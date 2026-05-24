Iniesta và Puyol cùng dàn huyền thoại La Liga sắp đến Việt Nam thi đấu giao hữu Những siêu sao như Andres Iniesta, Carles Puyol sẽ đối đầu với Lê Công Vinh, Hồng Sơn trong sự kiện "La Liga EA Legends Match" diễn ra tại TP.HCM vào ngày 7/6 tới.

Người hâm mộ bóng đá Việt Nam sắp có cơ hội chứng kiến những huyền thoại sống của giải đấu danh giá nhất Tây Ban Nha sải bước trên thảm cỏ TP.HCM. Sự kiện "La Liga EA Legends Match" không chỉ là một trận giao hữu đơn thuần, mà còn là nhịp cầu kết nối di sản bóng đá thế giới với quốc gia Đông Nam Á đầy đam mê này.

Sự kiện bóng đá đặc biệt tại TP.HCM

Ban tổ chức giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha (La Liga) vừa chính thức thông báo về việc tổ chức ngày hội bóng đá quy mô lớn mang tên "La Liga EA Legends Match". Trận đấu dự kiến diễn ra vào ngày 7 tháng 6 tới tại Nhà thi đấu Quân khu 7, TP.HCM. Đây là thành quả của sự hợp tác giữa đại diện La Liga và nhà phát hành trò chơi điện tử EA Sports.

Ông Pablo Casaos, đại diện ban tổ chức tại Việt Nam, nhấn mạnh rằng đây là nỗ lực nhằm tri ân cộng đồng người hâm mộ trong nước, những người luôn dành tình cảm đặc biệt cho các câu lạc bộ xứ sở bò tót. Sự kiện được kỳ vọng sẽ mang đến không khí bùng nổ và những trải nghiệm thể thao đẳng cấp quốc tế.

Đại chiến giữa các huyền thoại La Liga và thế hệ vàng Việt Nam

Danh sách các danh thủ xác nhận tham dự khiến giới mộ điệu không khỏi phấn khích. Những cái tên gắn liền với kỷ nguyên thống trị của bóng đá Tây Ban Nha như Andres Iniesta, Carles Puyol, Michel Salgado cùng tiền vệ phòng ngự lừng danh Claude Makelele đều sẽ góp mặt. Đây là những ngôi sao từng chinh phục mọi danh hiệu cao quý nhất từ Champions League đến World Cup.

Đối diện với dàn siêu sao thế giới là đội ngũ cựu tuyển thủ lừng lẫy của bóng đá Việt Nam qua nhiều thời kỳ. Những gương mặt tiêu biểu như Nguyễn Hồng Sơn, Lê Công Vinh, Phan Văn Tài Em, Vũ Như Thành, Bùi Tấn Trường và Nguyễn Thế Anh sẽ đại diện cho tinh thần bóng đá nội địa trong cuộc đối đầu lịch sử này. Màn chạm trán hứa hẹn sự kết hợp giữa kỹ thuật thượng thừa của các danh thủ châu Âu và nhiệt huyết của những ngôi sao Việt Nam.

Sợi dây kết nối các thế hệ người hâm mộ

Trận đấu không chỉ là màn trình diễn kỹ thuật trên sân mà còn mang ý nghĩa tinh thần sâu sắc. Đối với nhiều người hâm mộ, đây là cơ hội hiếm có để tận mắt chứng kiến những thần tượng bằng xương bằng thịt, những người đã kiến tạo nên một phần lịch sử bóng đá thế giới.

Ngày hội bóng đá tại TP.HCM vào tháng 6 tới hứa hẹn tái hiện lại những ký ức hoàng kim, giúp người hâm mộ Việt Nam sống lại những khoảnh khắc đầy xúc động bên cạnh những huyền thoại sống của môn thể thao vua.