Indonesia tổn thất lực lượng nặng nề trước đại chiến với ĐT Việt Nam tại ASEAN Cup 2026 Indonesia vắng Marselino Ferdinan và Justin Hubner trước trận then chốt bảng A ASEAN Cup 2026, trong khi HLV Kim Sang-sik cùng ĐT Việt Nam tự tin hướng tới 3 điểm.

Màn so tài giữa ĐT Việt Nam và Indonesia tại bảng A ASEAN Cup 2026 đang nóng lên từng giờ khi hai đội bước vào trận đấu có tính chất then chốt, quyết định trực tiếp đến tấm vé vào bán kết. Trong bối cảnh cục diện bảng đấu vô cùng gay cấn, những biến động về mặt nhân sự lẫn phong độ cá nhân đang tạo nên những ngã rẽ chiến thuật đáng chú ý cho cả hai đội bóng.

Indonesia tổn thất lực lượng nghiêm trọng trước giờ G

Trước cuộc tiếp đón ĐT Việt Nam, đội tuyển Indonesia phải nhận tin không vui về mặt lực lượng khi chắc chắn thiếu vắng hai nhân tố chủ chốt. Tiền vệ sáng tạo Marselino Ferdinan dính chấn thương, trong khi trung vệ Justin Hubner không thể tập trung cùng đội tuyển do CLB chủ quản chưa đồng ý nhả người.

Hubner khó lòng thi đấu ở trận gặp Việt Nam. Ảnh: Getty.

Việc vắng mặt hai trụ cột ở cả hàng phòng ngự lẫn tuyến giữa buộc HLV John Herdman phải lập tức điều chỉnh giáo án huấn luyện. Chiến lược gia này tập trung tối đa vào các bài tập thể lực nhằm giúp dàn cầu thủ còn lại đạt trạng thái sung mãn nhất. Dù thừa nhận ĐT Việt Nam là đối thủ mạnh nhất tại bảng A và dự báo một trận đấu cực kỳ khó khăn, HLV John Herdman khẳng định Indonesia vẫn đặt mục tiêu giành trọn 3 điểm trên sân nhà.

Ở khía cạnh phòng ngự, trung vệ Rizky Ridho tỏ ra hết sức thận trọng. Anh nhấn mạnh tầm quan trọng của sự tập trung và bày tỏ sự tin tưởng vào công nghệ VAR sẽ giúp đảm bảo tính công bằng tối đa cho trận đại chiến này.

ĐT Việt Nam trở lại Pakansari với mục tiêu thắng trận

Bên phía đối diện, ĐT Việt Nam đã có buổi tập làm quen sân Pakansari vào chiều 2/8. Sân vận động này mang đến nhiều ký ức đẹp, gợi nhớ về hành trình bán kết ASIAD 2018 của những cầu thủ như Đỗ Xuân Mạnh hay Nguyễn Quang Hải. Hiện tại, toàn đội đang sở hữu nền tảng thể lực và tinh thần rất tốt.

Bỏ qua tiếc nuối sau trận hòa Singapore, HLV Kim Sang-sik khẳng định quyết tâm cùng ĐT Việt Nam giành chiến thắng ngay trên sân khách để nắm quyền tự quyết. Bất chấp việc đối thủ được thi đấu dưới sự cổ vũ của khán giả nhà, chiến lược gia người Hàn Quốc tin rằng tinh thần đoàn kết cùng sự chuẩn bị kỹ lưỡng về mặt chiến thuật sẽ giúp đội nhà ra về với kết quả có lợi nhất.

Bài toán nhân sự trên hàng công và sự tự tin của Patrik Lê Giang

Trận đại chiến sắp tới còn là màn đọ sức đáng chú ý giữa các cá nhân xuất sắc. Thủ môn Patrik Lê Giang tỏ ra hoàn toàn tự tin trước điểm tựa hàng công của đối thủ. Indonesia hiện sở hữu chân sút Mitchell Baker – người đang dẫn đầu danh sách ghi bàn tại giải đấu với 4 pha lập công.

Patrik Lê Giang hoàn toàn tự tin trước trận gặp Indonesia.

Patrik Lê Giang nhấn mạnh ĐT Việt Nam không e ngại bất kỳ cá nhân nào bên phía Indonesia mà đã chuẩn bị phương án đối phó với toàn bộ tập thể đối phương. Sự vững chắc của thủ thành này sẽ là điểm tựa quan trọng cho hàng thủ Việt Nam.

Trái ngược với sự tự tin của khung thành, hàng công ĐT Việt Nam lại đang gặp bài toán về hiệu suất. Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc sau khi tịt ngòi ở trận gặp Singapore đã bị Mitchell Baker vượt mặt trên bảng đua Vua phá lưới ASEAN Cup 2026. Lối chơi có phần vội vàng ở những vòng đấu gần đây khiến chân sút trẻ duy trì ở cột mốc 3 bàn thắng, đồng thời đối mặt với nguy cơ có thể mất vị trí xuất phát chính thức trong trận đại chiến sắp tới.

Madam Pang treo thưởng lớn động viên ĐT Thái Lan

Bên cạnh diễn biến căng thẳng tại bảng A, bảng B ASEAN Cup 2026 cũng ghi nhận động thái đáng chú ý từ Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT), bà Madam Pang. Sau 2 trận toàn thắng và giữ sạch lưới, Madam Pang đã công bố mức thưởng 2 triệu baht (tương đương hơn 1,5 tỷ đồng) nếu ĐT Thái Lan tiến vào bán kết với vị trí nhất bảng.

Bà dành lời khen ngợi cho sự kết hợp ăn ý giữa các cầu thủ trẻ và dàn trụ cột kinh nghiệm, đồng thời tin tưởng ĐT Thái Lan sẽ tiếp tục duy trì phong độ thăng hoa trong các lượt trận tiếp theo.