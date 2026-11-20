Indonesia U17 2-2 Myanmar U17: Hai đội chia điểm Cả hai đội đều có hàng công hiệu quả, hứa hẹn màn đôi công giữa Indonesia U17 và Myanmar U17 lúc 15h30 ngày 20/11/2026, khi Indonesia đang có chuỗi 3 trận thắng.

Indonesia U17 2 - 2 Myanmar U17 Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Indonesia U17 tiếp đón Myanmar U17.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

KT Kết thúc: Indonesia U17 2-2 Myanmar U17 Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 2.

Cập nhật lúc 18:13 20/11/2026

Indonesia U17 và Myanmar U17 cùng sở hữu hàng công hiệu quả, nên trận đấu lúc 15h30 ngày 20/11/2026 có nhiều khả năng diễn ra theo nhịp độ cao, với các pha tấn công liên tục ở cả hai đầu sân. Hai đội đến trận này với những trạng thái phong độ khác nhau, nhưng đều có vũ khí để gây khó cho hàng thủ đối phương.

Indonesia U17 vào trận với đà thắng lợi

Indonesia U17 thắng 3 trong 5 trận gần nhất, và cả 3 chiến thắng đều đến ở những trận mới đây nhất. Hai trận thua nằm ở giai đoạn cũ hơn, cho thấy đội đã lấy lại thăng bằng sau quãng thi đấu thiếu ổn định.

Chuỗi thắng liên tiếp thường đi cùng sự tự tin của các tuyến trên. Với một hàng công đang vận hành hiệu quả, Indonesia U17 nhiều khả năng sẽ chủ động áp sát khung thành đối thủ ngay từ đầu trận.

Myanmar U17 chưa thua ở hai trận gần nhất

Trong 5 trận gần nhất, Myanmar U17 thắng 1 trận, hòa 2 trận và thua 2 trận. Trận gần nhất của đội kết thúc với kết quả hòa, trước đó là một chiến thắng, nghĩa là Myanmar U17 chưa thua trong hai lần ra sân vừa qua.

Bức tranh phong độ của Myanmar U17 không nổi bật bằng Indonesia U17. Tuy nhiên, khả năng tạo ra bàn thắng của hàng công là điểm khiến đội vẫn là đối thủ đáng gờm, nhất là khi trận đấu mở ra nhiều khoảng trống.

Điểm then chốt về chiến thuật

Khi cả hai đội đều tự tin vào khả năng ghi bàn, cuộc đối đầu giữa hàng công và hàng thủ sẽ quyết định cục diện. Đội nào giữ được sự tập trung ở những phút chuyển trạng thái, và xử lý tốt các tình huống mất bóng ở phần sân đối phương, sẽ có cơ hội kiểm soát trận đấu.

Ngoài ra, đây là giải đấu tập trung nên không đội nào có yếu tố địa bàn chi phối. Chất lượng triển khai bóng và sự bình tĩnh trong khâu dứt điểm sẽ là những yếu tố phân định.

Nhận định

Nhìn chung, Indonesia U17 nhỉnh hơn về đà thăng hoa với 3 trận thắng gần nhất. Trong khi đó, Myanmar U17 có sự ổn định nhất định khi chưa thua ở hai trận mới đây. Với hai hàng công hiệu quả, một trận đấu nhiều bàn thắng và nhiều cảm xúc là kịch bản hợp lý nhất mà người hâm mộ có thể mong đợi.

Indonesia U17 5 trận gần nhất T T T B B 3 Trận 3-0-0 T-H-B 9 Ghi (TB 3.0) 0 Thủng lưới Myanmar U17 5 trận gần nhất H T B H B 3 Trận 1-1-1 T-H-B 5 Ghi (TB 1.7) 6 Thủng lưới