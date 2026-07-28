Indonesia đối mặt khủng hoảng lực lượng trước đại chiến với Việt Nam tại ASEAN Cup Indonesia đứng trước nguy cơ vắng cả Marselino Ferdinan lẫn Justin Hubner trong cuộc so tài mang tính quyết định với đội tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2026.

Đội tuyển Indonesia đang đối diện với bài toán nhân sự nan giải ngay trước thềm cuộc đối đầu then chốt với tuyển Việt Nam tại bảng A giải ASEAN Cup 2026. Lực lượng của đội bóng xứ vạn đảo chịu ảnh hưởng nghiêm trọng khi ngôi sao tấn công Marselino Ferdinan dính chấn thương, trong khi trung vệ trụ cột Justin Hubner khó có khả năng góp mặt do rào cản từ câu lạc bộ chủ quản.

Tổn thất lớn nơi hàng công với chấn thương của Ferdinan

Mối lo ngại lớn nhất của ban huấn luyện Indonesia hiện tại nằm ở tình hình sức khỏe của Marselino Ferdinan. Tiền vệ 21 tuổi thuộc biên chế Oxford United đã gặp phải chấn thương mắt cá chân và phải chống nạng trong buổi tập gần nhất. Khả năng bình phục kịp thời của Ferdinan cho trận đấu diễn ra vào ngày 3 tháng 8 hiện vẫn còn bỏ ngỏ.

Sự vắng mặt của tài năng sinh năm 2004 được dự báo sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sức mạnh tấn công của Garuda. Trong sơ đồ chiến thuật, Ferdinan luôn giữ vai trò ngòi nổ quan trọng nhờ nền tảng kỹ thuật cá nhân tốt, tốc độ cùng khả năng tạo đột biến cao ở khu vực 1/3 cuối sân đối phương.

Ferdinan là nhân tố quan trọng trên hàng công của Indonesia. Ảnh: Getty Images.

Đánh giá về tình trạng của học trò trong buổi họp báo ngày 26 tháng 7, HLV John Herdman cho biết: "Hiện tại chúng tôi đang theo dõi Ferdinan. Cậu ấy bị va chạm nhẹ trong một buổi tập. Đây chỉ là biện pháp phòng ngừa và chúng tôi sẽ tiếp tục điều trị, theo dõi trong vài ngày tới". Dù Trưởng đoàn Sumardji cũng bày tỏ sự hy vọng tiền vệ này sớm trở lại, quá trình hồi phục của Ferdinan vẫn cần thêm thời gian để đánh giá chính xác.

Bài toán phòng ngự khi Justin Hubner vắng mặt

Bên cạnh bài toán tấn công, hệ thống phòng ngự của Indonesia cũng đối mặt nguy cơ hổng chân rết quan trọng khi trung vệ Justin Hubner khó có thể hội quân. Cầu thủ này hiện thuộc biên chế Fortuna Sittard và mới đây vẫn ra sân trong trận giao hữu gặp Metz.

Trong bối cảnh giải VĐQG Hà Lan (Eredivisie) chuẩn bị khởi tranh, Fortuna Sittard chưa chấp thuận nhả người cho chiến dịch ASEAN Cup. Điều này khiến khả năng Hubner kịp di chuyển về tập trung cùng đội tuyển quốc gia trở nên vô cùng mong manh.

Tác động chiến thuật tới cục diện trận đấu

Việc đồng thời mất đi hai mắt xích trọng yếu ở cả hàng thủ lẫn hàng công đặt HLV John Herdman vào thế khó trong việc sắp xếp đội hình tối ưu. Sự suy giảm lực lượng này có thể làm thay đổi đáng kể phương án tiếp cận trận đấu của Indonesia trong màn so tài mang tính bước ngoặt với đội tuyển Việt Nam vào ngày 3 tháng 8 tới.