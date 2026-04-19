Insta360 Luna Ultra lộ diện với thiết kế mô-đun và khả năng zoom quang học 6x Insta360 vừa hé lộ mẫu camera chống rung Luna Ultra với cấu trúc mô-đun tháo rời độc đáo. Thiết bị gây ấn tượng nhờ ống kính zoom quang học 6x, tạo áp lực cạnh tranh trực tiếp lên dòng DJI Osmo Pocket 4.

Thị trường camera chống rung (gimbal camera) nhỏ gọn đang chứng kiến cuộc đua kỹ thuật mới giữa hai đối thủ lớn nhất ngành. Ngay sau khi DJI ra mắt Osmo Pocket 4, Insta360 đã công bố video giới thiệu về một thiết bị phần cứng mới mang tên Luna Ultra, đi kèm những thông số kỹ thuật mang tính đột phá nhằm tái định nghĩa phân khúc thiết bị ghi hình cầm tay.

Hình ảnh từ đoạn giới thiệu hé lộ thiết kế của Insta360 Luna Ultra

Thiết kế mô-đun tháo rời: Bước ngoặt về tính linh hoạt

Điểm nhấn đáng chú ý nhất của Insta360 Luna Ultra nằm ở cấu trúc thiết kế. Theo những hình ảnh rò rỉ từ chuyên gia tin đồn Igor Bogdanov, thiết bị sở hữu hệ thống khớp nối cho phép tách rời hoàn toàn mô-đun máy ảnh khỏi báng cầm chống rung. Đây là một sự thay đổi lớn so với thiết kế nguyên khối cố định truyền thống trên các dòng camera bỏ túi hiện nay.

Hình ảnh thực tế cho thấy phần khớp nối giữa mô-đun máy ảnh và báng cầm chống rung

Việc tháo rời mô-đun mở ra khả năng sử dụng linh hoạt trong nhiều kịch bản khác nhau. Người dùng có thể gắn cụm camera vào các vị trí chật hẹp, điều khiển từ xa hoặc sử dụng như một chiếc camera hành động siêu nhỏ tương tự các dòng sản phẩm trước đây của hãng, trong khi vẫn giữ được khả năng ổn định hình ảnh khi kết hợp với gimbal.

Sức mạnh từ ống kính zoom quang học 6x

Bên cạnh đột phá về kiểu dáng, Insta360 Luna Ultra còn được cho là sẽ trang bị ống kính thu phóng quang học lên đến 6x. Đây là một bước tiến đáng kể so với thông số zoom quang 3x dự kiến trên mẫu DJI Osmo Pocket 4 Pro. Khả năng này cho phép các nhà sáng tạo nội dung tiếp cận chủ thể ở khoảng cách xa mà vẫn giữ nguyên chất lượng hình ảnh sắc nét, thay vì phải phụ thuộc vào các thuật toán thu phóng kỹ thuật số gây nhiễu và giảm chi tiết.

Tin đồn cho biết Insta360 Luna Ultra sẽ được trang bị ống kính thu phóng quang học lên tới 6x

So sánh vị thế với đối thủ trực tiếp

Sự xuất hiện của Luna Ultra được xem là lời đáp trả trực diện của Insta360 dành cho DJI Osmo Pocket 4. Trong khi DJI tập trung vào việc tối ưu hóa cảm biến và phần mềm, Insta360 lại chọn hướng đi đa năng hóa phần cứng và nâng cấp mạnh mẽ về khả năng quang học.

Thông số DJI Osmo Pocket 4 Insta360 Luna Ultra (Tin đồn) Thiết kế Nguyên khối Mô-đun tháo rời Chống rung Gimbal cơ học 3 trục Gimbal cơ học 3 trục Zoom quang học 3x (Bản Pro) 6x Tính năng nổi bật ActiveTrack, HDR, SuperPhoto Thiết kế đa năng, zoom xa

Việc kết hợp giữa chất lượng chống rung cơ học của gimbal với sự nhỏ gọn và tính biến hóa của thiết bị mô-đun cho thấy tham vọng của Insta360 trong việc chiếm lĩnh thị phần thiết bị ghi hình cá nhân chuyên nghiệp. Hiện tại, ngày ra mắt chính thức và giá bán của Luna Ultra vẫn chưa được hãng công bố.