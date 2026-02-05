Indonesia nộp hồ sơ độc lập đăng cai Asian Cup 2031: Tham vọng vươn tầm châu lục Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) chính thức gia nhập cuộc đua giành quyền tổ chức Asian Cup 2031, cạnh tranh trực tiếp với Hàn Quốc và Australia.

Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) đã chính thức gửi hồ sơ lên Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) để tham gia cuộc đua đăng cai vòng chung kết Asian Cup 2031. Động thái này khẳng định tham vọng lớn của bóng đá xứ vạn đảo dưới sự hậu thuẫn mạnh mẽ từ ông Erick Thohir, Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao kiêm Chủ tịch PSSI.

PSSI hạ quyết tâm đăng cai Asian Cup 2031.

Cuộc đua khốc liệt với các đối thủ nặng ký

Để giành được quyền đăng cai Asian Cup 2031, Indonesia sẽ phải vượt qua những ứng cử viên hàng đầu châu lục. Danh sách đối thủ hiện tại bao gồm Australia, Hàn Quốc và Kuwait. Ngoài ra, một liên minh các quốc gia Trung Á gồm Kyrgyzstan, Tajikistan và Uzbekistan cũng đã gia nhập cuộc đua giành quyền đăng cai giải đấu lớn nhất châu Á này.

Điểm khác biệt cốt lõi trong chiến lược của PSSI lần này là mong muốn được một mình đứng ra tổ chức toàn bộ giải đấu. Đây là bước đi táo bạo nhằm chứng minh năng lực vận hành độc lập các sự kiện quy mô lớn, thay vì mô hình liên minh đa quốc gia như xu hướng gần đây.

Kế thừa di sản và đà thăng tiến cơ sở hạ tầng

Trong lịch sử, Indonesia từng ghi dấu ấn khi đồng đăng cai Asian Cup 2007 cùng Việt Nam, Thái Lan và Malaysia. Thời điểm đó, sân vận động huyền thoại Gelora Bung Karno tại Jakarta đã vinh dự được chọn làm nơi tổ chức trận chung kết. Tuy nhiên, sau hơn hai thập kỷ, Indonesia đang sở hữu một vị thế hoàn toàn khác với hệ thống hạ tầng được nâng cấp vượt bậc.

Việc tổ chức thành công ASIAD và mới nhất là Vòng chung kết U17 World Cup 2023 đã trở thành đòn bẩy quan trọng cho hồ sơ lần này. Với hệ thống sân vận động hiện đại và lượng cổ động viên cuồng nhiệt bậc nhất khu vực, Indonesia đặt kỳ vọng rất cao vào khả năng chiến thắng trong chiến dịch vận động đăng cai.

Việc theo đuổi quyền tổ chức Asian Cup 2031 không chỉ là một sự kiện thể thao đơn thuần, mà còn nằm trong chiến lược dài hạn nhằm đưa thương hiệu bóng đá Indonesia trở thành tâm điểm của bản đồ bóng đá châu lục.