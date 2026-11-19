Insta360 Toast: khung ảnh E-Ink 6 màu pin 195 ngày, dán tủ lạnh hoặc đeo cổ, giá 1.65 triệu đồng Insta360 Toast dùng màn hình E Ink Spectra 6 cỡ 3.7 inch, pin 400mAh được 195 ngày, nặng 43 gram, giá 429 nhân dân tệ (1.65 triệu đồng) tại Trung Quốc.

Insta360 vừa giới thiệu Toast, khung ảnh E-Ink bỏ túi dùng màn hình E Ink Spectra 6 cỡ 3.7 inch, có thể dán lên tủ lạnh, đặt trên bàn hoặc đeo quanh cổ. Thiết bị nặng 43 gram, dày 5.25mm. Pin 400mAh cho thời gian hoạt động tối đa 195 ngày nếu người dùng chỉ cập nhật ảnh một lần mỗi ngày.

Khung ảnh E-Ink Insta360 Toast ra mắt

Sản phẩm hướng đến người dùng muốn lưu giữ và trưng bày khoảnh khắc cá nhân ở nhiều không gian khác nhau. Dưới đây là những điểm đáng chú ý về màn hình, pin, kết nối và trải nghiệm sử dụng của Toast.

Màn hình 6 màu: ảnh nhám mờ như bản in thay vì phát sáng

Toast dùng tấm nền E Ink Spectra 6 kích thước 3.7 inch. Thay vì 4 màu mực như thông thường, tấm nền này hỗ trợ 6 màu gồm đỏ, vàng, xanh lam, xanh lục, đen và trắng, với độ phân giải 720 x 480.

Do đặc thù của công nghệ E-Ink, thiết bị không có đèn nền mà phụ thuộc hoàn toàn vào ánh sáng môi trường. Vì vậy, ảnh hiển thị có cảm giác nhám mờ, giống ảnh in vật lý thay vì phát sáng như màn hình LCD hay OLED truyền thống.

Thông số Insta360 Toast Màn hình E Ink Spectra 6, 3.7 inch Số màu hiển thị 6 màu: đỏ, vàng, xanh lam, xanh lục, đen, trắng Độ phân giải 720 x 480 Pin 400mAh, tối đa 195 ngày (cập nhật ảnh một lần mỗi ngày) Kết nối Wi-Fi và Bluetooth Lưu trữ 30 ảnh trên thiết bị, truy cập tới 200 ảnh qua đám mây Trọng lượng / độ dày 43 gram / 5.25mm Định dạng hỗ trợ Chỉ ảnh tĩnh

Vì sao pin có thể kéo dài 195 ngày?

Ưu điểm lớn nhất của Toast nằm ở thời lượng pin. Màn hình E-Ink chỉ tiêu thụ điện khi thay đổi hình ảnh, nên viên pin 400mAh có thể hoạt động tối đa 195 ngày nếu người dùng chỉ cập nhật ảnh một lần mỗi ngày.

Khung ảnh mới của Insta360 Toast có thời lượng pin tuyệt vời

Đáng chú ý, khi pin cạn hoàn toàn, màn hình không chuyển sang màu đen mà tiếp tục hiển thị vĩnh viễn bức ảnh cuối cùng.

Quản lý ảnh qua ứng dụng và đám mây

Người dùng quản lý dữ liệu bằng Insta360 app hoặc WeChat Mini Program thông qua kết nối Wi-Fi và Bluetooth. Khung ảnh lưu tối đa 30 bức ảnh trực tiếp trên thiết bị và cho phép truy cập tới 200 ảnh qua đám mây.

Bên cạnh đó, những người đang dùng camera của Insta360 có thể đồng bộ ảnh trực tiếp từ tài khoản lưu trữ đám mây của hãng.

Đổi ảnh chậm và những giới hạn cần biết

Quá trình chuyển ảnh trên Toast chậm hơn so với smartphone. Khi nhấn nút vật lý để duyệt thư viện, máy mất khoảng một giây để hiển thị bản xem trước ở chất lượng thấp. Sau khi chọn xong, màn hình cần khoảng 30 giây để làm mới toàn bộ màu sắc.

Khung ảnh E-Ink bỏ túi Insta360 Toast

Trong lúc làm mới, màn hình nhấp nháy màu vàng để các hạt mực sắp xếp lại. Ngoài ra, sản phẩm chỉ hỗ trợ ảnh tĩnh, không thể phát video hay Live Photos. Đây là sự đánh đổi của công nghệ E-Ink để đổi lấy thời lượng pin dài và vẻ ngoài giống ảnh in.

Chân đế, tấm từ tính và dây đeo: một khung ảnh dùng được nhiều nơi

Hộp sản phẩm gồm nhiều phụ kiện cơ bản để mở rộng không gian sử dụng: chân đế để bàn, tấm từ tính để dán tủ lạnh, dây đeo cổ và một bao da bảo vệ. Với trọng lượng 43 gram và độ dày 5.25mm, thiết bị đủ nhỏ gọn để mang theo bên người.

Insta360 Toast đi kèm nhiều phụ kiện như dây đeo cổ

Giá bán tại Trung Quốc

Insta360 Toast hiện đã được công bố tại thị trường Trung Quốc với hai mức giá:

Giá bán lẻ (1 chiếc): 429 nhân dân tệ, tương đương 1.65 triệu đồng.

Giá combo (2 chiếc): 815 nhân dân tệ, tương đương 3.14 triệu đồng.

Nhìn chung, Toast phù hợp với người muốn trưng bày ảnh thật trong không gian sống và làm việc, chấp nhận tốc độ đổi ảnh chậm và không có video. Nguồn tin từ Gizmochina chưa đề cập thời điểm sản phẩm bán ở các thị trường khác.