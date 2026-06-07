Indonesia đè bẹp Oman 3-0: Lời khẳng định của ứng viên vô địch FIFA ASEAN Cup Chiến thắng thuyết phục trước Oman giúp Indonesia thăng tiến trên bảng xếp hạng FIFA và phô diễn sức mạnh đáng sợ trước thềm giải đấu khu vực năm 2026.

Đội tuyển Indonesia vừa gửi đi một thông điệp đanh thép tới bóng đá Đông Nam Á sau chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Oman trong loạt trận giao hữu quốc tế. Kết quả này không chỉ phản ánh sự thăng tiến về chuyên môn mà còn biến đoàn quân xứ vạn đảo trở thành ứng cử viên sáng giá nhất cho ngôi vương tại FIFA ASEAN Cup 2026 – giải đấu có mức tiền thưởng kỷ lục lên đến 1 triệu USD.

Indonesia vừa thị uy sức mạnh trước Oman.

Chiến lược nhập tịch và mô hình Hà Lan 2.0

Sự lột xác của Indonesia gắn liền với chiến lược sử dụng nhân sự triệt để từ châu Âu. Trong đội hình xuất phát dưới thời HLV John Herdman, đội bóng này vận hành như một phiên bản "Hà Lan 2.0" với sự góp mặt của 9 cầu thủ nhập tịch. Trục xương sống của đội hình được định hình bởi sự chắc chắn của thủ môn Emile Auderio cùng bộ ba tấn công Justin Hubner, Ole Romeny và Ragnar Oratmangoen.

Đẳng cấp của dàn sao này đã giúp Indonesia hóa giải hoàn toàn lối chơi hiện đại của Oman – đối thủ từng hai lần đánh bại tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022. Đây cũng là chiến thắng đầu tiên của đại diện Đông Nam Á trước đối thủ Tây Á này sau 38 năm lịch sử đối đầu, một cột mốc minh chứng cho sự thay đổi về vị thế.

Lợi thế tại FIFA ASEAN Cup 2026

Khác với giải đấu truyền thống ASEAN Hyundai Cup thường gây khó khăn trong việc triệu tập quân số, phiên bản FIFA ASEAN Cup 2026 cho phép HLV John Herdman quy tụ đầy đủ những ngôi sao đang thi đấu tại châu Âu và châu Mỹ. Việc được thi đấu trên sân nhà quốc gia Bung Karno cùng lực lượng mạnh nhất giúp Indonesia nắm giữ mọi điều kiện lý tưởng để chinh phục danh hiệu vô địch một cách sòng phẳng.

Indonesia khẳng định đẳng cấp của ứng viên hàng đầu.

Thăng tiến trên bảng xếp hạng FIFA

Trận thắng trước đối thủ xếp trên 45 bậc đã mang về cho Indonesia 6,56 điểm, giúp đội bóng thăng tiến 4 bậc lên vị trí 118 thế giới. Bước đà này giúp họ thu hẹp đáng kể khoảng cách với các đối thủ trực tiếp trong khu vực là tuyển Việt Nam (hạng 99) và Thái Lan (hạng 94).

Đội tuyển Thứ hạng FIFA Biến động Thái Lan 94 Giảm 1 bậc Việt Nam 99 Giữ nguyên Indonesia 118 Tăng 4 bậc

Trong khi Indonesia và Thái Lan tích cực cọ xát, tuyển Việt Nam lại bỏ qua dịp giao hữu tháng 6. Dẫu vậy, Thái Lan vừa bị trừ điểm sau trận hòa trước đối thủ xếp dưới là Kuwait. Thử thách tiếp theo của thầy trò HLV John Herdman sẽ là cuộc đối đầu với Mozambique. Trước sự phấn khích của dư luận, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Indonesia Erick Thohir đã lên tiếng nhắc nhở toàn đội cần giữ sự tập trung và "giữ đôi chân trên mặt đất" để duy trì sự ổn định dài hạn.