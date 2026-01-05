Insta360 Luna Ultra lộ diện bản màu Panda: Zoom 6x sắc nét và hệ thống phím vật lý mới Insta360 Luna Ultra vừa rò rỉ video thực tế phiên bản màu trắng Panda với khả năng thu phóng 6x sắc nét. Thiết bị sở hữu thiết kế mô-đun linh hoạt và hỗ trợ quay video 8K, sẵn sàng đối đầu DJI Osmo Pocket 4.

Insta360 Luna Ultra là mẫu camera chống rung thế hệ mới đang thu hút sự chú ý của giới công nghệ. Sau những hình ảnh về phiên bản màu đen, một đoạn video thực tế về phiên bản phối màu trắng đen mang tên Panda vừa được tiết lộ, cho thấy những cải tiến đáng kể về cả ngoại hình lẫn tính năng kỹ thuật.

Thiết kế phối màu Panda và hệ thống phím vật lý chuyên dụng

Phiên bản màu trắng mới của Insta360 Luna Ultra gây ấn tượng với sự tương phản mạnh mẽ giữa hai tông màu trắng và đen. Phong cách thiết kế này được đánh giá là gợi nhớ đến diện mạo của mẫu điện thoại Google Pixel 2 XL, tạo nên nét đặc trưng riêng biệt so với tông màu xám truyền thống của các đối thủ trên thị trường.

Phiên bản Luna Ultra phối màu trắng đen lộ diện, gợi nhớ đến thiết kế của chiếc Google Pixel 2 XL

Đáng chú ý, video rò rỉ còn cho thấy hệ thống điều khiển vật lý trực quan được tích hợp ngay trên thân máy. Người dùng có thể thao tác nhanh thông qua một nút ghi hình chuyên dụng, một cần gạt thu phóng (zoom) mượt mà và một cần điều khiển đa hướng (joystick). Thiết lập này giúp tối ưu hóa khả năng ghi hình bằng một tay, cho phép định vị góc quay và điều chỉnh khung hình một cách chính xác.

Công nghệ thu phóng 6x và chất lượng hình ảnh

Về khả năng quang học, Insta360 Luna Ultra được trang bị hệ thống ống kính tiên tiến với khả năng thu phóng ấn tượng. Hình ảnh từ video cho thấy thiết bị hiển thị mức zoom 6.2x ngay trên màn hình mà vẫn giữ được độ chi tiết cao.

Insta360 Luna Ultra sẽ được trang bị một ống kính quang học 3x kết hợp cùng công nghệ cắt cúp cảm biến

Nguyên lý hoạt động của hệ thống này dựa trên sự kết hợp giữa ống kính quang học 3x và công nghệ cắt cúp cảm biến (sensor crop). Sự kết hợp này cho phép máy đạt mức thu phóng 6x mà không làm suy giảm chất lượng hình ảnh đáng kể. Ngoài ra, thiết bị có thể đẩy mức thu phóng kỹ thuật số lên tối đa 12x, phục vụ nhu cầu ghi hình các vật thể ở khoảng cách xa.

Kế hoạch ra mắt và vị thế cạnh tranh

Dòng sản phẩm mới của Insta360 dự kiến bao gồm hai biến thể: Luna Ultra sở hữu camera kép và Luna Pro sử dụng camera đơn. Cả hai đều được kỳ vọng sẽ hỗ trợ độ phân giải video lên tới 8K, mang lại độ sắc nét vượt trội cho các nhà sáng tạo nội dung. Cấu trúc mô-đun tháo lắp linh hoạt tiếp tục là điểm nhấn giúp người dùng tùy biến thiết bị theo từng nhu cầu sử dụng cụ thể.

Dự kiến, bộ đôi này sẽ chính thức trình làng vào khoảng tháng 5 hoặc tháng 6 năm nay. Với cấu hình mạnh mẽ, Insta360 Luna Ultra sẽ là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với DJI Osmo Pocket 4 và Pocket 4 Pro trong phân khúc camera gimbal cầm tay siêu nhỏ gọn.