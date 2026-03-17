INEOS và lời giải cho bài toán Casemiro từ sự thành công của Benjamin Sesko Thành công từ bản hợp đồng 66 triệu bảng Benjamin Sesko giúp INEOS khẳng định năng lực tuyển dụng, tạo tiền đề để Man United tìm người thay thế Casemiro vào mùa hè 2026.

Manchester United đang đứng trước một ngưỡng cửa quan trọng trong mùa hè năm 2026 với nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu là tìm kiếm người kế thừa xứng đáng cho vị trí của Casemiro. Sau nhiều năm bất ổn trong công tác chuyển nhượng, sự thành công rực rỡ của thương vụ Benjamin Sesko đã mang lại niềm tin chiến lược cho tập đoàn INEOS trong việc tái thiết đội hình.

Công thức thành công từ thương vụ Benjamin Sesko

Nhìn lại mùa hè năm 2025, Quỷ đỏ đối mặt với cuộc khủng hoảng hiệu suất ghi bàn trầm trọng khi toàn đội chỉ có 44 pha lập công. Sự sa sút của Rasmus Hojlund buộc huấn luyện viên Ruben Amorim phải đưa ra quyết định dứt khoát. Benjamin Sesko được đưa về từ RB Leipzig với mức giá 66 triệu bảng và nhanh chóng chứng minh giá trị, trở thành mảnh ghép hoàn hảo cho hàng công Man United vào năm 2026.

Benjamin Sesko đang tỏa sáng ở Man United dù bước đầu bị đặt nhiều hoài nghi.

Điểm khác biệt của INEOS nằm ở khả năng nhận diện tài năng giữa một thị trường đầy rủi ro. Trong khi nhiều "bom tấn" như Liam Delap hay Viktor Gyokeres chưa đạt kỳ vọng tại các CLB khác, Sesko lại thăng hoa rực rỡ. Điều này cho thấy sự tập trung và khả năng đánh giá con người của đội ngũ tuyển dụng tại Old Trafford đã được nâng tầm rõ rệt dưới triều đại mới.

Chiến lược xây dựng hệ thống xung quanh ngôi sao

Thành công của tiền đạo người Slovenia không đến từ nỗ lực cá nhân đơn lẻ. INEOS đã thực hiện một bước đi chiến lược khi bổ sung những cầu thủ dày dạn kinh nghiệm tại Ngoại hạng Anh như Bryan Mbeumo và Matheus Cunha. Sự hiện diện của họ giúp giảm tải áp lực cho các cầu thủ trẻ, tạo không gian để Sesko thích nghi và bùng nổ. Đây là cách tiếp cận mang tính hệ thống mà Manchester United đã thiếu vắng trong suốt hơn một thập kỷ qua.

Thay thế Casemiro là bài toán khó của INEOS tại Man United.

Lời giải cho bài toán hậu Casemiro

Khi Casemiro chuẩn bị rời sân Old Trafford vào cuối mùa giải 2025/26, kỳ vọng dành cho INEOS đang lớn hơn bao giờ hết. Việc ký hợp đồng với những tiền vệ đẳng cấp được coi là thử thách quan trọng thứ ba kể từ khi tập đoàn này nắm quyền kiểm soát hoạt động bóng đá. Tiền lệ tích cực từ Sesko đã xóa bỏ những hoài nghi về việc Quỷ đỏ thường xuyên bỏ lỡ các mục tiêu hàng đầu như trong quá khứ.

Sự lạc quan hiện tại được củng cố bởi các số liệu thực tế và phong độ ổn định của các tân binh trên sân cỏ. Với một hệ thống tuyển dụng chuyên nghiệp và khoa học, Manchester United đang tự tin tìm kiếm một "mỏ neo" mới cho hàng tiền vệ, khẳng định kỷ nguyên của những bản hợp đồng kém hiệu quả đã chính thức khép lại.