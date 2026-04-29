Indonesia vắng dàn sao châu Âu tại AFF Cup 2026: Cơ hội bảo vệ ngôi vương cho ĐT Việt Nam Việc Indonesia không có sự phục vụ của các trụ cột từ châu Âu tại AFF Cup 2026 đang tạo ra bước ngoặt lớn, mở rộng cánh cửa vô địch cho thầy trò HLV Kim Sang-sik.

Liên đoàn bóng đá Indonesia đã chính thức công bố danh sách 23 cầu thủ chuẩn bị cho chiến dịch AFF Cup 2026, đánh dấu một khởi đầu đầy trắc trở cho triều đại của HLV John Herdman. Dù được kỳ vọng sẽ mang đến làn gió mới cho đội bóng xứ Vạn đảo, chiến lược gia người Anh đang phải đối mặt với một bài toán nhân sự vô cùng nan giải khi giải đấu quan trọng nhất khu vực lại không nằm trong hệ thống FIFA Days.

Indonesia sẽ không có được lực lượng mạnh nhất tại AFF Cup 2026.

Cuộc khủng hoảng nhân sự từ các câu lạc bộ châu Âu

Diễn ra từ ngày 24/7 đến 26/8, AFF Cup 2026 đối đầu trực tiếp với lịch trình chuẩn bị mùa giải mới của các câu lạc bộ tại châu Âu. Hệ quả là một loạt ngôi sao nhập tịch đẳng cấp – những người vốn là xương sống trong lối chơi của Indonesia tại vòng loại World Cup – đã bị từ chối trả quân.

Danh sách vắng mặt bao gồm những cái tên không thể thay thế như thủ thành Maarten Paes, Emil Audero, trung vệ thép Jay Idzes, hay các cầu thủ đa năng Calvin Verdonk, Kevin Diks và Nathan Tjoe-A-On. Sự thiếu vắng của Tim Geypens và Ole Romeny cũng khiến sức mạnh tấn công của Indonesia bị suy giảm đáng kể. Đây được coi là tổn thất mang tính hệ thống, buộc HLV John Herdman phải thay đổi hoàn toàn toan tính chiến thuật, đặc biệt là khả năng vận hành sơ đồ phòng ngự phản công vốn dựa nhiều vào nền tảng thể chất và kỹ thuật của dàn sao châu Âu.

Bộ khung còn lại và áp lực từ lịch sử

Dẫu mất đi dàn sao ngoại binh, Indonesia vẫn duy trì được một đội hình giàu sức cạnh tranh với sự hiện diện của những cầu thủ nhập tịch đang thi đấu trong nước như Thom Haye, Marc Klok, Shayne Pattynama và tiền đạo trẻ Jens Raven. Kết hợp cùng những gương mặt bản địa giàu kinh nghiệm như Witan Sulaeman, Egy Maulana Vikri hay Muhammad Ferarri, Indonesia vẫn là một thế lực đáng gờm tại bảng A.

Tuy nhiên, áp lực tâm lý đang đè nặng lên vai các cầu thủ Indonesia. Với 6 lần lọt vào trận chung kết nhưng đều thất bại, cơn khát danh hiệu vô địch Đông Nam Á đầu tiên trong lịch sử đang trở thành gánh nặng ngàn cân. Tại bảng A, cuộc đối đầu trực tiếp giữa Indonesia và Việt Nam sẽ mang ý nghĩa quyết định ngôi đầu bảng, trong bối cảnh Singapore và Campuchia cũng đang sẵn sàng tạo nên bất ngờ.

Cơ hội vàng để ĐT Việt Nam bảo vệ ngôi vương

Sự suy yếu của đối thủ trực tiếp Indonesia là tín hiệu không thể vui hơn cho HLV Kim Sang-sik. Đội tuyển Việt Nam bước vào giải đấu với tư thế của nhà đương kim vô địch và mục tiêu không gì khác ngoài việc bảo vệ thành công danh hiệu đã giành được vào năm 2024. Với sự ổn định về lực lượng và triết lý bóng đá đang dần được hoàn thiện, đoàn quân áo đỏ được đánh giá là ứng viên số một cho ngôi đầu bảng A.

Niềm hy vọng lớn nhất của bóng đá Việt Nam tiếp tục được đặt lên vai tiền đạo Nguyễn Xuân Son. Chủ nhân của danh hiệu Vua phá lưới và Cầu thủ xuất sắc nhất AFF Cup 2024 vẫn duy trì phong độ săn bàn đáng nể. Sự kết hợp giữa khả năng chọn vị trí của Xuân Son và tốc độ từ hai biên của Đình Bắc, Hoàng Hên hứa hẹn sẽ tạo nên một tam tấu tấn công hủy diệt.

Lịch sử đối đầu cũng đang ủng hộ Việt Nam với 3 lần đăng quang (2008, 2018, 2024). Tuy nhiên, để hiện thực hóa tham vọng thống trị khu vực, HLV Kim Sang-sik và các học trò sẽ cần phải vượt qua những rào cản lớn khác, đặc biệt là kỷ lục gia Thái Lan với 7 lần vô địch. Hành trình bảo vệ ngai vàng tại AFF Cup 2026 sẽ là bài kiểm tra bản lĩnh thực sự cho thế hệ vàng mới của bóng đá Việt Nam.