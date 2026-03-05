Indian Wells 2026: Tsitsipas đối đầu 'hung thần' Shapovalov ngay vòng 1 Màn tái ngộ giữa hai cựu ngôi sao Next Gen là tâm điểm ngày khai màn Indian Wells 2026. Trong khi đó, tài năng trẻ Joao Fonseca nỗ lực tìm lại bản sắc trước đối thủ đang có phong độ cao.

Ngày khai màn giải quần vợt BNP Paribas Open 2026 (Indian Wells) chứng kiến những cuộc đối đầu đầy duyên nợ. Tâm điểm đổ dồn về cuộc đụng độ giữa Stefanos Tsitsipas và Denis Shapovalov, cùng sự xuất hiện của tài năng trẻ Joao Fonseca trong bối cảnh giải đấu Masters 1000 đầu tiên trong năm tại sa mạc California bắt đầu guồng quay kịch tính.

Tsitsipas và bài toán vượt qua 'khắc tinh' sân cứng

Trận đấu giữa Stefanos Tsitsipas và Denis Shapovalov là màn hội ngộ của hai tay vợt từng được kỳ vọng dẫn dắt kỷ nguyên Next Gen. Dù vậy, bối cảnh hiện tại đầy khó khăn cho Tsitsipas khi anh vừa rơi khỏi Top 40 ATP và đang có phong độ trồi sụt nghiêm trọng trong năm 2026.

Thống kê đối đầu đang ủng hộ tay vợt người Canada khi Shapovalov dẫn trước 4-2 trong tổng số 6 lần gặp nhau. Đáng chú ý, trên mặt sân cứng, Shapovalov đang sở hữu thành tích đối đầu tuyệt đối 4-0 trước Tsitsipas. Lối chơi tấn công biến ảo và những cú trái tay uy lực của Shapovalov dường như luôn tìm thấy điểm yếu trong hệ thống phòng ngự của tay vợt người Hy Lạp.

Shapovalov (bên phải) thường chơi tốt trước Tsitsipas (bên trái) ở mặt sân cứng

Dù mặt sân Indian Wells có độ nhám và tốc độ bóng chậm – điều kiện lý tưởng để Tsitsipas triển khai lối đánh bền bỉ – nhưng áp lực tâm lý từ chuỗi trận thất bại gần đây tại Dubai và Australian Open sẽ là rào cản lớn. Ngược lại, Shapovalov dù chưa đạt độ ổn định cao nhưng khả năng tận dụng break-point (33%) tốt hơn chính là chìa khóa để anh kỳ vọng vào một chiến thắng sau 3 set đấu căng thẳng.

Joao Fonseca: Tìm lại ánh sáng tại Masters 1000

Ngôi sao 19 tuổi người Brazil, Joao Fonseca, bước vào vòng 1 với nhiều áp lực sau khởi đầu mùa giải không như ý. Chỉ với 1 chiến thắng từ đầu năm, Fonseca cần một kết quả bùng nổ để chứng minh đẳng cấp vốn có của mình tại sân chơi Masters 1000.

Thử thách dành cho anh không hề nhỏ khi Raphael Collignon (hạng 77 thế giới) đang sở hữu chuỗi 7 trận thắng liên tiếp, bao gồm chức vô địch Challenger tại Pau. Dù Fonseca từng thắng trong lần đối đầu duy nhất tại Davis Cup hai năm trước, nhưng phong độ hiện tại của Collignon đang ở mức cao nhất sự nghiệp.

Fonseca cần phải tìm lại đẳng cấp vốn có

Điểm tựa của Fonseca nằm ở cú thuận tay uy lực. Nếu giải phóng được áp lực tâm lý và tìm lại nhịp thi đấu trên mặt sân sa mạc, tài năng trẻ Brazil hoàn toàn có thể khuất phục sự ổn định của đối thủ người Bỉ để giành vé đi tiếp.

Đơn nữ: Cựu vương tái xuất và những màn bóng bền

Tại nội dung đơn nữ, Paula Badosa sẽ có trận đấu dự báo khó khăn trước Yulia Putintseva. Đây là cuộc đối đầu giữa sức mạnh tấn công của cựu vô địch giải đấu và lối chơi phòng ngự lỳ lợm của tay vợt người Kazakhstan. Trong khi đó, Bianca Andreescu cũng đánh dấu sự trở lại sau chấn thương bằng cuộc chạm trán Kamilla Rakhimova.

Kinh nghiệm và bản lĩnh của Sloane Stephens cũng sẽ được thử thách bởi sức trẻ từ Maria Osorio trong trận đấu muộn nhất ngày 5/3, hứa hẹn tạo nên những màn bóng bền đặc trưng tại Indian Wells.

Lịch thi đấu Tennis Indian Wells ngày 5/3