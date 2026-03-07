Indian Wells ngày 7/3: Alexander Zverev đại chiến Berrettini, Jannik Sinner tái xuất Vòng 2 Indian Wells 2026 chứng kiến màn so tài rực lửa giữa Zverev và Berrettini, cùng sự trở lại đầy kỳ vọng của Jannik Sinner sau án treo vợt.

Ngày thi đấu 7/3 tại BNP Paribas Open 2026 hứa hẹn sẽ bùng nổ với sự góp mặt của các hạt giống hàng đầu. Tâm điểm sự chú ý đổ dồn vào sân trung tâm, nơi Alexander Zverev đối đầu thử thách cực đại mang tên Matteo Berrettini, trong khi đương kim vô địch Jannik Sinner bắt đầu hành trình tìm lại vinh quang.

Zverev đối đầu Berrettini: Cuộc chiến của những cú giao bóng

Lịch sử đối đầu đang nghiêng nhẹ về phía Alexander Zverev với 4 chiến thắng sau 7 lần gặp mặt. Tuy nhiên, Matteo Berrettini lại là người ca khúc khải hoàn trong hai lần chạm trán gần nhất. Trận đấu này được giới chuyên môn đánh giá là kịch bản khó lường nhất vòng 2, nơi sự ổn định của tay vợt người Đức sẽ va chạm trực diện với sức mạnh bộc phát từ tay vợt người Ý.

Zverev bước vào giải đấu với tư cách hạt giống số 4 cùng lối chơi cuối sân bền bỉ. Ngược lại, Berrettini vừa có màn lội ngược dòng ấn tượng trước Adrian Mannarino ở vòng 1. Vũ khí lợi hại nhất của tay vợt Ý vẫn là cú thuận tay nặng ngàn cân, nhưng điểm yếu ở cú trái tay sẽ là mục tiêu mà Zverev tập trung khai thác trong các loạt bóng bền.

Zverev (bên trái) gặp Berrettini (bên phải) là cuộc đọ sức được chờ đợi tại vòng 2

Jannik Sinner và nhiệm vụ thị uy sức mạnh

Sau quãng nghỉ bắt buộc, Jannik Sinner trở lại Indian Wells với quyết tâm chứng minh đẳng cấp của tay vợt hàng đầu. Đối thủ của anh ở vòng 2 là Dalibor Svrcina, người phải đi lên từ vòng loại. Dù Svrcina vừa có chiến thắng thuyết phục trước James Duckworth, nhưng khoảng cách về trình độ giữa anh và Sinner vẫn là một vực thẳm.

Sinner sở hữu khả năng kiểm soát bóng từ cuối sân và áp đặt nhịp độ tấn công vượt trội. Trên mặt sân cứng ngoài trời vốn là sở trường, ngôi sao người Italia được dự đoán sẽ sớm áp đặt thế trận để giành chiến thắng nhanh chóng, qua đó tiết kiệm thể lực cho các vòng đấu sâu hơn.

Svrcina (bên phải) khó có thể cản bước Sinner (bên trái)

Sức trẻ Learner Tien và dàn sao đơn nữ hội tụ

Tại một diễn biến khác, tài năng trẻ 20 tuổi người Mỹ Learner Tien đang hướng tới mục tiêu đột phá vào top 20 ATP. Với phong độ cao sau khi vào bán kết Delray Beach Open, Tien được kỳ vọng sẽ vượt qua Adam Walton để tích lũy thêm điểm số quan trọng trên bảng xếp hạng thế giới.

Ở nội dung đơn nữ, hàng loạt tên tuổi lớn như Aryna Sabalenka, Coco Gauff và Naomi Osaka cũng đồng loạt xuất quân. Trong khi hạt giống số 1 Sabalenka có trận đấu được đánh giá dễ dàng trước Himeno Sakatsume, thì sự chú ý đổ dồn vào màn so tài giữa kinh nghiệm của cựu số 1 thế giới Naomi Osaka và sức trẻ của Victoria Jimenez Kasintseva.

Lịch thi đấu tiêu điểm Indian Wells ngày 7/3

Thời gian Nội dung Cặp đấu 02:00 Đơn nam Matteo Berrettini vs Alexander Zverev 02:00 Đơn nam Adam Walton vs Learner Tien 04:00 Đơn nữ Aryna Sabalenka vs Himeno Sakatsume 05:30 Đơn nữ Coco Gauff vs Kamilla Rakhimova 09:00 Đơn nam Dalibor Svrcina vs Jannik Sinner 09:00 Đơn nữ V. Jimenez Kasintseva vs Naomi Osaka

Nhìn chung, ngày thi đấu thứ hai tại Indian Wells không chỉ là những cuộc đối đầu về kỹ thuật mà còn là bài kiểm tra bản lĩnh cho những ngôi sao vừa trở lại sau chấn thương hoặc biến cố cá nhân. Sự ổn định của các hạt giống sẽ là chìa khóa định đoạt cục diện giải đấu năm nay.