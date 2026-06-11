Insta360 Luna Ultra trình làng: Camera gimbal cảm biến 1 inch quay video 8K và ống kính tele Mẫu flagship Luna Ultra của Insta360 gây ấn tượng với hệ thống camera kép Leica, màn hình tháo rời linh hoạt và khả năng quay phim 8K chuyên nghiệp cho vlogger.

Insta360 vừa chính thức gia nhập phân khúc máy quay cầm tay tích hợp gimbal với mẫu flagship mới mang tên Luna Ultra. Được hợp tác phát triển cùng Leica, thiết bị này tập trung vào đối tượng sáng tạo nội dung và vlogger chuyên nghiệp với hệ thống camera kép tương tự đối thủ DJI Osmo Pocket 4P.

Insta Luna Ultra ra mắt

Hệ thống camera kép tối ưu cho mọi góc độ quay

Luna Ultra sở hữu cấu hình camera kép vượt trội trong phân khúc. Máy ảnh chính sử dụng cảm biến kích thước 1 inch, khẩu độ f/1.8 và tiêu cự tương đương 20mm, đảm bảo chất lượng hình ảnh sắc nét ngay cả trong điều kiện ánh sáng yếu. Điểm khác biệt lớn nằm ở camera tele thứ hai với khẩu độ f/2.0, tiêu cự 60mm.

Hệ thống này hỗ trợ zoom quang học 3x, zoom không suy giảm 6x và zoom kỹ thuật số lên đến 12x. Việc bổ sung ống kính tele giúp người dùng linh hoạt thay đổi khung hình, tạo độ sâu cho video mà không cần di chuyển vị trí đặt máy.

Màn hình cảm ứng tháo rời và khả năng điều khiển từ xa

Một trong những cải tiến độc đáo nhất trên Luna Ultra là màn hình cảm ứng 2 inch có khả năng tháo rời. Người dùng có thể sử dụng màn hình này như một thiết bị điều khiển từ xa để căn chỉnh khung hình và kích hoạt ghi hình ở khoảng cách lên tới 20 mét với độ phân giải HD.

Màn hình hỗ trợ xoay linh hoạt, cho phép chuyển đổi nhanh chóng giữa chế độ quay dọc và ngang, đáp ứng nhu cầu sản xuất nội dung đa nền tảng từ YouTube đến TikTok hay Reels.

Insta360 Luna Ultra có khả năng quay video 8K chất lượng

Hiệu năng quay phim 8K và công nghệ chống rung

Về sức mạnh ghi hình, Luna Ultra hỗ trợ độ phân giải tối đa 8K tại 30 khung hình/giây (fps). Ở độ phân giải 4K, máy có thể quay với tốc độ 120fps và đạt tới 240fps cho các cảnh quay chậm (slow-motion). Thiết bị cũng hỗ trợ các định dạng chuyên nghiệp như video 10-bit, Dolby Vision và I-Log, cung cấp không gian hậu kỳ rộng mở cho việc chỉnh màu.

Thông số Chi tiết Cảm biến chính 1 inch, f/1.8, 20mm Camera Tele 3x Optical Zoom, f/2.0, 60mm Độ phân giải video Tối đa 8K/30fps, 4K/120fps Chống rung Cơ học 3 trục Pin 1.550mAh (tối đa 4 giờ) Bộ nhớ trong 47GB

Hệ thống chống rung cơ học 3 trục kết hợp cùng tính năng thông minh Deep Track 5.0 giúp theo dõi chủ thể chính xác, đảm bảo khung hình ổn định ngay cả khi người dùng vừa di chuyển vừa tác nghiệp.

Các tính năng chính của sản phẩm

Thời lượng pin và kết nối chuyên sâu

Luna Ultra được trang bị viên pin dung lượng 1.550mAh, cho phép hoạt động liên tục lên đến 4 giờ và hỗ trợ sạc nhanh. Ngoài bộ nhớ trong tích hợp 47GB để quay nhanh, máy vẫn duy trì khe cắm thẻ nhớ microSD hỗ trợ tối đa 1TB.

Hệ thống thu âm gồm 4 micro giúp cải thiện chất lượng lọc gió và tạp âm khi quay ngoài trời. Về kết nối, camera chính tích hợp Wi-Fi 6, trong khi màn hình rời sử dụng Wi-Fi 4 để duy trì liên kết ổn định. Sản phẩm có hai tùy chọn màu sắc là Cosmic Black và Stellar White với mức giá công bố 769.99 USD (khoảng 20.22 triệu đồng).