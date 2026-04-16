IMF và Ngân hàng Thế giới cảnh báo cú sốc năng lượng toàn cầu tồi tệ nhất lịch sử Ba tổ chức tài chính và năng lượng hàng đầu kêu gọi các quốc gia ngừng tích trữ nguồn cung và dỡ bỏ các hạn chế xuất khẩu trong bối cảnh giá dầu vượt mốc 100 USD/thùng.

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), Ngân hàng Thế giới (WB) và Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) đã đồng loạt đưa ra lời kêu gọi các quốc gia tránh tích trữ năng lượng và không áp đặt các biện pháp kiểm soát xuất khẩu. Theo các tổ chức này, những hành động hạn chế nguồn cung có thể làm trầm trọng thêm cú sốc lớn nhất từ trước đến nay đối với thị trường năng lượng toàn cầu.

Lo ngại về tình trạng bảo hộ nguồn cung năng lượng

Giám đốc IEA Fatih Birol cho biết hiện một số quốc gia đang thực hiện tích trữ năng lượng và áp đặt các rào cản xuất khẩu. Ông kêu gọi tất cả các chính phủ cho phép nguồn cung năng lượng được lưu thông tự do trên thị trường để giảm bớt áp lực giá cả. Tuy nhiên, tên của các quốc gia thực hiện biện pháp này không được tiết lộ cụ thể.

Đồng quan điểm, Giám đốc điều hành IMF Kristalina Georgieva nhấn mạnh nguyên tắc "đừng gây thêm hại". Bà cho biết đang làm việc với các quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề tại châu Á, khu vực châu Phi cận Sahara và các quốc đảo Nam Thái Bình Dương – những nơi đang lo ngại sâu sắc về tình trạng đứt gãy nguồn cung. Theo bà Georgieva, các hạn chế xuất khẩu chỉ làm trầm trọng thêm tình trạng mất cân bằng thị trường, đồng thời cảnh báo xung đột kéo dài sẽ gây tác động nghiêm trọng đến tăng trưởng kinh tế và lạm phát.

Thị trường dầu mỏ đối mặt áp lực từ xung đột Trung Đông

Thị trường năng lượng đang chịu sức ép lớn khi quân đội Mỹ bắt đầu các biện pháp phong tỏa tàu rời cảng của Iran vào ngày 13/04. Trong khi đó, Tehran đe dọa trả đũa các cảng của các quốc gia láng giềng vùng Vịnh sau khi các cuộc đàm phán tại Islamabad không đạt kết quả.

Giá dầu đã tăng vọt trở lại trên mức 100 USD/thùng. Đáng chú ý, eo biển Hormuz – tuyến đường vận chuyển 20% lượng dầu và khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) toàn cầu – hiện vẫn đối mặt với nguy cơ đóng cửa. Ông Birol đánh giá đây là sự gián đoạn năng lượng toàn cầu tồi tệ nhất lịch sử, với hơn 80 cơ sở dầu khí tại Trung Đông bị hư hại.

Hạ dự báo tăng trưởng và nâng mức cảnh báo lạm phát

Tuyên bố chung từ ba tổ chức lưu ý rằng ngay cả khi hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz được nối lại, thị trường vẫn cần thời gian dài để phục hồi về mức trước xung đột. IMF và Ngân hàng Thế giới dự kiến sẽ hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu và nâng mức dự báo lạm phát trong báo cáo công bố vào tuần tới tại Washington.

Kể từ khi xung đột bùng phát vào ngày 28/02, giá dầu đã tăng 50%, kéo theo sự leo thang của giá khí đốt và phân bón. Tình trạng này đang dấy lên những lo ngại nghiêm trọng về an ninh lương thực và nguy cơ mất việc làm trên diện rộng. Các nhà lãnh đạo cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ để ứng phó với cuộc khủng hoảng, giúp các quốc gia thành viên giảm thiểu thiệt hại.

IEA sẵn sàng giải phóng thêm kho dự trữ chiến lược

Để ổn định thị trường, IEA đã thực hiện giải phóng khoảng 400 triệu thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược. Ông Birol khẳng định con số này mới chỉ chiếm 20% tổng lượng dự trữ của cơ quan này, đồng nghĩa với việc vẫn còn 80% nguồn lực sẵn có để can thiệp.

"Chúng tôi đang đánh giá tình hình và sẵn sàng hành động ngay lập tức nếu việc giải phóng bổ sung được cho là cần thiết," người đứng đầu IEA tuyên bố. Động thái này nhằm gửi thông điệp trấn an tới thị trường trong bối cảnh các cuộc họp mùa xuân của IMF và Ngân hàng Thế giới đang diễn ra dưới bóng đen của xung đột địa chính trị.