Insta360 X6 lộ diện toàn bộ thông số: Quay 8K, pin 140 phút và thiết kế hoàn toàn mới Hình ảnh thực tế và vỏ hộp Insta360 X6 hé lộ khả năng quay video 360 độ 8K, dung lượng pin 2.600 mAh cùng thiết kế thay đổi đáng kể trước ngày ra mắt 30/7.

Thế hệ camera hành trình 360 độ tiếp theo của Insta360 với tên gọi Insta360 X6 vừa lộ diện toàn bộ thông số kỹ thuật cùng hình ảnh thực tế từ vỏ hộp đóng gói. Thiết bị mang đến nâng cấp đáng chú ý với khả năng quay video 360 độ 8K/30fps, thời lượng pin cải thiện lên 140 phút và thiết kế thân máy có sự điều chỉnh so với phiên bản tiền nhiệm.

Cận cảnh vỏ hộp đóng gói sản phẩm Insta360 X6.

Nâng cấp thông số kỹ thuật và tính năng quay chụp

Hình ảnh vỏ hộp do tài khoản Igor Bogdanov và người dùng Reddit u/FunnySushi1738 chia sẻ cho thấy Insta360 X6 tập trung vào trải nghiệm quay phim chất lượng cao và độ bền thiết bị. Các đặc tính kỹ thuật cốt lõi được xác nhận bao gồm:

Quay video 8K 360 độ : Máy hỗ trợ ghi hình độ phân giải 8K ở tốc độ 30 khung hình/giây (fps).

: Máy hỗ trợ ghi hình độ phân giải 8K ở tốc độ 30 khung hình/giây (fps). Thời lượng pin kéo dài : Đi kèm viên pin Extra Xtreme dung lượng 2.600 mAh, cho phép hoạt động liên tục tối đa 140 phút khi quay ở chế độ 8K/30fps.

: Đi kèm viên pin Extra Xtreme dung lượng 2.600 mAh, cho phép hoạt động liên tục tối đa 140 phút khi quay ở chế độ 8K/30fps. Chế độ PureVideo : Tính năng hỗ trợ xử lý tín hiệu hình ảnh nhằm tối ưu hóa chất lượng trong điều kiện ánh sáng yếu.

: Tính năng hỗ trợ xử lý tín hiệu hình ảnh nhằm tối ưu hóa chất lượng trong điều kiện ánh sáng yếu. Hệ thống thấu kính Replaceable Lenses 2.0: Giải pháp thay thế ống kính bảo vệ thế hệ mới, giúp thao tác thay thế khi hư hỏng trở nên thuận tiện hơn.

Thông số kỹ thuật Insta360 X6 (Chi tiết rò rỉ) Độ phân giải video 8K / 30 FPS (Chế độ 360 độ) Thời lượng pin Tối đa 140 phút (quay 8K/30fps) Dung lượng pin 2.600 mAh (Extra Xtreme Battery) Tính năng đặc biệt PureVideo Mode, Replaceable Lenses 2.0 Ngày ra mắt dự kiến 30/7

Thay đổi kiểu dáng và so sánh với các đối thủ

So với phiên bản Insta360 X5, mẫu X6 có sự thay đổi rõ rệt về tỷ lệ kích thước. Thân máy mới được thiết kế ngắn hơn nhưng mở rộng hơn về chiều ngang. Khi đặt cạnh dòng camera GoPro Max 360, Insta360 X6 có chiều cao nhỉnh hơn một chút nhưng hình khối tổng thể trông gọn gàng hơn.

Insta360 X5 và Insta360 X6 từ trái sang phải.

Insta360 X6 đặt bên cạnh camera hành trình GoPro Max 360.

Thời điểm ra mắt và giá bán dự kiến

Các nguồn tin rò rỉ cho biết Insta360 lên kế hoạch chính thức ra mắt dòng camera X6 vào ngày 30 tháng 7. Mặt sau bao bì sản phẩm cũng hé lộ các phụ kiện đi kèm trong các gói bán lẻ khác nhau.

Tại thị trường châu Âu, giá bán của Insta360 X6 dự kiến khởi điểm ở mức 589 Euro (khoảng 670 USD) cho phiên bản tiêu chuẩn không kèm phụ kiện. Trong khi đó, phiên bản combo đi kèm đầy đủ phụ kiện và viên pin Extra Xtreme 2.600 mAh sẽ có giá khoảng 789 Euro (khoảng 897 USD).