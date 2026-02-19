Infinix Note 60 Series trình làng: Chip Snapdragon trở lại cùng pin 6.500 mAh và màn hình 144Hz Infinix vừa chính thức ra mắt dòng Note 60 với điểm nhấn là sự quay trở lại của vi xử lý Qualcomm Snapdragon, viên pin dung lượng lớn 6.500 mAh và màn hình AMOLED tần số quét 144Hz chất lượng cao.

Infinix vừa chính thức giới thiệu dòng Note 60 cho thị trường toàn cầu, bao gồm bộ đôi Note 60 và Note 60 Pro. Đây được xem là bước ngoặt của hãng khi đưa phần cứng Qualcomm Snapdragon trở lại dòng Note, đồng thời tích hợp nhiều công nghệ màn hình và tính năng đèn nền độc đáo.

Thiết kế cao cấp và màn hình AMOLED 144Hz siêu sáng

Bộ đôi Infinix Note 60 và Note 60 Pro gây ấn tượng với ngoại hình hiện đại nhờ khung kim loại, viền màn hình mỏng và các cạnh cong mềm mại. Thiết kế này mang lại cảm giác cao cấp hơn so với các thế hệ tiền nhiệm.

Infinix Note 60 Series ra mắt

Về khả năng hiển thị, cả hai thiết bị đều sở hữu màn hình AMOLED kích thước 6.78 inch với độ phân giải 1.5K. Đáng chú ý, màn hình này hỗ trợ tần số quét lên đến 144Hz và độ sáng tối đa đạt mức 4.500 nits, đảm bảo hình ảnh mượt mà và khả năng hiển thị rõ nét ngay cả dưới ánh sáng mặt trời gay gắt. Lớp kính cường lực Corning Gorilla Glass 7i được trang bị để bảo vệ tấm nền trước các va đập vật lý.

Các điện thoại mới của Infinix có thiết kế khá ấn tượng

Sự quay trở lại của chipset Snapdragon trên phiên bản Pro

Điểm khác biệt lớn nhất giữa hai phiên bản nằm ở vi xử lý. Infinix Note 60 Pro được trang bị chipset Snapdragon 7s Gen 4, đánh dấu sự trở lại của Qualcomm trên dòng Note sau nhiều năm. Trong khi đó, phiên bản Note 60 tiêu chuẩn sử dụng bộ xử lý MediaTek Dimensity 7400 Ultimate.

Infinix Note 60, Note 60 Pro có màn hình 144Hz chất lượng

Cả hai model đều đi kèm RAM chuẩn LPDDR5X và bộ nhớ trong lên đến 256GB. Nhằm tối ưu cho trải nghiệm chơi game, Infinix đã tích hợp hệ thống làm mát bằng buồng hơi và cải tiến hệ thống ăng-ten để duy trì kết nối ổn định.

Các tính năng chính của dòng sản phẩm

Bảng so sánh thông số kỹ thuật cơ bản

Thông số Infinix Note 60 Infinix Note 60 Pro Vi xử lý MediaTek Dimensity 7400 Ultimate Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 Màn hình 6.78 inch AMOLED, 1.5K, 144Hz 6.78 inch AMOLED, 1.5K, 144Hz Dung lượng pin 6.500 mAh 6.500 mAh Sạc nhanh 45W (có dây) Sạc nhanh có dây và không dây Camera chính 50MP OIS 50MP OIS Kháng nước IP64 IP64

Màn hình phụ Active Matrix và hệ thống đèn RGB độc đáo

Infinix Note 60 Pro sở hữu một màn hình phụ mang tên Active Matrix đặt cạnh cụm camera sau. Màn hình này có khả năng ẩn đi khi không sử dụng và chỉ hiển thị để thông báo, chạy hiệu ứng động hoặc các tương tác tùy chỉnh. Đối với bản tiêu chuẩn, hãng sử dụng đèn RGB Halo để hiển thị trạng thái của máy.

Infinix Note 60 và Note 60 Pro có màn hình phụ thú vị ở mặt lưng

Về khả năng nhiếp ảnh, dòng Note 60 trang bị camera kép phía sau với cảm biến chính 50MP hỗ trợ chống rung quang học (OIS) và ống kính siêu rộng 8MP. Mặt trước là camera selfie 13MP đáp ứng nhu cầu gọi thoại và chụp ảnh chân dung.

Pin dung lượng cực lớn và hỗ trợ phần mềm lâu dài

Cả hai mẫu smartphone đều được trang bị viên pin dung lượng lên tới 6.500 mAh. Trong khi bản tiêu chuẩn hỗ trợ sạc nhanh 45W thì bản Pro được bổ sung thêm tính năng sạc không dây. Thiết bị được cài sẵn giao diện XOS 16 dựa trên Android 16 ngay khi xuất xưởng. Infinix cam kết cung cấp 3 bản nâng cấp Android chính và 5 năm cập nhật vá bảo mật cho người dùng.

Các tiện ích đi kèm bao gồm loa stereo tinh chỉnh bởi JBL, khả năng kháng bụi nước chuẩn IP64, cảm biến vân tay trong màn hình và nút vật lý có thể tùy chỉnh chức năng trợ lý AI. Hiện tại, dù đã ra mắt toàn cầu nhưng giá bán chính thức của dòng Infinix Note 60 vẫn chưa được hãng tiết lộ.