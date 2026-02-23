Indonesia phản đối thể thức ASIAD 2026 giúp U23 Việt Nam giành suất chính thức Ủy ban Olympic Indonesia (KOI) gửi thư phản đối lên OCA sau khi quy định mới khiến đội bóng này mất quyền dự ASIAD 2026, dù Việt Nam và Thái Lan đã chắc suất.

Bóng đá Đông Nam Á vừa chứng kiến một cơn địa chấn về mặt thủ tục khi Ủy ban Olympic Indonesia (KOI) phản ứng dữ dội trước thể thức thi đấu mới của môn bóng đá nam tại ASIAD 2026. Quy định vừa được công bố đã gián tiếp giúp U23 Việt Nam và Thái Lan có suất chính thức, trong khi Indonesia – một trong những thế lực đang lên của khu vực – chính thức bị gạt khỏi cuộc chơi.

Indonesia không được dự ASIAD 2026.

Thay đổi mang tính bước ngoặt của Hội đồng Olympic châu Á

Hội đồng Olympic châu Á (OCA) và nước chủ nhà Nhật Bản đã thống nhất một phương án tuyển chọn mang tính sàng lọc cao cho Á vận hội lần thứ 20. Theo đó, 16 đội tuyển góp mặt tại Vòng chung kết U23 châu Á 2026 (diễn ra tại Ả Rập Xê Út) sẽ được ấn định là 16 đại diện tranh tài tại ASIAD vào tháng 9 tới. Quy định này biến giải vô địch châu lục thành vòng loại trực tiếp cho thế vận hội khu vực.

Với việc áp dụng "lưới lọc" khắt khe này, Đông Nam Á chỉ có hai cái tên đủ điều kiện tham dự là Việt Nam và Thái Lan nhờ thành tích tại giải U23 châu Á. Đây được xem là cú sốc lớn đối với bóng đá xứ vạn đảo, đội bóng vốn đặt kỳ vọng rất cao vào lứa cầu thủ hiện tại sau những thành công ở cấp độ trẻ thời gian qua.

Sự phẫn nộ từ phía Indonesia

Quyết định của OCA được đưa ra khi Phòng các Đội tuyển Quốc gia Indonesia đã hoàn tất danh sách sơ bộ cầu thủ từ 2 tháng trước. Việc bị loại vì một quy định mới ban hành khiến giới chức thể thao nước này cảm thấy công sức bị "đổ sông đổ bể". Ông Raja Sapta Oktohari, Chủ tịch KOI, đã chính thức gửi thư phản đối lên Chủ tịch OCA, Sheikh Ahmad Al-Fahad Al-Sabah.

Ông Oktohari nhấn mạnh tính thiếu công bằng trong việc lấy kết quả một giải đấu khác để áp đặt suất tham dự cho ASIAD: "Bóng đá là môn thể thao vua. Việc đưa ra tiêu chí xét chọn chưa từng có tiền lệ này sẽ tạo ra sự bất công lớn cho các đội tuyển còn lại của châu lục". Phía Indonesia cho rằng cơ chế này tước đi cơ hội cạnh tranh sòng phẳng của nhiều quốc gia đang có sự đầu tư mạnh mẽ.

Nhận định từ giới chuyên gia

Mặc dù Indonesia đang nỗ lực xoay chuyển tình thế bằng các biện pháp ngoại giao thể thao, giới chuyên môn nhận định khả năng đảo ngược quyết định từ OCA là rất thấp. Đa số dư luận bóng đá châu Á lại bày tỏ sự ủng hộ đối với quy định mới này. Việc gắn kết quả ASIAD với Vòng chung kết U23 châu Á giúp đảm bảo chất lượng chuyên môn cao nhất cho giải đấu, đồng thời giảm tải lịch thi đấu vốn đã quá dày đặc cho các cầu thủ trẻ.

Nhìn chung, quy định này phản ánh xu hướng chuyên nghiệp hóa của bóng đá châu lục, ưu tiên những đội tuyển có sự chuẩn bị và thành tích ổn định tại các giải đấu chính thức của AFC. Đối với U23 Việt Nam, đây là cơ hội lớn để khẳng định vị thế trong nhóm 16 đội mạnh nhất châu Á tại kỳ đại hội trên đất Nhật Bản sắp tới.