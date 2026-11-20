India U17 0-0 Malaysia U17: Hai đội chia điểm Cả hai đội đều có hàng công hiệu quả, hứa hẹn màn đôi công giữa India U17 và Malaysia U17 lúc 20h00 ngày 20/11/2026. India U17 thắng 3 trong 4 trận gần nhất.

India U17 0 - 0 Malaysia U17 Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu India U17 tiếp đón Malaysia U17.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

KT Kết thúc: India U17 0-0 Malaysia U17 Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 0.

Cập nhật lúc 22:11 20/11/2026

India U17 và Malaysia U17 bước vào trận đấu lúc 20h00 ngày 20/11/2026 với một điểm chung: cả hai đều có hàng công hiệu quả và quen với những trận đấu cởi mở. Các chuỗi kết quả gần đây cho thấy hai đội đều biết cách tìm đến chiến thắng, nên một cuộc đua ghi bàn là kịch bản đáng chờ đợi.

India U17: ba trận thắng liên tiếp trước một lần vấp ngã

India U17 thắng 3 trong 4 trận gần nhất. Đáng chú ý, ba trận thắng này là ba trận mới nhất của họ, còn trận thua nằm ở xa nhất trong chuỗi bốn trận.

Một đội bóng giành ba chiến thắng liên tiếp thường phản ánh sự tự tin và nhịp độ tấn công ổn định. Với đà hưng phấn đó, India U17 nhiều khả năng sẽ chủ động dồn lên ngay từ đầu trận để duy trì mạch thắng.

Malaysia U17: phong độ thăng trầm nhưng đang đi lên

Malaysia U17 thắng 3, thua 2 trong 5 trận gần nhất. Đội này thắng hai trận mới nhất, trước đó thua hai trận liên tiếp và thắng trận xa nhất trong chuỗi.

Chuỗi kết quả lên xuống cho thấy Malaysia U17 từng gặp khó, nhưng đã lấy lại nhịp thi đấu tốt ở những trận gần đây. Hai chiến thắng liên tiếp gần nhất là nền tảng để họ bước vào trận với tâm lý thoải mái và sẵn sàng đáp trả bằng lối chơi tấn công.

Điểm then chốt của trận đấu

Khi cả hai đội đều đặt niềm tin vào hàng công, câu hỏi lớn nằm ở khả năng giữ nhịp và duy trì sự tập trung trong phòng ngự. Đội nào chuyển trạng thái nhanh hơn và tận dụng tốt các khoảng trống sẽ có cơ hội nắm quyền chủ động.

Về mặt tâm lý, India U17 mang theo mạch ba trận thắng liên tiếp, trong khi Malaysia U17 muốn kéo dài hai chiến thắng gần nhất. Cả hai đều có động lực để chơi tấn công, và đó là lý do trận đấu này được kỳ vọng sẽ có nhiều pha bóng nguy hiểm trước khung thành.

Nhận định

Phong độ hai bên khá cân bằng, và cả hai đều đang trong giai đoạn thắng nhiều hơn thua. India U17 có phong độ gần đây ổn định hơn về chuỗi thắng liên tiếp, nhưng Malaysia U17 cũng không thiếu lý do để tự tin. Một trận đấu hấp dẫn, nhiều cơ hội ở cả hai đầu sân là điều khán giả có thể kỳ vọng.

India U17 5 trận gần nhất T T T B 3 Trận 3-0-0 T-H-B 20 Ghi (TB 6.7) 3 Thủng lưới Malaysia U17 5 trận gần nhất T T B B T 3 Trận 2-0-1 T-H-B 12 Ghi (TB 4.0) 3 Thủng lưới