Infinix Note 60 Ultra lộ diện với pin 7,000 mAh và cụm camera tích hợp màn hình phụ Infinix Note 60 Ultra gây ấn tượng với viên pin 7,000 mAh, chip Dimensity 8400 Ultimate và hệ thống camera 200MP tích hợp màn hình phụ cùng dải đèn LED độc đáo.

Infinix đang chuẩn bị tung ra mẫu smartphone mới mang tên Note 60 Ultra với hàng loạt thông số kỹ thuật ấn tượng. Những hình ảnh rò rỉ thực tế cho thấy thiết bị sở hữu ngôn ngữ thiết kế khác biệt, tập trung vào khả năng hiển thị phụ và dung lượng pin vượt trội so với các đối thủ trong cùng phân khúc.

Thiết kế mang tính đột phá với màn hình phụ và đèn LED

Mặt lưng của Infinix Note 60 Ultra gây chú ý với mô-đun camera kéo dài tràn viền, tạo cảm giác mạnh mẽ và hầm hố. Điểm nhấn đặc biệt nằm ở phần bên phải của cụm camera, nơi nhà sản xuất tích hợp một màn hình phụ nhỏ cùng hệ thống đèn LED tùy chỉnh. Thiết kế này không chỉ tạo sự mới lạ mà còn hỗ trợ người dùng theo dõi thông báo hoặc trạng thái thiết bị một cách nhanh chóng.

Mặt lưng Note 60 Ultra với mô-đun camera kéo dài tràn viền, gợi nhớ đến iPhone 17 Pro và Xiaomi 17 Pro

Màn hình 144Hz và cấu hình phần cứng mạnh mẽ

Về khả năng hiển thị, Infinix Note 60 Ultra được trang bị tấm nền AMOLED kích thước 6.78 inch với độ phân giải 1.5K. Màn hình này được thiết kế cong nhẹ 2.5D, hỗ trợ tần số quét lên tới 144Hz, mang lại trải nghiệm vuốt chạm mượt mà, đặc biệt là khi chơi game hoặc xem nội dung tốc độ cao.

Bên trong, máy vận hành trên sức mạnh của con chip MediaTek Dimensity 8400 Ultimate, đi kèm với dung lượng RAM 12GB và bộ nhớ trong tối đa lên đến 512GB. Đáng chú ý, thiết bị dự kiến sẽ được cài đặt sẵn hệ điều hành Android 16 ngay khi xuất xưởng, giúp tối ưu hóa hiệu suất và tính năng mới nhất.

Hệ thống camera 200MP và dung lượng pin khổng lồ

Infinix trang bị cho Note 60 Ultra hệ thống camera sau chuyên nghiệp với cảm biến chính có độ phân giải lên đến 200MP, hỗ trợ chống rung quang học (OIS). Hệ thống này còn bao gồm hai camera phụ có độ phân giải lần lượt là 50MP và 8MP, đáp ứng đa dạng nhu cầu chụp ảnh từ góc rộng đến cận cảnh.

Infinix Note 60 Ultra sở hữu cảm biến chính 200MP, 50MP và 8MP đi cùng viên pin 7,000mAh

Một trong những điểm mạnh nhất của thiết bị là viên pin dung lượng khổng lồ 7,000 mAh. Để rút ngắn thời gian nạp năng lượng, hãng tích hợp công nghệ sạc nhanh có dây 100W, sạc không dây 50W và tính năng sạc ngược 10W cho các thiết bị ngoại vi.

Bảng thông số kỹ thuật dự kiến của Infinix Note 60 Ultra

Thông số Chi tiết Màn hình 6.78 inch AMOLED, 1.5K, 144Hz Vi xử lý MediaTek Dimensity 8400 Ultimate Bộ nhớ 12GB RAM / 512GB ROM Camera sau 200MP (OIS) + 50MP + 8MP Dung lượng pin 7,000 mAh Công nghệ sạc 100W (dây), 50W (không dây), 10W (sạc ngược) Hệ điều hành Android 16

Với sự kết hợp giữa thiết kế độc đáo và cấu hình phần cứng mạnh mẽ, Infinix Note 60 Ultra hứa hẹn sẽ là đối thủ nặng ký trong phân khúc smartphone tầm trung và cận cao cấp trong thời gian tới.