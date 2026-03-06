Igor Tudor và sai lầm hệ thống: Tottenham đứng bên bờ vực thẳm tại Ngoại hạng Anh Việc bổ nhiệm Igor Tudor thay thế Thomas Frank đang biến thành thảm họa tại Tottenham khi Gà trống đối mặt nguy cơ xuống hạng sau chuỗi 5 trận thua liên tiếp.

Quyết định đặt niềm tin vào Igor Tudor để cứu vãn mùa giải đang trở thành một trong những sai lầm đắt giá nhất lịch sử hiện đại của Tottenham Hotspur. Thay vì mang lại sự ổn định cần thiết, vị chiến lược gia này đã đẩy đội bóng Bắc London lún sâu vào cuộc chiến trụ hạng với một hệ thống phòng ngự tan vỡ và tinh thần thi đấu bạc nhược.

Tottenham chìm vào khủng hoảng dưới thời Tudor.

Sự sụp đổ của hệ thống phòng ngự và tính kỷ luật

Chỉ sau 3 trận đấu dưới quyền Igor Tudor, Tottenham đã phải nhận tới 9 bàn thua – một con số không tưởng đối với một đội bóng từng đặt mục tiêu cạnh tranh top đầu. Vấn đề không chỉ nằm ở những thất bại trước các đối thủ trực tiếp như Fulham hay Crystal Palace, mà là sự sụp đổ hoàn toàn về mặt cấu trúc và tính kỷ luật vốn là lý do Tudor được đưa về để khắc phục.

Tại sân vận động Tottenham Hotspur, bầu không khí đang trở nên độc hại hơn bao giờ hết. Hình ảnh các cổ động viên bỏ về sớm và quay sang trút giận lên ban lãnh đạo đội bóng cho thấy niềm tin đã hoàn toàn cạn kiệt. Sự ức chế này không chỉ xuất hiện trên khán đài mà còn lan tỏa mạnh mẽ xuống dưới sân cỏ, nơi các cầu thủ trụ cột đang đánh mất sự kiểm soát.

Những quyết định nhân sự và chiến thuật gây tranh cãi

Điểm nóng của cuộc khủng hoảng nằm ở sự kiên trì khó hiểu của Tudor với sơ đồ ba trung vệ. Việc áp dụng một hệ thống đòi hỏi sự đồng bộ cao trong khi chưa có kinh nghiệm tại Ngoại hạng Anh đã khiến Spurs trở nên mong manh hơn bao giờ hết. Đáng chú ý, Micky van de Ven – người từng là điểm tựa vững chắc mùa trước – đã trở thành biểu tượng cho sự thất bại này với tấm thẻ đỏ tai hại trước Crystal Palace.

Sự thất vọng lộ rõ trên gương mặt của Porro.

Bên cạnh đó, cách quản trị nhân sự của Tudor đang tạo ra một làn sóng phản đối dữ dội. Việc đẩy những ngôi sao đắt giá như Xavi Simons, Conor Gallagher và chân sút chủ lực Richarlison lên băng ghế dự bị trong những trận cầu sinh tử là một quyết định mạo hiểm đã phản tác dụng. Các cầu thủ như Pedro Porro hay Dominic Solanke cũng không giấu được sự ức chế với những phản ứng thái quá, cho thấy tinh thần toàn đội đang chạm đáy.

Thống kê tồi tệ và bóng ma xuống hạng

Những con số thống kê hiện tại là minh chứng đanh thép cho sự thụt lùi của Tottenham. Lần đầu tiên kể từ năm 2004, Gà trống phải nhận chuỗi 5 thất bại liên tiếp tại Ngoại hạng Anh. Đáng báo động hơn, Spurs chỉ mới giành được 10 điểm trên sân nhà mùa này, thành tích tệ thứ hai trong bốn hạng đấu cao nhất của bóng đá Anh, chỉ khá hơn đội bóng đang đứng bên bờ vực phá sản là Sheffield Wednesday.

Cuộc chạm trán với Atletico Madrid tại Champions League tuần tới hiện bị xem là một "sự xao nhãng không mong muốn". Ưu tiên tối thượng của đội bóng lúc này là tìm cách trụ lại giải đấu cao nhất xứ sở sương mù. Nếu ban lãnh đạo không đủ dũng cảm để thực hiện một sự thay đổi tức thì, chiếc thuyền mang tên Tottenham với đầy rẫy lỗ hổng chiến thuật của Tudor có nguy cơ bị nhấn chìm hoàn toàn.