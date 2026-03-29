Indonesia thăng tiến trên bảng xếp hạng FIFA sau chiến thắng hủy diệt 4-0 trước Saint Kitts & Nevis Đè bẹp Saint Kitts & Nevis 4-0 tại FIFA Series, tuyển Indonesia của HLV John Herdman vươn lên hạng 120 FIFA và chuẩn bị đối đầu Bulgaria ở trận chung kết.

Đội tuyển Indonesia dưới triều đại tân HLV John Herdman vừa có bước chạy đà hoàn hảo tại giải giao hữu FIFA Series. Chiến thắng 4-0 trước Saint Kitts & Nevis không chỉ giúp "Garuda" giành quyền vào chơi trận chung kết mà còn đánh dấu sự thăng tiến quan trọng trên bảng xếp hạng (BXH) FIFA toàn cầu.

Indonesia giành chiến thắng hủy diệt.

Sức mạnh áp đảo của Garuda

Trận đấu tối 27/3 chứng kiến sự áp đảo hoàn toàn của đại diện Đông Nam Á ngay từ những phút đầu. Beckham Putra trở thành nhân vật chính với một cú đúp chớp nhoáng ngay trong hiệp một, giúp Indonesia sớm định đoạt số phận trận đấu. Sự hưng phấn được duy trì sang hiệp hai khi đội bóng xứ vạn đảo liên tục gia tăng sức ép, dẫn đến hai bàn thắng tiếp theo của Romeny và Zijlstra.

Chiến thắng tưng bừng này không chỉ mang về tấm vé vào chung kết gặp Bulgaria mà còn giúp thầy trò HLV John Herdman tích lũy thêm 3.96 điểm trên BXH FIFA. Với tổng điểm này, Indonesia chính thức vươn lên vị trí thứ 120 thế giới, tăng 2 bậc so với tháng trước (hạng 122).

Cục diện bảng xếp hạng khu vực Đông Nam Á

Sự thăng tiến của Indonesia cũng chịu tác động từ biến động của các đối thủ cùng khu vực. Cụ thể, Malaysia đã tụt dốc sâu xuống vị trí thứ 135 sau khi bị xử thua trước đội tuyển Việt Nam. Điều này tạo điều kiện thuận lợi để tập thể của HLV Herdman bứt phá mạnh mẽ hơn trên bản đồ bóng đá quốc tế.

Dưới đây là vị trí của các đội bóng hàng đầu Đông Nam Á trên BXH FIFA hiện tại:

Quốc gia Thứ hạng FIFA Thái Lan 96 Việt Nam 103 Indonesia 120 Malaysia 135 Philippines 136

Thử thách cực đại và mục tiêu lịch sử

Trận chung kết sắp tới gặp Bulgaria (hạng 85 thế giới) được dự báo là một thử thách cực đại cho đoàn quân của HLV John Herdman. Đại diện châu Âu sở hữu trình độ và nền tảng thể lực vượt trội. Tuy nhiên, nếu có thể tạo ra cú sốc trước đối thủ này, Indonesia sẽ có bước nhảy vọt đáng kể hơn nữa về điểm số và thứ hạng.

Sau những màn thử lửa tại FIFA Series, mục tiêu tối thượng của bóng đá Indonesia trong năm nay vẫn là chinh phục ngôi vương tại AFF Cup và FIFA ASEAN Cup. Trong quá khứ, quốc gia này chưa từng bước lên bục vinh quang ở giải vô địch Đông Nam Á, và đây chính là thời điểm để HLV Herdman cùng các học trò hiện thực hóa khát khao phá dớp lịch sử.