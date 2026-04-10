Indonesia đàm phán giao hữu với tuyển Ý và trợ lý ông Kim Sang-sik sang Thái Lan Bóng đá khu vực sôi động với kế hoạch mời tuyển Ý của Indonesia, trong khi trợ lý Lee Jung-soo chính thức sang Thai League làm huấn luyện viên trưởng.

Bóng đá Đông Nam Á đang chứng kiến những chuyển động đầy tham vọng, từ kế hoạch giao hữu đỉnh cao của Indonesia đến sự thay đổi nhân sự quan trọng trong ban huấn luyện tuyển Việt Nam. Trong khi Indonesia nhắm tới các đối thủ hàng đầu thế giới, các câu lạc bộ quốc nội cũng đang đứng trước những tranh luận về chiến lược phát triển cầu thủ nội trước làn sóng nhập tịch trong khu vực.

Tham vọng của Indonesia: Đàm phán đấu tuyển Ý vào tháng 6

Sau khi gây tiếng vang bằng trận giao hữu với Argentina vào năm 2023, Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) tiếp tục thực hiện kế hoạch táo bạo khi nhắm tới đối thủ là đội tuyển Ý. Đại diện PSSI, ông Sumardji, xác nhận đội bóng xứ vạn đảo sẽ chơi hai trận giao hữu trong đợt FIFA Days tháng 6 tới.

Chiến lược của Chủ tịch Erick Thohir là tìm kiếm những đội tuyển có thứ hạng cao nhưng không giành vé tham dự World Cup 2026. Với việc tuyển Ý thất bại tại vòng play-off, đội bóng 4 lần vô địch thế giới trở thành mục tiêu hàng đầu mà PSSI đang nỗ lực đưa tới Jakarta.

Trợ lý Lee Jung-soo gia nhập Thai League

Sau khi nói lời chia tay đội tuyển Việt Nam vì lý do cá nhân, trợ lý Lee Jung-soo đã nhanh chóng xác định bến đỗ mới trong sự nghiệp cầm quân. Chiến lược gia người Hàn Quốc sẽ đảm nhận vai trò huấn luyện viên trưởng tại câu lạc bộ Kanchanaburi FC thuộc giải Thai League.

Việc ông Lee Jung-soo rời đi là một tổn thất đối với ban huấn luyện của HLV Kim Sang-sik, tuy nhiên đây cũng là cơ hội để vị chiến lược gia này khẳng định năng lực ở vai trò quản lý trực tiếp tại một môi trường bóng đá phát triển như Thái Lan.

Kỷ lục 13 trận thắng của tuyển Việt Nam gây ấn tượng mạnh

Truyền thông Thái Lan, cụ thể là tờ Thai Live, vừa có bài phân tích bày tỏ sự ngưỡng mộ trước chuỗi 13 trận thắng liên tiếp của đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang-sik. Tờ báo này nhận định đây là một cột mốc lịch sử và rất khó bị xô đổ trong tương lai gần.

Đánh giá về phong độ này, giới chuyên môn Thái Lan cho rằng hệ thống chiến thuật của HLV Kim Sang-sik đang phát huy hiệu quả tối đa, tạo ra một nền tảng niềm tin vững chắc cho người hâm mộ về việc chinh phục những mục tiêu cao hơn.

Tranh luận về số lượng ngoại binh và chiến lược nhập tịch

Bên cạnh những tin tức về các trận đấu, nội bộ bóng đá Việt Nam đang có những tranh luận về đề xuất tăng số lượng ngoại binh từ mùa giải 2026/27 của VPF. CLB Ninh Bình đã chính thức lên tiếng phản đối phương án này. Đại diện đội bóng khẳng định việc duy trì số lượng ngoại binh phù hợp là cách tốt nhất để bảo vệ cơ hội ra sân và đà phát triển của các tài năng trẻ trong nước.

Trong khi đó, Campuchia đang triển khai chiến lược mạo hiểm hơn khi thực hiện nhập tịch ồ ạt với mục tiêu dự World Cup vào giai đoạn 2042-2046. Hiện tại, quốc gia này đã sở hữu 9 cầu thủ ngoại binh trong đội hình thông qua các chính sách cư trú và đầu tư từ những tỷ phú đứng sau các câu lạc bộ lớn như Phnom Penh Crown.

Nhận định về xu hướng này, chuyên gia Dương Vũ Lâm cho rằng Việt Nam không nên cuốn theo làn sóng nhập tịch mà cần kiên trì với công tác đào tạo trẻ. Sự trưởng thành của những cái tên như Đình Bắc hay thủ môn Trung Kiên là minh chứng cho thấy kỹ thuật và thể hình của cầu thủ nội đang được cải thiện rõ rệt từ các lò đào tạo tại chỗ như HAGL, Hà Nội FC hay Thể Công Viettel.