Indonesia lỡ hẹn môn bóng đá ASIAD 2026 do thay đổi tiêu chí tuyển chọn Dù đã nộp danh sách sơ bộ từ sớm, Indonesia chính thức vắng mặt tại ASIAD 2026 do quy định mới. Việt Nam và Thái Lan là hai đại diện Đông Nam Á duy nhất tham dự.

Thông tin bóng đá nam Indonesia không có tên trong danh sách tham dự Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD) lần thứ 20 tại Nhật Bản đang gây chấn động dư luận khu vực. Dù đã nộp danh sách sơ bộ từ sớm, đại diện xứ vạn đảo vẫn phải ngồi nhà do không đáp ứng được các tiêu chí tuyển chọn khắt khe vừa được chủ nhà và ban tổ chức công bố.

Cú sốc từ quy định tuyển chọn của chủ nhà Nhật Bản

Theo thông báo mới nhất, môn bóng đá nam tại ASIAD 2026 sẽ áp dụng một bộ lọc chuyên môn cực kỳ nghiêm ngặt. Cụ thể, ban tổ chức chỉ chấp nhận 16 đội bóng có thành tích tốt nhất tại Vòng chung kết U23 châu Á 2026 diễn ra tại Ả Rập Xê Út. Tương tự, nội dung bóng đá nữ cũng giới hạn trong 12 đội bóng tham dự Cúp vô địch châu Á tại Australia vào tháng 3 tới.

Quy định này trực tiếp loại bỏ tham vọng của Indonesia, quốc gia đang có sự thăng tiến mạnh mẽ nhờ chính sách nhập tịch nhưng lại bất ngờ sẩy chân ở cấp độ trẻ. Tại vòng loại U23 châu Á vừa qua, đội tuyển này đã không thể giành vé đi tiếp, qua đó tự đánh mất cơ hội góp mặt tại ngày hội thể thao lớn nhất châu lục vào tháng 9 tới.

Indonesia đã nộp danh sách tham dự ASIAD từ cách đây 2 tháng.

Nghịch lý việc đăng ký sớm và sự ngỡ ngàng của người trong cuộc

Đáng chú ý, sự cố này xảy ra trong bối cảnh Indonesia đã có sự chuẩn bị từ rất sớm. Ông Sumardji, Trưởng phòng đội tuyển quốc gia Indonesia, tiết lộ một chi tiết đầy nghiệt ngã: Cơ quan này đã hoàn tất và gửi danh sách sơ bộ môn bóng đá nam cho ban tổ chức từ cách đây 2 tháng.

"Chúng tôi vừa mới ngỡ ngàng nhận ra quốc gia mình không đủ điều kiện tham gia," ông Sumardji chia sẻ. Hiện phía Indonesia đang chờ đợi xác nhận chính thức từ Ủy ban Olympic quốc gia để điều chỉnh lại toàn bộ kế hoạch tập luyện và thi đấu cho đội tuyển U23 trong giai đoạn tới.

Vị thế của bóng đá Việt Nam tại khu vực

Trái ngược với kịch bản buồn của Indonesia, bóng đá Việt Nam lại khẳng định vị thế vững chắc sau một chiến dịch U23 châu Á thành công rực rỡ. Với tấm huy chương đồng chung cuộc, Việt Nam hiên ngang tiến vào ASIAD 2026 với tư cách là một trong những ứng viên tiềm năng.

Tính chung tại khu vực Đông Nam Á, chỉ có Việt Nam và Thái Lan đủ điều kiện tham gia nội dung bóng đá nam. Ở nội dung của nữ, Việt Nam và Philippines cũng là hai đại diện duy nhất đại diện cho khu vực góp mặt tại Nhật Bản. Đây được xem là minh chứng rõ nét cho sự ổn định của công tác đào tạo trẻ và chiến thuật dài hạn của bóng đá Việt Nam trên bản đồ châu lục.