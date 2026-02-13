Indonesia cầu cứu Ủy ban Olympic sau nguy cơ mất suất dự bóng đá nam ASIAD 2026 PSSI yêu cầu Ủy ban Olympic can thiệp khi U23 Indonesia nguy cơ mất suất dự ASIAD 20 do thay đổi quy định. Trong khi đó, Việt Nam và Thái Lan đã chắc suất.

Nguy cơ vắng mặt tại Nhật Bản

Bóng đá Indonesia đang đối mặt với kịch bản không thể tham dự nội dung bóng đá nam tại ASIAD 20 sau những thay đổi mang tính bước ngoặt về thể thức thi đấu từ ban tổ chức. Trước tình hình cấp bách, Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) đã quyết định cầu viện Ủy ban Olympic nước này (KOI) để tìm phương án giải quyết thay vì làm việc trực tiếp với Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC).

Theo xác nhận từ Tổng thư ký AFC Datuk Seri Windsor trên tờ New Straits Times, nước chủ nhà Nhật Bản chỉ cho phép 16 đội tuyển tranh tài tại kỳ đại hội năm 2026. Các suất tham dự này sẽ được xét duyệt dựa trên kết quả tại giải U23 châu Á 2026. Quy định mới khiến Indonesia rơi vào thế khó do không đáp ứng được các tiêu chí dự vòng chung kết châu lục, trong khi Việt Nam và Thái Lan đã nắm chắc cơ hội góp mặt tại Aichi – Nagoya.

U23 Indonesia không có suất tham dự Asian Games 2026.

Phản ứng từ giới thượng tầng PSSI

Ông Sumardji, Chủ tịch Ban Đội tuyển quốc gia Indonesia, bày tỏ sự bất ngờ trước thông tin này. Lãnh đạo PSSI khẳng định tổ chức vẫn chưa nhận được bất kỳ văn bản chính thức nào về việc bị loại, dù danh sách đăng ký đã được gửi đi từ hai tháng trước. Ông cho biết cho đến lúc này, PSSI vẫn đang chờ đợi các thông tin cụ thể hơn từ các bên liên quan.

Chiến thuật đàm phán thông qua kênh Olympic

Thay vì khiếu nại lên AFC, Tổng thư ký PSSI Yunus Nusi đã liên hệ trực tiếp với Chủ tịch KOI Raja Sapta Oktohari để làm rõ vụ việc. Theo lý giải từ phía PSSI, AFC chỉ chịu trách nhiệm về mặt chuyên môn, trong khi quyền quyết định quy mô và thành phần tham dự thuộc về nước chủ nhà Nhật Bản và hệ thống Olympic. Sự thay đổi đột ngột này đang làm đảo lộn kế hoạch chuyên môn của bóng đá xứ vạn đảo, buộc họ phải chờ đợi hướng dẫn cuối cùng từ cơ quan quản lý thể thao quốc nội.