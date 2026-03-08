Indian Wells 8/3: Alcaraz đại chiến Dimitrov, Djokovic tái xuất viết tiếp lịch sử Sự chú ý của quần vợt thế giới đổ dồn vào vòng 2 Indian Wells Open 2026 khi Carlos Alcaraz, Novak Djokovic và Iga Swiatek đồng loạt ra quân vào sáng ngày 8/3 (giờ Việt Nam).

Ngày thi đấu 8/3 tại Indian Wells Open 2026 hứa hẹn mang đến những diễn biến kịch tính khi các ngôi sao hàng đầu bắt đầu chiến dịch chinh phục giải Masters 1000 đầu tiên trong năm trên đất Mỹ. Tâm điểm là màn đối đầu giữa số một thế giới Carlos Alcaraz và tay vợt kỳ cựu Grigor Dimitrov, cùng sự trở lại của huyền thoại Novak Djokovic sau quãng nghỉ ngắn.

Carlos Alcaraz vs Grigor Dimitrov: Sức trẻ đối đầu kinh nghiệm

Carlos Alcaraz bước vào giải đấu năm nay với phong độ gần như hoàn hảo. Ngôi sao người Tây Ban Nha đang sở hữu chuỗi 12 trận thắng liên tiếp kể từ đầu mùa 2026, thành tích được củng cố bởi hai danh hiệu lớn tại Australian Open và Qatar Open. Lối chơi giàu năng lượng, khả năng tăng tốc trong các pha bóng bền và những cú thuận tay uy lực đang biến Alcaraz thành bài toán khó giải nhất trên mặt sân cứng hiện nay.

Alcaraz (bên trái) thêm lần nữa chạm trán Dimitrov (bên phải) ở Indian Wells

Ngược lại, Grigor Dimitrov phải vượt qua trận đấu ba set căng thẳng trước Terence Atmane để có mặt tại vòng 2. Ở tuổi 34, tay vợt người Bulgaria vẫn cho thấy sự dẻo dai nhưng đang trong quá trình tìm lại sự sắc bén sau chấn thương. Dù Dimitrov từng thắng 2 trong 3 lần đối đầu gần nhất, nhưng ký ức tại Indian Wells năm ngoái lại là cơn ác mộng khi anh để thua chóng vánh Alcaraz với tỷ số 1-6, 1-6.

Về mặt chiến thuật, mặt sân Indian Wells với đặc tính chậm và nảy cao rất phù hợp với khả năng phòng ngự phản công của Alcaraz. Dimitrov cần những cú cắt bóng thấp và các pha lên lưới chuẩn xác để phá nhịp, nhưng trước một Alcaraz đang sung mãn thể lực, đây là thử thách cực đại cho tay vợt Bulgaria.

Novak Djokovic vs Kamil Majchrzak: Màn tái xuất của huyền thoại

Tại sân trung tâm, Novak Djokovic sẽ có trận đấu đầu tiên kể từ sau thất bại tại chung kết Australian Open hồi đầu năm. Với 5 lần đăng quang tại Indian Wells, Djokovic sở hữu kinh nghiệm dày dặn trong việc điều tiết nhịp độ và khai thác sai lầm của đối thủ trong các loạt rally dài.

Djokovic (bên phải) dự kiến sẽ có trận khởi đầu tốt tại Indian Wells khi chạm trán Majchrzak (bên trái)

Đối thủ của anh, Kamil Majchrzak (hiện ngoài top 50 ATP), vừa gây bất ngờ khi đánh bại Giovanni Mpetshi Perricard. Tuy nhiên, sự chênh lệch về đẳng cấp và bản lĩnh trận mạc khiến cơ hội tạo nên bất ngờ của tay vợt Ba Lan trước một Djokovic khao khát tìm lại cảm giác chiến thắng là rất thấp.

Iga Swiatek và mục tiêu danh hiệu thứ ba

Ở nội dung đơn nữ, hạt giống số một Iga Swiatek bắt đầu hành trình chinh phục Indian Wells lần thứ ba bằng trận gặp Kayla Day. Swiatek đang tìm kiếm sự ổn định sau những kết quả không như ý tại Australian Open và Qatar Open vừa qua. Indian Wells vốn là mặt sân ưa thích của Swiatek, nơi cô có thể phát huy tối đa khả năng di chuyển và những cú đánh xoáy sâu từ cuối sân.

Tay vợt Ba Lan rất khao khát thể hiện mình ở giải Indian Wells năm nay

Lịch thi đấu Indian Wells Open ngày 8/3 (Một số trận tiêu biểu)

Thời gian Nội dung Trận đấu 04:00 Đơn nam Novak Djokovic vs Kamil Majchrzak 04:00 Đơn nữ Kayla Day vs Iga Swiatek 05:30 Đơn nam Carlos Alcaraz vs Grigor Dimitrov 10:30 Đơn nam Daniil Medvedev vs Alejandro Tabilo

Các trận đấu sẽ được truyền hình trực tiếp trên hệ thống On Sports. Với tính chất của một giải Masters 1000, mọi sai lầm ở vòng đấu này đều có thể khiến các hạt giống phải trả giá đắt.