, thách thức ngay lập tức xuất hiện khi Romero đang thụ án treo giò và Kevin Danso gặp chấn thương. Ở hai hành lang cánh, việc cả Destiny Udogie và Pedro Porro phải dưỡng thương buộc Tudor phải đặt niềm tin vào những phương án dự phòng như Djed Spence hay tài năng trẻ Archie Gray. Đây là bài toán khó bởi hệ thống của Tudor đòi hỏi các wing-back phải hoạt động như những cỗ máy không phổi.

Chiến thuật pressing rực lửa: Con dao hai lưỡi

Bất kể sơ đồ nào, cốt lõi trong tư duy của Tudor là bóng đá tấn công chủ động dựa trên nền tảng thể lực sung mãn. Thống kê từ mùa giải 2022-23 tại Marseille cho thấy đội bóng của ông sở hữu cường độ phòng ngự (intensity) thuộc nhóm dẫn đầu châu Âu. Tudor yêu cầu các học trò áp sát tầm cao (high-pressing) theo kiểu kèm người 1-1 trên toàn mặt sân, một phong cách đòi hỏi sự tập trung tuyệt đối.

Các chiến thuật Tudor sử dụng ở Marseille, Lazio, Juventus từ mùa 2022/23 cho đến nay.

Cách tiếp cận này giúp đội bóng đoạt lại bóng ngay bên phần sân đối phương, tạo ra sức ép nghẹt thở. Tuy nhiên, lối chơi này tiềm ẩn rủi ro cực lớn. Nếu hệ thống pressing bị bẻ gãy, khoảng trống mênh mông phía sau hàng phòng ngự sẽ lộ ra. Juventus dưới thời Tudor từng nếm trải thất bại cay đắng trước Villarreal chính vì những kẽ hở này khi các cầu thủ không còn duy trì được cường độ áp sát.

Mắt xích Kolo Muani và kỳ vọng hồi sinh hàng công

Trong bối cảnh Mohammed Kudus và Dejan Kulusevski chấn thương, hàng công của Spurs đang trở nên mỏng manh hơn bao giờ hết. Sự xuất hiện của Tudor có thể là chìa khóa để giải phóng Randal Kolo Muani. Dù thi đấu mờ nhạt từ đầu mùa, Kolo Muani từng có giai đoạn thăng hoa nhất sự nghiệp khi làm việc cùng Tudor tại Juventus.

Việc kết hợp sự nhạy bén của Kolo Muani với khả năng càn lướt của Dominic Solanke có thể tạo ra một cặp bài trùng mới cho Tottenham. Bên cạnh đó, hàng tiền vệ giàu năng lượng với Pape Matar Sarr, Conor Gallagher hay Joao Palhinha được kỳ vọng sẽ đáp ứng hoàn hảo các yêu cầu về mặt thể chất mà chiến lược gia người Croatia đề ra.

Sự hiện diện của Igor Tudor tại sân Tottenham Hotspur Stadium chính là minh chứng cho khẩu hiệu "To dare is to do" (Dám nghĩ dám làm). Một canh bạc mạo hiểm, nhưng đầy hứa hẹn để đội bóng thủ đô London xốc lại tinh thần và tìm lại bản sắc trong phần còn lại của mùa giải.