Insta360 Mic ra mắt: Micro không dây sở hữu màn hình E Ink màu cùng thẻ nhớ microSD linh hoạt Insta360 Mic mang đến giải pháp thu âm chuyên nghiệp với màn hình E Ink 1.22 inch, khe cắm thẻ microSD độc lập và thời lượng pin sử dụng bền bỉ đến 34 giờ.

Insta360 vừa chính thức mở rộng dải thiết bị âm thanh dành cho nhà sáng tạo nội dung với sản phẩm micro không dây Insta360 Mic. Nằm ở phân khúc giữa mẫu Mic Air phổ thông và Mic Pro cao cấp, thiết bị mới cân bằng giữa tính năng hiển thị trực quan, khả năng lưu trữ linh hoạt và mức giá dễ tiếp cận.

Insta360 Mic ra mắt

Màn hình E Ink màu 1.22 inch: Tối ưu hiển thị và cá nhân hóa

Điểm nhấn công nghệ nổi bật nhất trên Insta360 Mic là màn hình E Ink màu tích hợp trực tiếp trên bộ phát (transmitter), kế thừa từ phiên bản Mic Pro cao cấp. Tấm nền E Ink sở hữu kích thước 1.22 inch cùng độ phân giải 240 x 208 pixel, cung cấp khả năng hiển thị rõ nét ngay cả dưới điều kiện ánh sáng mạnh ngoài trời.

Công nghệ màn hình này cho phép người dùng tùy chỉnh nội dung linh hoạt, bao gồm tải lên logo kênh, tên khách mời, biểu tượng cảm xúc hoặc hiển thị số thứ tự thiết bị. Đây là tính năng thực tế giúp các nhà làm phim, người phỏng vấn dễ dàng quản lý luồng ghi âm và tăng tính chuyên nghiệp khi xuất hiện trước ống kính.

Insta360 Mic sử dụng chung bộ thu với phiên bản Mic Pro

Lưu trữ độc lập qua thẻ microSD và kiến trúc kết nối đa năng

Khác biệt cốt lõi giữa Insta360 Mic và phiên bản Mic Pro nằm ở giải pháp lưu trữ. Trong khi dòng Pro sử dụng bộ nhớ trong cố định 32GB, mẫu tiêu chuẩn chuyển sang trang bị khe cắm thẻ nhớ microSD. Thiết kế này mang lại sự chủ động cho người dùng khi có thể thay thế thẻ nhanh chóng để ghi âm trực tiếp mà không lo giới hạn dung lượng.

Bên cạnh việc ghi âm độc lập qua thẻ nhớ, thiết bị hỗ trợ kết nối thông qua Bluetooth hoặc bộ thu chuyên dụng (receiver). Đáng chú ý, sản phẩm sử dụng chung hệ thống bộ thu với phiên bản Mic Pro, tạo nên sự đồng bộ cao trong hệ sinh thái của hãng:

Hỗ trợ kết nối tối đa 4 bộ phát (TX) với 1 bộ thu (RX) duy nhất.

Cho phép ghép nối 2 bộ phát với 4 bộ thu nhằm phục vụ các bối cảnh ghi hình đa góc máy ảnh.

Tương thích trực tiếp không cần bộ thu rời khi liên kết với các dòng máy ảnh Insta360 như X6, X5, Luna Ultra, Luna Pro, Go Ultra và Ace Pro 2.

Hỗ trợ ghi âm cùng lúc hai bộ phát micro thẳng vào máy ảnh trên các dòng thiết bị như X6 và Luna.

Thông số kỹ thuật Chi tiết trên Insta360 Mic Màn hình hiển thị E Ink màu 1.22 inch (240 x 208 pixel) Lưu trữ âm thanh Khe cắm thẻ nhớ microSD rời Xử lý âm thanh Khử ồn AI, kiểm soát độ lợi tự động (AGC) Thời lượng pin bộ phát Lên đến 13 giờ Thời lượng kèm hộp sạc Lên đến 34 giờ Tính năng sạc nhanh 5 phút sạc cho 2 giờ 20 phút hoạt động

Insta360 Mic có thời lượng pin tốt

Thuật toán xử lý âm thanh AI và hiệu suất năng lượng ấn tượng

Để đảm bảo tín hiệu âm thanh thu vào đạt chuẩn phòng thu, Insta360 tích hợp thuật toán khử tiếng ồn bằng trí tuệ nhân tạo (AI), hỗ trợ loại bỏ tạp âm môi trường hiệu quả. Thiết bị còn đi kèm tính năng kiểm soát độ lợi tự động (automatic gain control) nhằm ngăn chặn hiện tượng vỡ tiếng khi cường độ âm thanh thay đổi đột ngột, kết hợp với các thiết lập sẵn về tông giọng để tối ưu chất âm thu được.

Về thời lượng sử dụng, mỗi bộ phát có thể hoạt động độc lập lên đến 13 giờ sau một lần sạc đầy. Khi kết hợp cùng hộp sạc chuyên dụng, tổng thời gian hoạt động được kéo dài lên mốc 34 giờ. Khả năng sạc nhanh cũng là điểm cộng đáng giá khi chỉ với 5 phút nạp năng lượng, micro có thể vận hành liên tục trong khoảng 2 giờ 20 phút.

Các tùy chọn cấu hình và mức giá công bố

Insta360 phân phối sản phẩm ra thị trường với 3 tùy chọn cấu hình, đáp ứng từng quy mô sản xuất nội dung khác nhau: