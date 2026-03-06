Indian Wells 2026: Dimitrov nhọc nhằn đòi nợ Atmane, Hurkacz bị loại đầy cay đắng Grigor Dimitrov chấm dứt chuỗi 4 trận toàn thua bằng chiến thắng kịch tính trước Terence Atmane tại vòng 1 Indian Wells. Ngược lại, Hubert Hurkacz tiếp tục gây thất vọng khi gục ngã sau hai loạt tie-break trước tay vợt chủ nhà Aleksandar Kovacevic.

Ngày thi đấu chính thức thứ hai của Indian Wells 2026 đã chứng kiến những cung bậc cảm xúc trái ngược của các hạt giống hàng đầu. Tâm điểm đổ dồn về màn trình diễn của Grigor Dimitrov và Hubert Hurkacz, khi cả hai đều đang trong hành trình tìm lại bản ngã sau những giai đoạn khó khăn về phong độ và chấn thương.

Bản lĩnh của Dimitrov trước 'khắc tinh' Atmane

Dimitrov bước vào giải với áp lực tâm lý nặng nề sau chuỗi bốn thất bại liên tiếp. Đáng chú ý, đối thủ của anh ở vòng 1 chính là Terence Atmane, người vừa đánh bại tay vợt Bulgaria tại Acapulco chỉ một tuần trước đó. Trong lần tái đấu này, 'Tiểu Federer' đã thể hiện được bản lĩnh đúng lúc để đòi lại món nợ cũ.

Trận đấu kéo dài 3 set căng thẳng với những pha bóng bền đầy kịch tính. Atmane, với nền tảng thể lực sung mãn và khả năng điều bóng sâu, liên tục dồn ép Dimitrov vào thế khó. Tuy nhiên, kinh nghiệm của cựu số 3 thế giới đã lên tiếng ở những thời điểm quyết định. Sau các tỷ số 6-4 và 5-7 trong hai set đầu, Dimitrov đã duy trì được sự tập trung tối đa trong set quyết định để ấn định chiến thắng chung cuộc 6-4, chính thức giành vé vào vòng 2.

Dimitrov (bên phải) và trận đấu khó với Atmane (bên trái)

Cú sốc Hubert Hurkacz: Khi 'vũ khí' giao bóng bị trung hòa

Trái ngược với niềm vui của Dimitrov, Hubert Hurkacz lại phải nhận một kết quả nghiệt ngã trước tay vợt chủ nhà Aleksandar Kovacevic. Điều kiện mặt sân tại Indian Wells vốn có tốc độ bóng chậm đã trở thành rào cản lớn đối với Hurkacz, làm giảm đáng kể sức sát thương từ những cú giao bóng sấm sét - vũ khí lợi hại nhất của tay vợt người Ba Lan.

Kovacevic đã tận dụng cực tốt lợi thế sân nhà và sự cổ vũ từ khán giả để duy trì một lối chơi bền bỉ. Trận đấu diễn ra vô cùng giằng co khi cả hai set đều phải phân định bằng loạt tie-break. Trong những thời điểm then chốt này, sự thiếu ổn định và cảm giác bóng chưa hoàn hảo sau chấn thương đã khiến cựu số 6 thế giới đánh mất lợi thế. Thất bại với các tỷ số 6(6)-7 và 6(4)-7, Hurkacz chính thức dừng bước ngay từ vòng 1, nối dài chuỗi trận đáng thất vọng của mình lên con số 5.

Hurkacz (bên trái) cũng phải chơi trận khó khăn khi chạm trán với Kovacevic (bên phải)

Lịch thi đấu đáng chú ý tiếp theo

Ngoài hai trận đấu tâm điểm trên, vòng 1 Indian Wells 2026 vẫn còn nhiều màn so tài hấp dẫn khác diễn ra trong ngày 6/3. Cụ thể:

Thời gian Trận đấu (Đơn nam) Trực tiếp 02:00 Alexander Shevchenko - Sho Shimabukuro On Sports 03:30 Chun-Hsin Tseng - Sebastian Baez On Sports 04:00 Hubert Hurkacz - Aleksandar Kovacevic On Sports 05:00 Fabian Marozsan - Roberto Bautista Agut On Sports

Tại nội dung đơn nữ, những cái tên như Marie Bouzkova, Taylor Townsend và kỳ cựu Venus Williams cũng sẽ xuất trận, hứa hẹn mang đến một ngày thi đấu đầy sôi động cho người hâm mộ tennis toàn cầu.