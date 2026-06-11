Indonesia thắng Mozambique, giúp đội tuyển Việt Nam trụ vững top 100 FIFA Nhờ chiến thắng của Indonesia trước Mozambique, đội tuyển Việt Nam chính thức bảo toàn vị trí thứ 99 trên bảng xếp hạng FIFA dù không thi đấu trong loạt trận giao hữu.

Đội tuyển Việt Nam chính thức bảo toàn vị trí trong nhóm 100 đội bóng mạnh nhất hành tinh sau đợt cập nhật mới nhất từ Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA). Dù không ra sân trong loạt giao hữu đầu tháng 6/2026, thầy trò HLV Kim Sang-sik vẫn giữ vững hạng 99 toàn cầu nhờ những kết quả có lợi từ các đối thủ cạnh tranh trực tiếp.

ĐT Việt Nam vẫn giữ được vị thế trên BXH FIFA sau trận thắng của Indonesia. Ảnh: VFF

Vị thế của bóng đá Việt Nam trên bản đồ thế giới

Theo số liệu thống kê từ FIFA, đội tuyển Việt Nam hiện sở hữu 1225,68 điểm. Với điểm số này, đoàn quân áo đỏ tiếp tục giữ vững vị trí thứ 17 tại châu Á và duy trì vị thế là đội bóng mạnh thứ hai tại khu vực Đông Nam Á, chỉ xếp sau Thái Lan. Đáng chú ý, vị trí này từng đứng trước nguy cơ bị đe dọa nghiêm trọng khi khoảng cách điểm số với nhóm bám đuổi đã bị thu hẹp đáng kể.

Cú hích bất ngờ từ chiến thắng của Indonesia

Bước ngoặt giúp Việt Nam trụ lại top 100 đến từ trận giao hữu giữa Indonesia và Mozambique. Trước trận đấu, đại diện từ châu Phi được nhận định sẽ đẩy Việt Nam văng khỏi top 100 nếu họ giành chiến thắng. Tuy nhiên, tuyển Indonesia với sự góp mặt của dàn cầu thủ nhập tịch chất lượng đã đánh bại Mozambique với tỷ số tối thiểu 1-0.

Kết quả này mang lại lợi ích kép cho bóng đá Đông Nam Á. Trong khi Indonesia thăng tiến mạnh mẽ 4 bậc để vươn lên hạng 118 thế giới, thì chiến thắng của họ cũng vô tình trở thành "món quà" giúp đội tuyển Việt Nam loại bỏ được một đối thủ cạnh tranh trực tiếp trên bảng xếp hạng.

Thách thức và biến động trước thềm World Cup 2026

Hệ thống phân bậc của FIFA dự kiến sẽ chứng kiến nhiều biến động mạnh mẽ trong thời gian tới khi vòng chung kết World Cup 2026 chính thức khởi tranh. Với hệ số điểm cực cao từ giải đấu lớn nhất hành tinh, mọi kết quả thắng thua đều sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cục diện thứ hạng của các đội tuyển trên toàn cầu.

Về phần mình, đội tuyển Việt Nam sẽ có cơ hội tự quyết định thứ hạng và tích lũy thêm điểm số tại chiến dịch AFF Cup 2026. Dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang-sik, Việt Nam nằm cùng bảng với các đối thủ gồm Indonesia, Singapore, Campuchia và Timor Leste. Theo lịch trình, đội tuyển sẽ đá trận ra quân bằng chuyến làm khách trên sân của Timor Leste vào ngày 24/7 sắp tới. Đây được xem là giai đoạn then chốt để bóng đá Việt Nam củng cố vị thế trong top 100 trước khi bước sang năm 2027.