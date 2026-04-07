Insta360 Luna lộ diện: Camera kép và zoom quang 3x gây áp lực lên DJI Osmo Pocket 4 Với hệ thống ống kính kép hỗ trợ zoom quang 3x và khả năng kết nối mô-đun linh hoạt, Insta360 Luna hứa hẹn sẽ tái định nghĩa phân khúc camera gimbal bỏ túi vào năm 2026.

Insta360 Luna là mẫu camera gimbal bỏ túi thế hệ mới tích hợp hệ thống ống kính kép và khả năng zoom quang học 3x. Đây được xem là lời giải của Insta360 nhằm phá vỡ thế độc tôn của dòng DJI Osmo Pocket trên thị trường thiết bị sáng tạo nội dung nhỏ gọn, đặc biệt trong bối cảnh cuộc đua phần cứng đang trở nên gay gắt hơn bao giờ hết.

Đột phá với hệ thống camera kép và zoom quang học 3x

Điểm nhấn quan trọng nhất trên Insta360 Luna chính là cụm camera được thiết kế hoàn toàn mới. Thay vì sử dụng một ống kính đơn truyền thống, thiết bị này trang bị hệ thống ống kính kép, cho phép hỗ trợ khả năng zoom quang học lên tới 3x. Đây là một nâng cấp đáng kể bởi tính năng này hiện vẫn đang vắng bóng trên mẫu DJI Osmo Pocket 3 - thiết bị đang chiếm lĩnh thị trường.

Việc tích hợp zoom quang học giúp người dùng có thể thay đổi tiêu cự linh hoạt mà không làm giảm chất lượng hình ảnh, đáp ứng tốt nhu cầu quay chụp từ xa hoặc tạo hiệu ứng xóa phông tự nhiên hơn. Thiết kế này cho thấy tham vọng của Insta360 trong việc mang lại trải nghiệm chuyên nghiệp trên một thiết bị có kích thước nằm gọn trong lòng bàn tay.

Cuộc đối đầu trực diện với hệ sinh thái DJI Osmo Pocket 4

Sự xuất hiện của Insta360 Luna diễn ra ngay trước thềm DJI công bố thế hệ Osmo Pocket 4 vào ngày 20 tháng 4 tới. Theo các nguồn tin rò rỉ, DJI có thể sẽ phải tung ra phiên bản Osmo Pocket 4 Pro tích hợp camera kép và zoom 3x để duy trì vị thế cạnh tranh. Ngoài ra, thế hệ Pocket mới của DJI dự kiến sẽ cải thiện dải nhạy sáng (dynamic range), bổ sung bộ nhớ trong và nâng cấp hệ thống microphone đi kèm.

Tuy nhiên, Insta360 Luna lại sở hữu lợi thế về hệ sinh thái phụ kiện. Thiết bị được thiết kế để kết nối mô-đun linh hoạt với hệ thống micro không dây Mic Air độc quyền của hãng. Khả năng tùy biến cao và sự liền mạch trong kết nối âm thanh là yếu tố then chốt giúp Insta360 thu hút nhóm người dùng làm vlog chuyên nghiệp.

Bối cảnh thị trường và áp lực từ các đối thủ mới

Sự trỗi dậy của Insta360 đến vào thời điểm DJI đang gặp phải những thách thức pháp lý tại thị trường Mỹ, tạo cơ hội cho các đối thủ vươn lên chiếm lĩnh thị phần. Không chỉ có Insta360, thị trường camera hành trình và gimbal còn chuẩn bị đón nhận thêm những người chơi mới. Đáng chú ý là thông tin hãng HONOR dự kiến ra mắt mẫu điện thoại tích hợp robot và gimbal vào cuối năm 2026, cho thấy xu hướng tích hợp chống rung cơ học đang lan rộng ra ngoài phạm vi camera chuyên dụng.

Bảng so sánh thông số dự kiến và hiện tại

Thông số Insta360 Luna (Rò rỉ) DJI Osmo Pocket 3 (Hiện tại) Hệ thống camera Ống kính kép Ống kính đơn Khả năng Zoom Zoom quang học 3x Zoom kỹ thuật số Kết nối âm thanh Mô-đun Mic Air Cổng 3.5mm/Wireless Mic Thị trường mục tiêu Vlogger chuyên nghiệp Người dùng phổ thông & bán chuyên

Nhìn chung, sự xuất hiện của một thiết bị có cấu hình mạnh mẽ như Insta360 Luna là tín hiệu tích cực cho người tiêu dùng. Việc cạnh tranh sòng phẳng về phần cứng buộc các nhà sản xuất phải liên tục đổi mới, thay vì duy trì những nâng cấp nhỏ giọt qua từng năm. Người dùng sẽ là đối tượng hưởng lợi trực tiếp từ những công nghệ quay chụp tiên tiến và mức giá cạnh tranh hơn trong tương lai gần.

Trong khi chờ đợi sự ra mắt chính thức của Insta360 Luna và DJI Osmo Pocket 4, các mẫu camera như Osmo Pocket 3 vẫn là lựa chọn hàng đầu nhờ khả năng quay phim 4K/120 khung hình/giây và hệ thống lấy nét Full-Pixel ổn định.